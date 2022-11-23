https://ria.ru/20221123/kiev-1833670549.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 23.11.2022

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Взрывы слышны в Киеве, сообщило украинское издание "Суспильне" (Общественное). РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T15:08

2022-11-23T15:08

2022-11-23T15:23

специальная военная операция на украине

в мире

виталий кличко

киев

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598147_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f8cd3b8c14a2eff6efd9ad29d989e7af.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Взрывы слышны в Киеве, сообщило украинское издание "Суспильне" (Общественное)."В Киеве слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Суспильного", - говорится в Telegram-канале издания.Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко подтвердил поражение "инфраструктурного объекта". "Попадание в один из инфраструктурных объектов столицы", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221123/kiev-1833623907.html

https://ria.ru/20221122/blekaut-1833460023.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, виталий кличко, киев, украина, ситуация в днр и лнр