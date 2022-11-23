https://ria.ru/20221123/dogovor-1833795942.html

Баку и Еревану нужно помочь договориться о мире, считают в Кремле

Баку и Еревану нужно помочь договориться о мире, считают в Кремле - РИА Новости, 23.11.2022

Баку и Еревану нужно помочь договориться о мире, считают в Кремле

Армении и Азербайджану нужно помочь, чтобы они договорились о мире, все должны приложить максимум усилий, не соревнуясь друг с другом, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T21:42

2022-11-23T21:42

2022-11-23T22:03

азербайджан

армения

дмитрий песков

в мире

баку

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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Армении и Азербайджану нужно помочь, чтобы они договорились о мире, все должны приложить максимум усилий, не соревнуясь друг с другом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Очень важно, чтобы Армения и Азербайджан договорились о мирном договоре. Это главная задача. Мы все должны приложить максимум усилий, не соревнуясь друг с другом с тем, чтобы задача была выполнена, помочь двум странам подписать мирный договор", - сказал Песков журналистам.По его словам, тема подписания мирного договора "обрамлена огромным количеством деталей и нюансов"."По этим нюансам нужно будет еще договориться", - добавил Песков.

https://ria.ru/20221123/odkb-1833097213.html

азербайджан

армения

баку

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

азербайджан, армения, дмитрий песков, в мире, баку