https://ria.ru/20221031/sneg-1828047043.html

Первый снег в Москве

Первый снег в Москве - РИА Новости, 31.10.2022

Первый снег в Москве

Москвичи, проснувшись утром, увидели за окном побелевшие улицы и заметенные автомобили. Первый в этом году снег — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T12:03

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2022-10-31T12:03

фото

москва

погода

зима

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Москвичи, проснувшись утром, увидели за окном побелевшие улицы и заметенные автомобили. Первый в этом году снег — в фотоленте Ria.ru.

москва

зима

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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