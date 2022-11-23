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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 23.11.2022
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 23.11.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ второй день подряд сообщают о взрывах в Херсоне. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:14
2022-11-23T12:14
в мире
сергей суровикин
сергей шойгу
россия
днепр (город)
херсон
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украинские СМИ второй день подряд сообщают о взрывах в Херсоне.Воздушную тревогу в городе не объявляли.В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных украинских обстрелов, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу приказал начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.В пятницу, 11 ноября, Минобороны сообщило о завершении переброски войск с правого на левый берег. После этого киевские власти назначили в Херсоне свою администрацию.
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в мире, сергей суровикин, сергей шойгу, россия, днепр (город), херсон
В мире, Сергей Суровикин, Сергей Шойгу, Россия, Днепр (город), Херсон
11:14 23.11.2022 (обновлено: 12:14 23.11.2022)
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Украинское издание "Общественное" сообщило о взрывах в Херсоне

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсона
Стела города Херсона - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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Стела города Херсона. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украинские СМИ второй день подряд сообщают о взрывах в Херсоне.
"В Херсоне слышны взрывы", — говорится в Telegram-канале украинского интернет-издания "Общественное".
Воздушную тревогу в городе не объявляли.
В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных украинских обстрелов, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.
Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу приказал начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.
В пятницу, 11 ноября, Минобороны сообщило о завершении переброски войск с правого на левый берег. После этого киевские власти назначили в Херсоне свою администрацию.
Российские военнослужащие в Херсоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 20:38Специальная военная операция на Украине
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В миреСергей СуровикинСергей ШойгуРоссияДнепр (город)Херсон
 
 
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