https://ria.ru/20221123/dom-1833644742.html

Тимофеев: в центре Уфы завершено строительство проблемного дома

Тимофеев: в центре Уфы завершено строительство проблемного дома - РИА Новости, 23.11.2022

Тимофеев: в центре Уфы завершено строительство проблемного дома

В Ленинском районе Уфы благодаря механизмам Фонда развития территорий завершилось строительство проблемного дома, сообщила пресс-служба ФРТ со ссылкой на слова... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T14:04

2022-11-23T14:04

2022-11-23T14:04

константин тимофеев

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

общество

жилье

уфа

дольщики

обманутые дольщики в россии

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В Ленинском районе Уфы благодаря механизмам Фонда развития территорий завершилось строительство проблемного дома, сообщила пресс-служба ФРТ со ссылкой на слова главного управляющего директора фонда Константина Тимофеева.Речь идет о доме (секция 2Е) в квартале №378 в Ленинском районе столицы Башкортостана, со строительством которого не справилась обанкротившаяся компания "Регионстройкомплекс". Решение о достройке принято наблюдательным советом Фонда развития территорий. Летом 2021 года региональный фонд защиты прав дольщиков приступил к строительно-монтажным работам.Он отметил, что до конца текущего года в Башкортостане с применением механизмов Фонда развития территорий планируется завершить строительство еще 12 проблемных объектов застройщиков АО "Регионстройкомплекс", ООО "НПО "Сомострой", ООО "Техстройсервис", ООО "СЗ "Кедр" и ООО "КСИ"."В целом в работе республиканского фонда защиты прав дольщиков остаются строящиеся жилые дома общей площадью 80 тысяч квадратных метров, квартиры в которых ждут 1,6 тысячи дольщиков", - указал Тимофеев.По его словам, больших проблем с подрядчиками в регионе на фоне санкций и экономических трудностей нет."Есть некоторые проблемы по проектам, где было предусмотрено импортное оборудование, например, насосы на котельных, горелки или другая автоматика. В этих случаях мы оперативно меняем оборудование и находим отечественные аналоги", - пояснил главный управляющий директор Фонда развития территорий.С начала 2022 года федеральный фонд помог решить проблемы 20 тысяч российских дольщиков. "Денежные выплаты получили 15 тысяч человек. Общая сумма средств - 53,6 миллиарда рублей. Переехали или скоро получат квартиры в 42 достроенных домах 5 тысяч человек", - рассказал главный управляющий директор фонда, уточнив, что за это время в эксплуатацию ввели более 240 тысяч квадратных метров жилья.Наибольшее количество дольщиков, права которых восстановили, живут в Подмосковье (4,3 тысячи человек), Краснодарском крае (2,2 тысячи человек), Ленинградской области (1,9 тысячи человек), Башкортостане (1,7 тысячи человек) и Новосибирской области (1,2 тысячи человек), сообщил Тимофеев.Главный управляющий директор фонда отметил, что планы решения проблем обманутых дольщиков до конца 2023 года остаются в силе. "Это, конечно, непростая задача, но у нас есть все необходимые для этого инструменты. Так что все планы остаются в силе. Более того, я думаю, проблемы уже заявленных дольщиков мы сможем решить даже раньше", - резюмировал он.

https://ria.ru/20221115/frt-1831562937.html

https://ria.ru/20221026/nedostroi-1826881205.html

уфа

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

константин тимофеев, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), общество, жилье, уфа, дольщики, обманутые дольщики в россии