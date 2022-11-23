https://ria.ru/20221123/kherson-1833584267.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 23.11.2022

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Украинские СМИ второй день подряд сообщают о взрывах в Херсоне. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T11:14

2022-11-23T11:14

2022-11-23T12:14

в мире

сергей суровикин

сергей шойгу

россия

днепр (город)

херсон

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украинские СМИ второй день подряд сообщают о взрывах в Херсоне.Воздушную тревогу в городе не объявляли.В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных украинских обстрелов, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу приказал начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.В пятницу, 11 ноября, Минобороны сообщило о завершении переброски войск с правого на левый берег. После этого киевские власти назначили в Херсоне свою администрацию.

https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html

россия

днепр (город)

херсон

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Варвара Скокшина

в мире, сергей суровикин, сергей шойгу, россия, днепр (город), херсон