Рейтинг@Mail.ru
Баку и Еревану нужно помочь договориться о мире, считают в Кремле - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221123/dogovor-1833795942.html
Баку и Еревану нужно помочь договориться о мире, считают в Кремле
Баку и Еревану нужно помочь договориться о мире, считают в Кремле - РИА Новости, 23.11.2022
Баку и Еревану нужно помочь договориться о мире, считают в Кремле
Армении и Азербайджану нужно помочь, чтобы они договорились о мире, все должны приложить максимум усилий, не соревнуясь друг с другом, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T21:42
2022-11-23T22:03
азербайджан
армения
дмитрий песков
в мире
баку
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_0:135:1803:1149_1920x0_80_0_0_94a84892cb3d46ec7a9fd6a76d0921ff.jpg
ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Армении и Азербайджану нужно помочь, чтобы они договорились о мире, все должны приложить максимум усилий, не соревнуясь друг с другом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Очень важно, чтобы Армения и Азербайджан договорились о мирном договоре. Это главная задача. Мы все должны приложить максимум усилий, не соревнуясь друг с другом с тем, чтобы задача была выполнена, помочь двум странам подписать мирный договор", - сказал Песков журналистам.По его словам, тема подписания мирного договора "обрамлена огромным количеством деталей и нюансов"."По этим нюансам нужно будет еще договориться", - добавил Песков.
https://ria.ru/20221123/odkb-1833097213.html
азербайджан
армения
баку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_325:162:1709:1200_1920x0_80_0_0_20eb09202705dc43128f5cd1d4c87579.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
азербайджан, армения, дмитрий песков, в мире, баку
Азербайджан, Армения, Дмитрий Песков, В мире, Баку
21:42 23.11.2022 (обновлено: 22:03 23.11.2022)
 
Баку и Еревану нужно помочь договориться о мире, считают в Кремле

Песков: Баку и Еревану нужно помочь договориться о мире, надо приложить максимум усилий

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Армении и Азербайджану нужно помочь, чтобы они договорились о мире, все должны приложить максимум усилий, не соревнуясь друг с другом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Очень важно, чтобы Армения и Азербайджан договорились о мирном договоре. Это главная задача. Мы все должны приложить максимум усилий, не соревнуясь друг с другом с тем, чтобы задача была выполнена, помочь двум странам подписать мирный договор", - сказал Песков журналистам.
По его словам, тема подписания мирного договора "обрамлена огромным количеством деталей и нюансов".
"По этим нюансам нужно будет еще договориться", - добавил Песков.
Заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 03:01
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
 
АзербайджанАрменияДмитрий ПесковВ миреБаку
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала