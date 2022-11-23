https://ria.ru/20221123/dogovor-1833795942.html
Баку и Еревану нужно помочь договориться о мире, считают в Кремле
Баку и Еревану нужно помочь договориться о мире, считают в Кремле - РИА Новости, 23.11.2022
Баку и Еревану нужно помочь договориться о мире, считают в Кремле
Армении и Азербайджану нужно помочь, чтобы они договорились о мире, все должны приложить максимум усилий, не соревнуясь друг с другом, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T21:42
2022-11-23T21:42
2022-11-23T22:03
азербайджан
армения
дмитрий песков
в мире
баку
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Армении и Азербайджану нужно помочь, чтобы они договорились о мире, все должны приложить максимум усилий, не соревнуясь друг с другом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Очень важно, чтобы Армения и Азербайджан договорились о мирном договоре. Это главная задача. Мы все должны приложить максимум усилий, не соревнуясь друг с другом с тем, чтобы задача была выполнена, помочь двум странам подписать мирный договор", - сказал Песков журналистам.По его словам, тема подписания мирного договора "обрамлена огромным количеством деталей и нюансов"."По этим нюансам нужно будет еще договориться", - добавил Песков.
https://ria.ru/20221123/odkb-1833097213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, армения, дмитрий песков, в мире, баку
Азербайджан, Армения, Дмитрий Песков, В мире, Баку
21:42 23.11.2022 (обновлено: 22:03 23.11.2022)
Баку и Еревану нужно помочь договориться о мире, считают в Кремле
Песков: Баку и Еревану нужно помочь договориться о мире, надо приложить максимум усилий