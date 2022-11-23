13:42 23.11.2022 (обновлено: 13:59 23.11.2022)
Эрдоган допустил возможность встречи с Асадом
Президент Турции Эрдоган заявил о возможности встречи с лидером Сирии Асадом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 23 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности встречи с сирийским коллегой Башаром Асадом.
Лидер турецких националистов, входящей в альянс с правящей партией, Девлет Бахчели призвал ранее правительство "создать возможность" для встречи с президентом Сирии Башаром Асадом. Президент Турции Тайип Эрдоган, ранее отвечая на вопрос о возможной встрече с Асадом при посредничестве России, заявил, что Анкара может оценить предложение, когда придет время.
"Возможно, в политике не бывает обид и недовольства", - заявил Эрдоган, отвечая на вопрос о возможности встречи с Асадом, его слова приводит телеканал CNN Türk.
Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии – сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.
В понедельник Эрдоган также заявлял, что не обсуждал ни с российским президентом Владимиром Путиным, ни с американским президентом Джо Байденом воздушную операцию ВС Турции на севере Сирии и Ирака. Но, по его словам, "и Байден, и Путин знают, что мы можем предпринять такие операции в этом регионе в любое время". На этом фоне во вторник в Астане проходил очередной – 19-й – раунд переговоров по Сирии, Турция – наряду с Россией и Ираном – является страной-гарантом по сирийским переговорам.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат", ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.