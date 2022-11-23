https://ria.ru/20221123/kod-1833770645.html
МВД закрепило коды на госномерах машин в новых российских регионах
МВД закрепило коды на госномерах машин в новых российских регионах - РИА Новости, 23.11.2022
МВД закрепило коды на госномерах машин в новых российских регионах
МВД закрепило коды для госномеров машин новых регионов, приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T19:11
2022-11-23T19:11
2022-11-23T21:01
россия
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
украина
херсонская область
запорожская область
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. МВД закрепило коды для госномеров машин новых регионов, приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ расширил перечень цифровых кодов регионов, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств и другой спецпродукции, необходимой для допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении.Согласно приказу, ДНР получила код 80, ЛНР — 81, Херсонская область — 84, а Запорожская область — 85.Кроме того, из перечня исключили коды 171 и 172. Они использовались на машинах посольств ДНР и ЛНР.С 23 по 27 сентября в новых регионах состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.
https://ria.ru/20220906/podrazdelenie-1814764639.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство внутренних дел рф (мвд россии), украина, херсонская область , запорожская область, авто
Россия, Общество, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Украина, Херсонская область , Запорожская область, Авто
19:11 23.11.2022 (обновлено: 21:01 23.11.2022)
МВД закрепило коды на госномерах машин в новых российских регионах
МВД закрепило коды 80, 81, 84 и 85 на госномерах машин в новых российских регионах