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Глава парламента Кубы выступит на заседании Совфеда - РИА Новости, 23.11.2022
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Глава парламента Кубы выступит на заседании Совфеда
Глава парламента Кубы выступит на заседании Совфеда - РИА Новости, 23.11.2022
Глава парламента Кубы выступит на заседании Совфеда
Председатель Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Республики Куба Эстебан Ласо Эрнандес выступит на пленарном заседании Совета... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:28
2022-11-23T16:36
куба
совет федерации рф
эстебан ласо эрнандес
в мире
мигель диас-канель
россия
москва
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Председатель Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Республики Куба Эстебан Ласо Эрнандес выступит на пленарном заседании Совета Федерации 30 ноября, следует из размещённого на сайте Совфеда проекта повестки.Выступление Эрнандеса значится первым пунктом.Президент Кубы Мигель Диас-Канель в ходе визита в Москву сообщил во вторник, что Эрнандес скоро прибудет в Россию с визитом.
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куба, совет федерации рф, эстебан ласо эрнандес, в мире, мигель диас-канель, россия, москва
Куба, Совет Федерации РФ, Эстебан Ласо Эрнандес, В мире, Мигель Диас-Канель, Россия, Москва
16:28 23.11.2022 (обновлено: 16:36 23.11.2022)
 
Глава парламента Кубы выступит на заседании Совфеда

Глава парламента Кубы Эрнандес выступит на заседании Совета Федерации 30 ноября

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Председатель Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Республики Куба Эстебан Ласо Эрнандес выступит на пленарном заседании Совета Федерации 30 ноября, следует из размещённого на сайте Совфеда проекта повестки.
Выступление Эрнандеса значится первым пунктом.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель в ходе визита в Москву сообщил во вторник, что Эрнандес скоро прибудет в Россию с визитом.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес принимают участие в церемонии открытия в Москве памятника команданте Фиделю Кастро - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 16:50
Россия и Куба будут и дальше укреплять свой союз, заявил Путин
 
КубаСовет Федерации РФЭстебан Ласо ЭрнандесВ миреМигель Диас-КанельРоссияМосква
 
 
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