https://ria.ru/20221123/kiev-1833465042.html

"Так мы покончим с Россией". Что задумали в Киеве

"Так мы покончим с Россией". Что задумали в Киеве - РИА Новости, 23.11.2022

"Так мы покончим с Россией". Что задумали в Киеве

СБУ устроила облавы в обителях Украинской православной церкви. В том числе в главной — Киево-Печерской лавре. Все громче звучат призывы запретить каноническую... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T08:00

2022-11-23T08:00

2022-11-23T12:35

религия

владимир зеленский

алексей гончаренко

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. СБУ устроила облавы в обителях Украинской православной церкви. В том числе в главной — Киево-Печерской лавре. Все громче звучат призывы запретить каноническую УПЦ. Чем это обернется — в материале РИА Новости.В поисках неблагонадежныхОцепление, множество людей в форме, каждую машину останавливают и тщательно досматривают — в Киево-Печерскую лавру нагрянула СБУ.Пояснили: совместно с Национальной полицией и гвардией проводились "мероприятия в рамках системной работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб на Украине".Проверяли, не используют ли помещения лавры "для сокрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и тому подобного", нет ли в монастыре лиц, "причастных к противоправной деятельности".Напомним: Киево-Печерская лавра, принадлежащая государству, находится в безвозмездном пользовании у Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).Поводом для облавы мог послужить инцидент двухнедельной давности, когда в Сети опубликовали видео с прихожанами монастыря, исполняющими песню с фразой "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка-Русь".В обители признали подлинность ролика. Священника Захарию, который в этот момент был в храме, отстранили от служб. Один из монахов уточнил, что пела "группа активистов". Батюшка же общался с людьми и ничего не слышал.В СБУ возбудили уголовное дело по статье 436-2 Уголовного кодекса "Оправдание агрессии России". В тот же день депутат Верховной рады Алексей Гончаренко предложил лишить УПЦ прав на лавру и передать обитель Православной церкви Украины.Заявили о правахПЦУ большинство поместных церквей не признают. Но у раскольников на старейший монастырь в самом сердце Киева давние виды.В апреле 2020-го на сайте главы государства появилась петиция с требованием отдать лавру "автокефальной церкви". В документе утверждалось, что монастырь якобы управляется Москвой. Представители УПЦ, в свою очередь, подчеркнули, что административно и финансово не зависят от РПЦ.В пандемию обитель называли чуть ли не главным рассадником коронавируса. Поползли слухи о массовой гибели монахов и полной антисанитарии. Впрочем, тогда раскольники не имели государственной поддержки: Владимир Зеленский публично дистанцировался от религиозных проблем.Двадцать девятого марта этого года в Раде выдвинули законопроект о запрете УПЦ и конфискации всего церковного имущества, в том числе недвижимости.Через два месяца в УПЦ провели поместный собор духовенства и мирян, объявив "о полной независимости" от РПЦ."Однако канонически они остались в юрисдикции Московского патриархата. Украинские архиереи лишь "заретушировали" связи с Русской православной церковью", — поясняет заместитель директора Института Европы РАН, доктор политических наук Роман Лункин.Раскольники же расценили это как окончательный разрыв с РПЦ и потребовали отдать им хотя бы часть лавры.Параллельно вели активную "миссионерскую работу" в регионах. Всего с весны УПЦ лишилась 250 храмов. Причем добровольных переходов было только 53."Это не что иное, как открытое рейдерство", — констатировали в управлении делами УПЦ.Раскольникам помогали политики и чиновники. Так, власти некоторых городов Львовской и Ивано-Франковской областей запретили УПЦ на своей территории.Ищут "улики""УПЦ оказалась в уязвимом положении. Формальная принадлежность к Московскому патриархату сделала ее мишенью националистов", — говорит доктор церковной истории, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Владислав Петрушко.Причем ситуация вышла за пределы сугубо религиозной сферы."Поэтому мы видим, как Служба безопасности Украины проверяет тот или иной монастырь, того или иного священника. Во многом это делается для устрашения", — добавляет эксперт.Обыски в Киево-Печерской лавре прошли впервые. Как и в Ровенской епархии УПЦ.А месяцем ранее сотрудники спецслужбы ворвались в жилище митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких). Заявили, что нашли у архиерея и в епархиальном управлении "печатные материалы пророссийского содержания". Сам священнослужитель считает, что обыски имели заказной характер."Важно понимать, что "пророссийское содержание" можно увидеть в чем угодно. И в нынешних реалиях это воспринимают как "улики", — подчеркивает Петрушко.Религиозная ситуация на Украине переходит на новый этап эскалации. Радикализация усиливается, следующий шаг — репрессии.

https://ria.ru/20221030/moldaviya-1827609703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

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