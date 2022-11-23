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Джонсон: Германия до начала СВО считала лучшим исходом поражение Украины - РИА Новости, 23.11.2022
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Джонсон: Германия до начала СВО считала лучшим исходом поражение Украины
Джонсон: Германия до начала СВО считала лучшим исходом поражение Украины - РИА Новости, 23.11.2022
Джонсон: Германия до начала СВО считала лучшим исходом поражение Украины
Власти Германии до начала российской спецоперации считали лучшим вариантом с экономической точки зрения стремительное поражение Украины, заявил в интервью... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T04:10
2022-11-23T15:23
в мире
борис джонсон
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украина
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ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости. Власти Германии до начала российской спецоперации считали лучшим вариантом с экономической точки зрения стремительное поражение Украины, заявил в интервью телеканалу CNN бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.По словам Джонсона, такой подход Берлин обосновывал "всевозможными вескими экономическими причинами".Бывший премьер добавил, что власти Франции буквально до последнего момента отрицали возможность вооруженного конфликта между Россией и Украиной.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Киевские власти во главе с Владимиром Зеленским законодательно закрепили запрет на переговоры с Москвой, сам Зеленский не раз заявлял, что на них не пойдет.В Москве отмечали противоречивость украинской позиции, но подчеркивали, что остаются открытыми к диалогу и никаких предварительных условий для этого не выдвигают.
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в мире, борис джонсон, владимир путин, украина, россия, германия
В мире, Борис Джонсон, Владимир Путин, Украина, Россия, Германия
04:10 23.11.2022 (обновлено: 15:23 23.11.2022)
 
Джонсон: Германия до начала СВО считала лучшим исходом поражение Украины

Борис Джонсон заявил, что Германия до начала СВО рассчитывала на быстрое поражение Украины

© AP Photo / Matt DunhamБывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости. Власти Германии до начала российской спецоперации считали лучшим вариантом с экономической точки зрения стремительное поражение Украины, заявил в интервью телеканалу CNN бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"На каком-то этапе позиция Германии состояла в том, что если это случится, то станет катастрофой. И было бы лучше, если бы все поскорее закончилось и Украина сдалась", — сказал он.

По словам Джонсона, такой подход Берлин обосновывал "всевозможными вескими экономическими причинами".
Бывший премьер добавил, что власти Франции буквально до последнего момента отрицали возможность вооруженного конфликта между Россией и Украиной.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Киевские власти во главе с Владимиром Зеленским законодательно закрепили запрет на переговоры с Москвой, сам Зеленский не раз заявлял, что на них не пойдет.
В Москве отмечали противоречивость украинской позиции, но подчеркивали, что остаются открытыми к диалогу и никаких предварительных условий для этого не выдвигают.
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