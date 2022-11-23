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Кличко сообщил о приостановке водоснабжения в Киеве - РИА Новости, 23.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221123/kiev-1833695471.html
Кличко сообщил о приостановке водоснабжения в Киеве
Кличко сообщил о приостановке водоснабжения в Киеве - РИА Новости, 23.11.2022
Кличко сообщил о приостановке водоснабжения в Киеве
Водоснабжение Киева приостановлено, заявил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:10
2022-11-23T16:20
специальная военная операция на украине
киев
в мире
виталий кличко
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Водоснабжение Киева приостановлено, заявил мэр города Виталий Кличко."Из-за обстрелов водоснабжение приостановлено во всем Киеве", - написал Кличко в своем Telegram-канале. Градоначальник призвал жителей сделать запас воды.Ранее воздушная тревога была объявлена по всей Украине. О взрывах в Киеве сообщали местные СМИ, мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил поражение объекта инфраструктуры. По данным местных изданий, в левобережных районах города начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.Украинские СМИ сообщили, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Украине Запорожье частично остались без электроснабжения. Мэр Львова Андрей Садовый позднее уточнил, что город полностью лишен электроэнергии.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221123/kiev-1833623907.html
https://ria.ru/20221122/blekaut-1833460023.html
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киев, в мире, виталий кличко, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Виталий Кличко, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:10 23.11.2022 (обновлено: 16:20 23.11.2022)
 
Кличко сообщил о приостановке водоснабжения в Киеве

Мэр Киева Кличко сообщил о приостановке водоснабжения во всей украинской столице

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Водоснабжение Киева приостановлено, заявил мэр города Виталий Кличко.
"Из-за обстрелов водоснабжение приостановлено во всем Киеве", - написал Кличко в своем Telegram-канале. Градоначальник призвал жителей сделать запас воды.
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Кличко не исключил частичной эвакуации жителей Киева
Ранее воздушная тревога была объявлена по всей Украине. О взрывах в Киеве сообщали местные СМИ, мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил поражение объекта инфраструктуры. По данным местных изданий, в левобережных районах города начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.
Украинские СМИ сообщили, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Украине Запорожье частично остались без электроснабжения. Мэр Львова Андрей Садовый позднее уточнил, что город полностью лишен электроэнергии.
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Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевВ миреВиталий КличкоУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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