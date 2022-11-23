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МВД закрепило коды на госномерах машин в новых российских регионах - РИА Новости, 23.11.2022
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МВД закрепило коды на госномерах машин в новых российских регионах
МВД закрепило коды на госномерах машин в новых российских регионах - РИА Новости, 23.11.2022
МВД закрепило коды на госномерах машин в новых российских регионах
МВД закрепило коды для госномеров машин новых регионов, приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T19:11
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россия
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
украина
херсонская область
запорожская область
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. МВД закрепило коды для госномеров машин новых регионов, приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ расширил перечень цифровых кодов регионов, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств и другой спецпродукции, необходимой для допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении.Согласно приказу, ДНР получила код 80, ЛНР — 81, Херсонская область — 84, а Запорожская область — 85.Кроме того, из перечня исключили коды 171 и 172. Они использовались на машинах посольств ДНР и ЛНР.С 23 по 27 сентября в новых регионах состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.
https://ria.ru/20220906/podrazdelenie-1814764639.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
херсонская область
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россия, общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство внутренних дел рф (мвд россии), украина, херсонская область , запорожская область, авто
Россия, Общество, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Украина, Херсонская область , Запорожская область, Авто
19:11 23.11.2022 (обновлено: 21:01 23.11.2022)
 
МВД закрепило коды на госномерах машин в новых российских регионах

МВД закрепило коды 80, 81, 84 и 85 на госномерах машин в новых российских регионах

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВыдача индивидуальных регистрационных знаков автомобиля
Выдача индивидуальных регистрационных знаков автомобиля - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Выдача индивидуальных регистрационных знаков автомобиля. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. МВД закрепило коды для госномеров машин новых регионов, приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ расширил перечень цифровых кодов регионов, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств и другой спецпродукции, необходимой для допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении.
Согласно приказу, ДНР получила код 80, ЛНР — 81, Херсонская область — 84, а Запорожская область — 85.
Кроме того, из перечня исключили коды 171 и 172. Они использовались на машинах посольств ДНР и ЛНР.
С 23 по 27 сентября в новых регионах состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.
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РоссияОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)УкраинаХерсонская областьЗапорожская областьАвто
 
 
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