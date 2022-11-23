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Поляки обрушились на Европарламент из-за лицемерной резолюции о России - РИА Новости, 23.11.2022
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Поляки обрушились на Европарламент из-за лицемерной резолюции о России
Поляки обрушились на Европарламент из-за лицемерной резолюции о России - РИА Новости, 23.11.2022
Поляки обрушились на Европарламент из-за лицемерной резолюции о России
Читатели польского издания Interia раскритиковали Европарламент за принятие резолюции о признании России страной — спонсором терроризма. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:08
2022-11-23T17:00
россия
европарламент
польша
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Читатели польского издания Interia раскритиковали Европарламент за принятие резолюции о признании России страной — спонсором терроризма."Это вообще имеет какой-то юридический вес или это аналог наших законов об осуждении?" — поинтересовался участник обсуждения."Шок, русские испугаются", — с иронией отметил еще один пользователь."А назвали страны, поставляющие оружие, от которого гибнут люди?" — посетовал участник обсуждения."Тут какая-то ошибка. Россия ведь не спонсирует США", — съязвил другой комментатор."Это уже какая резолюция??? Из которой ничего не выходит, а некоторые СМИ делают из этого сенсацию…" — высказался пользователь."После долгих "дискуссий и борьбы" Европарламент принял какую-то глупость, которую непонятно, к чему пришить и прилатать?" — отметил другой участник обсуждения."Какую ценность имеет резолюция ЕП, если они накладывают на Польшу санкции и прочие ограничения? На три буквы такую резолюцию", — отшутился комментатор."Веселуха по команде "Большого Брата", который сам "достиг" в сто раз худшего в убийстве вьетнамцев, корейцев, иракцев и бог знает каких еще народов", — припомнил другой участник обсуждения.В среду Европарламент принял резолюцию о признании России "государством — спонсором терроризма" из-за спецоперации на Украине. При этом в настоящее время Евросоюз не располагает законодательной базой для внесения стран в подобные списки. В свою очередь, бывший полпред России в ЕС, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов назвал резолюцию ЕП глупой и способствующей нагнетанию напряженности.
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россия, европарламент, польша, украина
Россия, Европарламент, Польша, Украина
16:08 23.11.2022 (обновлено: 17:00 23.11.2022)
 
Поляки обрушились на Европарламент из-за лицемерной резолюции о России

Резолюция Европарламента о признании России "спонсором терроризма" взбесила поляков

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВо время проведения "Марша суверенности" в знак протеста против присутствия Польши в Европейском союзе в Варшаве. 1 мая 2019
Во время проведения Марша суверенности в знак протеста против присутствия Польши в Европейском союзе в Варшаве. 1 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Во время проведения "Марша суверенности" в знак протеста против присутствия Польши в Европейском союзе в Варшаве. 1 мая 2019. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Читатели польского издания Interia раскритиковали Европарламент за принятие резолюции о признании России страной — спонсором терроризма.
"Это вообще имеет какой-то юридический вес или это аналог наших законов об осуждении?" — поинтересовался участник обсуждения.
"Во сколько обходятся нам, налогоплательщикам, эти бессмысленные посиделки? Бред", — возмутился другой комментатор.
"Шок, русские испугаются", — с иронией отметил еще один пользователь.
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"А назвали страны, поставляющие оружие, от которого гибнут люди?" — посетовал участник обсуждения.
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"Это уже какая резолюция??? Из которой ничего не выходит, а некоторые СМИ делают из этого сенсацию…" — высказался пользователь.
"После долгих "дискуссий и борьбы" Европарламент принял какую-то глупость, которую непонятно, к чему пришить и прилатать?" — отметил другой участник обсуждения.

"По Польше это ударит еще сильнее", — предположил еще один пользователь.

"Какую ценность имеет резолюция ЕП, если они накладывают на Польшу санкции и прочие ограничения? На три буквы такую резолюцию", — отшутился комментатор.
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"Веселуха по команде "Большого Брата", который сам "достиг" в сто раз худшего в убийстве вьетнамцев, корейцев, иракцев и бог знает каких еще народов", — припомнил другой участник обсуждения.
"Прервать поставки оружия в "Бандераленд", и конфликт закончится", — заключил комментатор.
В среду Европарламент принял резолюцию о признании России "государством — спонсором терроризма" из-за спецоперации на Украине. При этом в настоящее время Евросоюз не располагает законодательной базой для внесения стран в подобные списки.
В свою очередь, бывший полпред России в ЕС, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов назвал резолюцию ЕП глупой и способствующей нагнетанию напряженности.
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