Госдума отклонила поправки об уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ
Госдума отклонила поправки об уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Госдума на заседании в среду отклонила поправки к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, которые предусматривали уголовную ответственность при повторном нарушении.
Законопроект, предлагающий установить до 5 миллионов рублей штраф за пропаганду ЛГБТ среди всех граждан и до 10 миллионов рублей за пропаганду педофилии, был принят Госдумой 27 октября. Документ был внесен представителями всех фракций Думы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным.
Депутаты Госдумы Нина Останина (КПРФ) и Николай Бурляев (СРЗП) подготовили ряд поправок ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, в соответствии с которыми лицо, повторно нарушившее запрет на пропаганду ЛГБТ, предлагалось наказывать вплоть до лишения свободы до 1 года. Кроме того, поправками предлагалось установить ответственность вплоть до лишения своды на срок до 2 лет в случае повторного нарушения запрета пропаганды нетрадиционных ценностей с использованием средств массовой информации.
Также поправками предлагалось установить ответственность вплоть до 3 лет лишения свободы при повторном нарушении запрета на пропаганду нетрадиционных ценностей среди несовершеннолетних.
Поправками также предлагалось установить за повторное нарушения запрета пропаганды педофилии наказание вплоть до лишения свободы до 2 лет. За нарушение запрета пропаганды педофилии с использованием СМИ предлагалось установить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.