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Эрдоган допустил возможность встречи с Асадом - РИА Новости, 23.11.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20221123/erdogan-1833637631.html
Эрдоган допустил возможность встречи с Асадом
Эрдоган допустил возможность встречи с Асадом - РИА Новости, 23.11.2022
Эрдоган допустил возможность встречи с Асадом
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности встречи с сирийским коллегой Башаром Асадом. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T13:42
2022-11-23T13:59
реджеп тайип эрдоган
война в сирии
в мире
башар асад
сирия
турция
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АНКАРА, 23 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности встречи с сирийским коллегой Башаром Асадом.Лидер турецких националистов, входящей в альянс с правящей партией, Девлет Бахчели призвал ранее правительство "создать возможность" для встречи с президентом Сирии Башаром Асадом. Президент Турции Тайип Эрдоган, ранее отвечая на вопрос о возможной встрече с Асадом при посредничестве России, заявил, что Анкара может оценить предложение, когда придет время."Возможно, в политике не бывает обид и недовольства", - заявил Эрдоган, отвечая на вопрос о возможности встречи с Асадом, его слова приводит телеканал CNN Türk.Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии – сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.В понедельник Эрдоган также заявлял, что не обсуждал ни с российским президентом Владимиром Путиным, ни с американским президентом Джо Байденом воздушную операцию ВС Турции на севере Сирии и Ирака. Но, по его словам, "и Байден, и Путин знают, что мы можем предпринять такие операции в этом регионе в любое время". На этом фоне во вторник в Астане проходил очередной – 19-й – раунд переговоров по Сирии, Турция – наряду с Россией и Ираном – является страной-гарантом по сирийским переговорам.Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат", ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.
https://ria.ru/20221123/operatsiya-1833639863.html
https://ria.ru/20221123/siriya-1833625878.html
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реджеп тайип эрдоган, в мире, башар асад, сирия, турция
Реджеп Тайип Эрдоган, Война в Сирии, В мире, Башар Асад, Сирия, Турция
13:42 23.11.2022 (обновлено: 13:59 23.11.2022)
 
Эрдоган допустил возможность встречи с Асадом

Президент Турции Эрдоган заявил о возможности встречи с лидером Сирии Асадом

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 23 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности встречи с сирийским коллегой Башаром Асадом.
Лидер турецких националистов, входящей в альянс с правящей партией, Девлет Бахчели призвал ранее правительство "создать возможность" для встречи с президентом Сирии Башаром Асадом. Президент Турции Тайип Эрдоган, ранее отвечая на вопрос о возможной встрече с Асадом при посредничестве России, заявил, что Анкара может оценить предложение, когда придет время.
Турецкие военные на границе между Турцией и Сирией - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
13:53Война в Сирии
Россия попыталась удержать Турцию от операции в Сирии, заявил Лаврентьев
"Возможно, в политике не бывает обид и недовольства", - заявил Эрдоган, отвечая на вопрос о возможности встречи с Асадом, его слова приводит телеканал CNN Türk.
Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии – сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.
В понедельник Эрдоган также заявлял, что не обсуждал ни с российским президентом Владимиром Путиным, ни с американским президентом Джо Байденом воздушную операцию ВС Турции на севере Сирии и Ирака. Но, по его словам, "и Байден, и Путин знают, что мы можем предпринять такие операции в этом регионе в любое время". На этом фоне во вторник в Астане проходил очередной – 19-й – раунд переговоров по Сирии, Турция – наряду с Россией и Ираном – является страной-гарантом по сирийским переговорам.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
13:12Война в Сирии
Эрдоган прокомментировал операцию в Сирии и Ираке
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат", ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
Вчера, 18:52Война в Сирии
В США заявили, что не консультируются с Россией по операции Турции в Сирии
 
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