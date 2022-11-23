https://ria.ru/20221123/erdogan-1833637631.html

Эрдоган допустил возможность встречи с Асадом

Эрдоган допустил возможность встречи с Асадом - РИА Новости, 23.11.2022

Эрдоган допустил возможность встречи с Асадом

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности встречи с сирийским коллегой Башаром Асадом. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T13:42

2022-11-23T13:42

2022-11-23T13:59

реджеп тайип эрдоган

война в сирии

в мире

башар асад

сирия

турция

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АНКАРА, 23 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности встречи с сирийским коллегой Башаром Асадом.Лидер турецких националистов, входящей в альянс с правящей партией, Девлет Бахчели призвал ранее правительство "создать возможность" для встречи с президентом Сирии Башаром Асадом. Президент Турции Тайип Эрдоган, ранее отвечая на вопрос о возможной встрече с Асадом при посредничестве России, заявил, что Анкара может оценить предложение, когда придет время."Возможно, в политике не бывает обид и недовольства", - заявил Эрдоган, отвечая на вопрос о возможности встречи с Асадом, его слова приводит телеканал CNN Türk.Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии – сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.В понедельник Эрдоган также заявлял, что не обсуждал ни с российским президентом Владимиром Путиным, ни с американским президентом Джо Байденом воздушную операцию ВС Турции на севере Сирии и Ирака. Но, по его словам, "и Байден, и Путин знают, что мы можем предпринять такие операции в этом регионе в любое время". На этом фоне во вторник в Астане проходил очередной – 19-й – раунд переговоров по Сирии, Турция – наряду с Россией и Ираном – является страной-гарантом по сирийским переговорам.Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат", ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.

https://ria.ru/20221123/operatsiya-1833639863.html

https://ria.ru/20221123/siriya-1833625878.html

https://ria.ru/20221122/siriya-1833468002.html

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Владимир Лаврентьев

реджеп тайип эрдоган, в мире, башар асад, сирия, турция