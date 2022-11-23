https://ria.ru/20221123/dom-1833644742.html
Тимофеев: в центре Уфы завершено строительство проблемного дома
Тимофеев: в центре Уфы завершено строительство проблемного дома - РИА Новости, 23.11.2022
Тимофеев: в центре Уфы завершено строительство проблемного дома
В Ленинском районе Уфы благодаря механизмам Фонда развития территорий завершилось строительство проблемного дома, сообщила пресс-служба ФРТ со ссылкой на слова... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:04
2022-11-23T14:04
2022-11-23T14:04
константин тимофеев
фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
общество
жилье
уфа
дольщики
обманутые дольщики в россии
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В Ленинском районе Уфы благодаря механизмам Фонда развития территорий завершилось строительство проблемного дома, сообщила пресс-служба ФРТ со ссылкой на слова главного управляющего директора фонда Константина Тимофеева.Речь идет о доме (секция 2Е) в квартале №378 в Ленинском районе столицы Башкортостана, со строительством которого не справилась обанкротившаяся компания "Регионстройкомплекс". Решение о достройке принято наблюдательным советом Фонда развития территорий. Летом 2021 года региональный фонд защиты прав дольщиков приступил к строительно-монтажным работам.Он отметил, что до конца текущего года в Башкортостане с применением механизмов Фонда развития территорий планируется завершить строительство еще 12 проблемных объектов застройщиков АО "Регионстройкомплекс", ООО "НПО "Сомострой", ООО "Техстройсервис", ООО "СЗ "Кедр" и ООО "КСИ"."В целом в работе республиканского фонда защиты прав дольщиков остаются строящиеся жилые дома общей площадью 80 тысяч квадратных метров, квартиры в которых ждут 1,6 тысячи дольщиков", - указал Тимофеев.По его словам, больших проблем с подрядчиками в регионе на фоне санкций и экономических трудностей нет."Есть некоторые проблемы по проектам, где было предусмотрено импортное оборудование, например, насосы на котельных, горелки или другая автоматика. В этих случаях мы оперативно меняем оборудование и находим отечественные аналоги", - пояснил главный управляющий директор Фонда развития территорий.С начала 2022 года федеральный фонд помог решить проблемы 20 тысяч российских дольщиков. "Денежные выплаты получили 15 тысяч человек. Общая сумма средств - 53,6 миллиарда рублей. Переехали или скоро получат квартиры в 42 достроенных домах 5 тысяч человек", - рассказал главный управляющий директор фонда, уточнив, что за это время в эксплуатацию ввели более 240 тысяч квадратных метров жилья.Наибольшее количество дольщиков, права которых восстановили, живут в Подмосковье (4,3 тысячи человек), Краснодарском крае (2,2 тысячи человек), Ленинградской области (1,9 тысячи человек), Башкортостане (1,7 тысячи человек) и Новосибирской области (1,2 тысячи человек), сообщил Тимофеев.Главный управляющий директор фонда отметил, что планы решения проблем обманутых дольщиков до конца 2023 года остаются в силе. "Это, конечно, непростая задача, но у нас есть все необходимые для этого инструменты. Так что все планы остаются в силе. Более того, я думаю, проблемы уже заявленных дольщиков мы сможем решить даже раньше", - резюмировал он.
https://ria.ru/20221115/frt-1831562937.html
https://ria.ru/20221026/nedostroi-1826881205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин тимофеев, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), общество, жилье, уфа, дольщики, обманутые дольщики в россии
Константин Тимофеев, Фонд развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков), Общество, Жилье, Уфа, Дольщики, Обманутые дольщики в России
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В Ленинском районе Уфы благодаря механизмам Фонда развития территорий завершилось строительство проблемного дома, сообщила пресс-служба ФРТ со ссылкой на слова главного управляющего директора фонда Константина Тимофеева.
Речь идет о доме (секция 2Е) в квартале №378 в Ленинском районе столицы Башкортостана, со строительством которого не справилась обанкротившаяся компания "Регионстройкомплекс". Решение о достройке принято наблюдательным советом Фонда развития территорий. Летом 2021 года региональный фонд защиты прав дольщиков приступил к строительно-монтажным работам.
"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано 22 ноября. Его общая площадь составляет 3,7 тысячи квадратных метров, в ближайшее время начнется передача квартир дольщикам. Поздравляю с этим радостным событием и желаю скорейшего новоселья", - сказал Тимофеев.
Он отметил, что до конца текущего года в Башкортостане с применением механизмов Фонда развития территорий планируется завершить строительство еще 12 проблемных объектов застройщиков АО "Регионстройкомплекс", ООО "НПО "Сомострой", ООО "Техстройсервис", ООО "СЗ "Кедр" и ООО "КСИ".
"В целом в работе республиканского фонда защиты прав дольщиков остаются строящиеся жилые дома общей площадью 80 тысяч квадратных метров, квартиры в которых ждут 1,6 тысячи дольщиков", - указал Тимофеев.
По его словам, больших проблем с подрядчиками в регионе на фоне санкций и экономических трудностей нет.
"Есть некоторые проблемы по проектам, где было предусмотрено импортное оборудование, например, насосы на котельных, горелки или другая автоматика. В этих случаях мы оперативно меняем оборудование и находим отечественные аналоги", - пояснил главный управляющий директор Фонда развития территорий.
С начала 2022 года федеральный фонд помог решить проблемы 20 тысяч российских дольщиков. "Денежные выплаты получили 15 тысяч человек. Общая сумма средств - 53,6 миллиарда рублей. Переехали или скоро получат квартиры в 42 достроенных домах 5 тысяч человек", - рассказал главный управляющий директор фонда, уточнив, что за это время в эксплуатацию ввели более 240 тысяч квадратных метров жилья.
Наибольшее количество дольщиков, права которых восстановили, живут в Подмосковье
(4,3 тысячи человек), Краснодарском крае
(2,2 тысячи человек), Ленинградской области
(1,9 тысячи человек), Башкортостане (1,7 тысячи человек) и Новосибирской области
(1,2 тысячи человек), сообщил Тимофеев.
Главный управляющий директор фонда отметил, что планы решения проблем обманутых дольщиков до конца 2023 года остаются в силе. "Это, конечно, непростая задача, но у нас есть все необходимые для этого инструменты. Так что все планы остаются в силе. Более того, я думаю, проблемы уже заявленных дольщиков мы сможем решить даже раньше", - резюмировал он.