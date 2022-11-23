https://ria.ru/20221123/kherson-1833584267.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 23.11.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ второй день подряд сообщают о взрывах в Херсоне. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:14
2022-11-23T11:14
2022-11-23T12:14
в мире
сергей суровикин
сергей шойгу
россия
днепр (город)
херсон
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украинские СМИ второй день подряд сообщают о взрывах в Херсоне.Воздушную тревогу в городе не объявляли.В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных украинских обстрелов, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу приказал начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.В пятницу, 11 ноября, Минобороны сообщило о завершении переброски войск с правого на левый берег. После этого киевские власти назначили в Херсоне свою администрацию.
https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей суровикин, сергей шойгу, россия, днепр (город), херсон
В мире, Сергей Суровикин, Сергей Шойгу, Россия, Днепр (город), Херсон
11:14 23.11.2022 (обновлено: 12:14 23.11.2022)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинское издание "Общественное" сообщило о взрывах в Херсоне