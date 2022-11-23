https://ria.ru/20221123/kuba-1833708866.html

Глава парламента Кубы выступит на заседании Совфеда

Глава парламента Кубы выступит на заседании Совфеда - РИА Новости, 23.11.2022

Глава парламента Кубы выступит на заседании Совфеда

Председатель Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Республики Куба Эстебан Ласо Эрнандес выступит на пленарном заседании Совета... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T16:28

2022-11-23T16:28

2022-11-23T16:36

куба

совет федерации рф

эстебан ласо эрнандес

в мире

мигель диас-канель

россия

москва

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Председатель Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Республики Куба Эстебан Ласо Эрнандес выступит на пленарном заседании Совета Федерации 30 ноября, следует из размещённого на сайте Совфеда проекта повестки.Выступление Эрнандеса значится первым пунктом.Президент Кубы Мигель Диас-Канель в ходе визита в Москву сообщил во вторник, что Эрнандес скоро прибудет в Россию с визитом.

https://ria.ru/20221122/kuba-1833424664.html

куба

россия

москва

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