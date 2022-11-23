13:07 23.11.2022 (обновлено: 14:20 23.11.2022)
Кличко не исключил частичной эвакуации жителей Киева
Мэр Киева Кличко допустил частичную эвакуацию горожан из-за проблем с электричеством
© AP Photo / Andrew KravchenkoМногоквартирные дома в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Многоквартирные дома в Киеве
БЕРЛИН, 23 ноя – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что зимой при худшем сценарии из-за проблем с электричеством придется эвакуировать часть жителей города.
"Нам приходится отключать электричество в отдельных районах каждые несколько часов, иначе система будет перегружена", - рассказал мэр в интервью немецкой газете Bild.
По его словам, власти Киева рассчитывают, что зимой ситуация не станет хуже. "Но мы должны подготовиться ко всем сценариям", - отметил Кличко. Он допускает, что может произойти отключение всего города от электроэнергии. По его словам, при таком развитии ситуации и при еще более низких температурах часть города пришлось бы эвакуировать. "Но мы не хотим, чтобы до этого дошло", - приводит газета слова Кличко.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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