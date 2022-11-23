15:08 23.11.2022 (обновлено: 15:23 23.11.2022)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили, что в Киеве слышны взрывы
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Взрывы слышны в Киеве, сообщило украинское издание "Суспильне" (Общественное).
"В Киеве слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Суспильного", - говорится в Telegram-канале издания.
Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко подтвердил поражение "инфраструктурного объекта". "Попадание в один из инфраструктурных объектов столицы", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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