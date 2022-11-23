https://ria.ru/20221123/kiev-1833623907.html

Кличко не исключил частичной эвакуации жителей Киева

Кличко не исключил частичной эвакуации жителей Киева - РИА Новости, 23.11.2022

Кличко не исключил частичной эвакуации жителей Киева

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что зимой при худшем сценарии из-за проблем с электричеством придется эвакуировать часть жителей города. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T13:07

2022-11-23T13:07

2022-11-23T14:20

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БЕРЛИН, 23 ноя – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что зимой при худшем сценарии из-за проблем с электричеством придется эвакуировать часть жителей города."Нам приходится отключать электричество в отдельных районах каждые несколько часов, иначе система будет перегружена", - рассказал мэр в интервью немецкой газете Bild.По его словам, власти Киева рассчитывают, что зимой ситуация не станет хуже. "Но мы должны подготовиться ко всем сценариям", - отметил Кличко. Он допускает, что может произойти отключение всего города от электроэнергии. По его словам, при таком развитии ситуации и при еще более низких температурах часть города пришлось бы эвакуировать. "Но мы не хотим, чтобы до этого дошло", - приводит газета слова Кличко.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

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Кирилл Волков

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