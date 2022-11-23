https://ria.ru/20221123/kod-1833770645.html

МВД закрепило коды на госномерах машин в новых российских регионах

МВД закрепило коды на госномерах машин в новых российских регионах - РИА Новости, 23.11.2022

МВД закрепило коды на госномерах машин в новых российских регионах

МВД закрепило коды для госномеров машин новых регионов, приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T19:11

2022-11-23T19:11

2022-11-23T21:01

россия

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

украина

херсонская область

запорожская область

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. МВД закрепило коды для госномеров машин новых регионов, приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ расширил перечень цифровых кодов регионов, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств и другой спецпродукции, необходимой для допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении.Согласно приказу, ДНР получила код 80, ЛНР — 81, Херсонская область — 84, а Запорожская область — 85.Кроме того, из перечня исключили коды 171 и 172. Они использовались на машинах посольств ДНР и ЛНР.С 23 по 27 сентября в новых регионах состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.

https://ria.ru/20220906/podrazdelenie-1814764639.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство внутренних дел рф (мвд россии), украина, херсонская область , запорожская область, авто