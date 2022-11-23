https://ria.ru/20221123/gosduma-1833699855.html

Госдума отклонила поправки об уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ

Госдума отклонила поправки об уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 23.11.2022

Госдума отклонила поправки об уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ

Госдума на заседании в среду отклонила поправки к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, которые предусматривали уголовную ответственность при... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T16:16

2022-11-23T16:16

2022-11-23T16:16

общество

вячеслав володин

госдума рф

кпрф

николай бурляев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/26/1549692633_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_ccf1e79521589433029b7c5294eda30b.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Госдума на заседании в среду отклонила поправки к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, которые предусматривали уголовную ответственность при повторном нарушении.Законопроект, предлагающий установить до 5 миллионов рублей штраф за пропаганду ЛГБТ среди всех граждан и до 10 миллионов рублей за пропаганду педофилии, был принят Госдумой 27 октября. Документ был внесен представителями всех фракций Думы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным.Депутаты Госдумы Нина Останина (КПРФ) и Николай Бурляев (СРЗП) подготовили ряд поправок ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, в соответствии с которыми лицо, повторно нарушившее запрет на пропаганду ЛГБТ, предлагалось наказывать вплоть до лишения свободы до 1 года. Кроме того, поправками предлагалось установить ответственность вплоть до лишения своды на срок до 2 лет в случае повторного нарушения запрета пропаганды нетрадиционных ценностей с использованием средств массовой информации.Также поправками предлагалось установить ответственность вплоть до 3 лет лишения свободы при повторном нарушении запрета на пропаганду нетрадиционных ценностей среди несовершеннолетних.Поправками также предлагалось установить за повторное нарушения запрета пропаганды педофилии наказание вплоть до лишения свободы до 2 лет. За нарушение запрета пропаганды педофилии с использованием СМИ предлагалось установить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

https://ria.ru/20221123/lgbt-1833693584.html

https://ria.ru/20221123/lgbt-1833690201.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, вячеслав володин, госдума рф, кпрф, николай бурляев