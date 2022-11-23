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Рост цен почти в 70 странах мира достиг многолетних максимумов - РИА Новости, 23.11.2022
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Рост цен почти в 70 странах мира достиг многолетних максимумов
Рост цен почти в 70 странах мира достиг многолетних максимумов - РИА Новости, 23.11.2022
Рост цен почти в 70 странах мира достиг многолетних максимумов
Годовая инфляция в 69 странах мира в сентябре была на многолетних максимумах, самым "инфляционным" регионом стала Европа — в 27 странах этого региона темпы... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T03:47
2022-11-23T03:54
экономика
европа
азия
африка
оон
евросоюз
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Годовая инфляция в 69 странах мира в сентябре была на многолетних максимумах, самым "инфляционным" регионом стала Европа — в 27 странах этого региона темпы роста цен находятся на пика, следует из расчетов РИА Новости на основе данных национальных статистических служб.Исследование проведено РИА Новости на основе данных статистики 193 стран, являющихся членами ООН. В финальную выборку попали 155 государств, по состоянию на середину ноября раскрывших данные за сентябрь, из семи регионов мира: Азия, Африка к югу от Сахары, Ближний Восток и Северная Африка, Европа, Океания, Южная и Северная Америки.Темпы роста цен в сентябре были на исторических максимумах в трех европейских странах — Боснии и Герцеговине (17,3%), Нидерландах (14,5%), Германии (10%), а также на Шри-Ланке (73,7%).Самый старый рекорд побит в Австрии — там инфляция ускорилась до максимальных с 1952 года 10,5%. В Бельгии темпы роста цен в начале осени также достигли двузначных значений, ускорившись до 11,3%, что стало максимальным значением с 1975 года. Вернулась на сорок лет назад инфляция в Великобритании, Дании и на Мальте — там она составила 10,1%, 10% и 7,4% соответственно. Жителям Финляндии, Италии, Норвегии, Туниса, Марокко и Королевства Тонга пришлось вспомнить темпы роста цен, которые были во второй половине 1980-х.Австралия (7,3%), Швеция (10,8%), Португалия (9,3%), Аргентина (83%), Чехия (18%), Хорватия (12,8%) и Сенегал (11,9%) в сентябре столкнулись с наибольшей инфляцией с начала 1990-х годов. Одиннадцать стран, в том числе Польша, Литва, Венгрия, Латвия, Болгария и Турция, вернулись к темпам роста цен, которые наблюдались во второй половине 1990-х годов.Максимальные с первой половины 2000-х годов темпы роста цен наблюдались в Мексике, Словакии, Лаосе, Гане, Черногории, Румынии, Самоа, Гамбии и Нигерии. В то же время Сингапур (7,5%), Гватемала (9%), Сан-Томе и Принсипи (21,9%) и Филиппины (6,9%) не видели таких показателей по инфляции с глобального финансового кризиса 2008-2009 годов.Шестнадцать государств, в том числе Египет, Казахстан, Япония, Украина, Азербайджан, Сербия и Кения, фиксировали в сентябре самую высокую инфляцию с 2010-х годов. К коронавирусным максимумам вернулись Вьетнам (3,9%), Демократическая Республика Конго (9,05%), Уругвай (10%), Китай (2,8%) и Саудовская Аравия (3,1%).Таким образом, инфляция достигла пиков в 27 странах Европы (19 входит в ЕС), 16 государствах Африки, 11 — Азии, 7 — Ближнего Востока, а также в трех государствах Океании и Южной Америки и в двух Северной Америки.
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экономика, европа, азия, африка, оон, евросоюз
Экономика, Европа, Азия, Африка, ООН, Евросоюз
03:47 23.11.2022 (обновлено: 03:54 23.11.2022)
 
Рост цен почти в 70 странах мира достиг многолетних максимумов

Годовая инфляция в 69 странах мира в сентябре была на многолетних максимумах

© AP Photo / Charlie RiedelПокупатели выходят с покупками из магазина
Покупатели выходят с покупками из магазина - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© AP Photo / Charlie Riedel
Покупатели выходят с покупками из магазина . Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Годовая инфляция в 69 странах мира в сентябре была на многолетних максимумах, самым "инфляционным" регионом стала Европа — в 27 странах этого региона темпы роста цен находятся на пика, следует из расчетов РИА Новости на основе данных национальных статистических служб.
Исследование проведено РИА Новости на основе данных статистики 193 стран, являющихся членами ООН. В финальную выборку попали 155 государств, по состоянию на середину ноября раскрывших данные за сентябрь, из семи регионов мира: Азия, Африка к югу от Сахары, Ближний Восток и Северная Африка, Европа, Океания, Южная и Северная Америки.
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 13:07
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 10,6 процента
Темпы роста цен в сентябре были на исторических максимумах в трех европейских странах — Боснии и Герцеговине (17,3%), Нидерландах (14,5%), Германии (10%), а также на Шри-Ланке (73,7%).
Самый старый рекорд побит в Австрии — там инфляция ускорилась до максимальных с 1952 года 10,5%. В Бельгии темпы роста цен в начале осени также достигли двузначных значений, ускорившись до 11,3%, что стало максимальным значением с 1975 года. Вернулась на сорок лет назад инфляция в Великобритании, Дании и на Мальте — там она составила 10,1%, 10% и 7,4% соответственно. Жителям Финляндии, Италии, Норвегии, Туниса, Марокко и Королевства Тонга пришлось вспомнить темпы роста цен, которые были во второй половине 1980-х.
Австралия (7,3%), Швеция (10,8%), Португалия (9,3%), Аргентина (83%), Чехия (18%), Хорватия (12,8%) и Сенегал (11,9%) в сентябре столкнулись с наибольшей инфляцией с начала 1990-х годов. Одиннадцать стран, в том числе Польша, Литва, Венгрия, Латвия, Болгария и Турция, вернулись к темпам роста цен, которые наблюдались во второй половине 1990-х годов.
Максимальные с первой половины 2000-х годов темпы роста цен наблюдались в Мексике, Словакии, Лаосе, Гане, Черногории, Румынии, Самоа, Гамбии и Нигерии. В то же время Сингапур (7,5%), Гватемала (9%), Сан-Томе и Принсипи (21,9%) и Филиппины (6,9%) не видели таких показателей по инфляции с глобального финансового кризиса 2008-2009 годов.
Шестнадцать государств, в том числе Египет, Казахстан, Япония, Украина, Азербайджан, Сербия и Кения, фиксировали в сентябре самую высокую инфляцию с 2010-х годов. К коронавирусным максимумам вернулись Вьетнам (3,9%), Демократическая Республика Конго (9,05%), Уругвай (10%), Китай (2,8%) и Саудовская Аравия (3,1%).
Таким образом, инфляция достигла пиков в 27 странах Европы (19 входит в ЕС), 16 государствах Африки, 11 — Азии, 7 — Ближнего Востока, а также в трех государствах Океании и Южной Америки и в двух Северной Америки.
Йены - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 07:58
Годовая инфляция в Японии по итогам октября ускорилась до 3,7%
 
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