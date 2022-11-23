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Госдума отклонила поправки об уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 23.11.2022
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Госдума отклонила поправки об уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ
Госдума отклонила поправки об уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 23.11.2022
Госдума отклонила поправки об уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ
Госдума на заседании в среду отклонила поправки к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, которые предусматривали уголовную ответственность при... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:16
2022-11-23T16:16
общество
вячеслав володин
госдума рф
кпрф
николай бурляев
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Госдума на заседании в среду отклонила поправки к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, которые предусматривали уголовную ответственность при повторном нарушении.Законопроект, предлагающий установить до 5 миллионов рублей штраф за пропаганду ЛГБТ среди всех граждан и до 10 миллионов рублей за пропаганду педофилии, был принят Госдумой 27 октября. Документ был внесен представителями всех фракций Думы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным.Депутаты Госдумы Нина Останина (КПРФ) и Николай Бурляев (СРЗП) подготовили ряд поправок ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, в соответствии с которыми лицо, повторно нарушившее запрет на пропаганду ЛГБТ, предлагалось наказывать вплоть до лишения свободы до 1 года. Кроме того, поправками предлагалось установить ответственность вплоть до лишения своды на срок до 2 лет в случае повторного нарушения запрета пропаганды нетрадиционных ценностей с использованием средств массовой информации.Также поправками предлагалось установить ответственность вплоть до 3 лет лишения свободы при повторном нарушении запрета на пропаганду нетрадиционных ценностей среди несовершеннолетних.Поправками также предлагалось установить за повторное нарушения запрета пропаганды педофилии наказание вплоть до лишения свободы до 2 лет. За нарушение запрета пропаганды педофилии с использованием СМИ предлагалось установить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.
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общество, вячеслав володин, госдума рф, кпрф, николай бурляев
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, КПРФ, Николай Бурляев
16:16 23.11.2022
 
Госдума отклонила поправки об уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ

Госдума отклонила поправки об уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Госдума на заседании в среду отклонила поправки к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, которые предусматривали уголовную ответственность при повторном нарушении.
Законопроект, предлагающий установить до 5 миллионов рублей штраф за пропаганду ЛГБТ среди всех граждан и до 10 миллионов рублей за пропаганду педофилии, был принят Госдумой 27 октября. Документ был внесен представителями всех фракций Думы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным.
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 16:07
Госдума приняла во втором чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ
Депутаты Госдумы Нина Останина (КПРФ) и Николай Бурляев (СРЗП) подготовили ряд поправок ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, в соответствии с которыми лицо, повторно нарушившее запрет на пропаганду ЛГБТ, предлагалось наказывать вплоть до лишения свободы до 1 года. Кроме того, поправками предлагалось установить ответственность вплоть до лишения своды на срок до 2 лет в случае повторного нарушения запрета пропаганды нетрадиционных ценностей с использованием средств массовой информации.
Также поправками предлагалось установить ответственность вплоть до 3 лет лишения свободы при повторном нарушении запрета на пропаганду нетрадиционных ценностей среди несовершеннолетних.
Поправками также предлагалось установить за повторное нарушения запрета пропаганды педофилии наказание вплоть до лишения свободы до 2 лет. За нарушение запрета пропаганды педофилии с использованием СМИ предлагалось установить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 16:00
Продажу товаров, содержащих пропаганду ЛГБТ, ограничат
 
ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФКПРФНиколай Бурляев
 
 
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