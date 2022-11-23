https://ria.ru/20221123/bessonitsa-1833513352.html

"Правда тела". Что делать, если из-за тревоги не получается заснуть

"Правда тела". Что делать, если из-за тревоги не получается заснуть - РИА Новости, 23.11.2022

"Правда тела". Что делать, если из-за тревоги не получается заснуть

Нарушения сна негативно влияют на здоровье человека, но распознать у себя хроническую бессонницу (или похожие проблемы) порой не так просто. Может ли тревога быть незаметной, какие движения позволяют улучшить качество сна, почему на ночь лучше читать бумажные книги и с какой скоростью должен засыпать человек.

2022-11-23T12:00

2022-11-23T12:00

2022-11-23T12:00

правда тела

подкаст

сон

здоровый образ жизни (зож)

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"Правда тела". Что делать, если из-за тревоги не получается заснуть Нарушения сна негативно влияют на здоровье человека, но распознать у себя хроническую бессонницу (или похожие проблемы) порой не так просто. Может ли тревога быть незаметной, какие движения позволяют улучшить качество сна, почему на ночь лучше читать бумажные книги и с какой скоростью должен засыпать человек. audio/mpeg

"Правда тела". Что делать, если из-за тревоги не получается заснуть Нарушения сна негативно влияют на здоровье человека, но распознать у себя хроническую бессонницу (или похожие проблемы) порой не так просто. Может ли тревога быть незаметной, какие движения позволяют улучшить качество сна, почему на ночь лучше читать бумажные книги и с какой скоростью должен засыпать человек. audio/mpeg

Как перестать постоянно просыпаться ночью, стоит ли принимать безрецептурные снотворные и почему нам снятся кошмары – рассказывает врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, руководитель центра медицины сна МНОЦ МГУ им.Ломоносова Александр Калинкин.2:00 почему трудно заснуть перед ранней поездкой3:16 "не уснули в течение 20 минут – переходите к физкультуре"5:25 что нужно знать про инсомнию6:30 не смотрите в светящийся экран!8:00 неочевидные признаки бессонницы17:05 аккуратнее со стимуляторами – чаем, кофе и шоколадом19:14 "ночные страхи и кошмары – это разные вещи"21:30 чем полезны страшные сныСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, сон, здоровый образ жизни (зож), аудио