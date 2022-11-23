https://ria.ru/20221123/kuba-1833708866.html
Глава парламента Кубы выступит на заседании Совфеда
Глава парламента Кубы выступит на заседании Совфеда - РИА Новости, 23.11.2022
Глава парламента Кубы выступит на заседании Совфеда
Председатель Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Республики Куба Эстебан Ласо Эрнандес выступит на пленарном заседании Совета... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:28
2022-11-23T16:28
2022-11-23T16:36
куба
совет федерации рф
эстебан ласо эрнандес
в мире
мигель диас-канель
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_5497962bb74f4801491952af0211f79c.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Председатель Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Республики Куба Эстебан Ласо Эрнандес выступит на пленарном заседании Совета Федерации 30 ноября, следует из размещённого на сайте Совфеда проекта повестки.Выступление Эрнандеса значится первым пунктом.Президент Кубы Мигель Диас-Канель в ходе визита в Москву сообщил во вторник, что Эрнандес скоро прибудет в Россию с визитом.
https://ria.ru/20221122/kuba-1833424664.html
куба
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_d279d1da294adfc3d2812f79ba6036b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куба, совет федерации рф, эстебан ласо эрнандес, в мире, мигель диас-канель, россия, москва
Куба, Совет Федерации РФ, Эстебан Ласо Эрнандес, В мире, Мигель Диас-Канель, Россия, Москва
16:28 23.11.2022 (обновлено: 16:36 23.11.2022)
Глава парламента Кубы выступит на заседании Совфеда
Глава парламента Кубы Эрнандес выступит на заседании Совета Федерации 30 ноября