Первый снег в Москве
В столичный регион пришло похолодание и выпал снег.
В столичный регион пришло похолодание и выпал снег.
Образовался снежный покров высотой от одного до пяти сантиметров.
Образовался снежный покров высотой от одного до пяти сантиметров.
Снег местами продержится всю неделю.
Однако потом потеплеет, снежный наст исчезнет.
Однако потом потеплеет, снежный наст исчезнет.
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности.
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности.
Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки дорог и тротуаров.
Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки дорог и тротуаров.
Горожан попросили быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.
Горожан попросили быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.
Автолюбителям, которые еще не сменили резину на зимнюю, рекомендовали воздержаться от поездок.
Автолюбителям, которые еще не сменили резину на зимнюю, рекомендовали воздержаться от поездок.
Приняты меры по защите сооружений жилого и нежилого фонда от порывов ветра.
Приняты меры по защите сооружений жилого и нежилого фонда от порывов ветра.
Городские службы непрерывно мониторят состояние улиц.
Городские службы непрерывно мониторят состояние улиц.