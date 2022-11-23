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Лаврентьев выступил за встречу Асада и Эрдогана в России
Лаврентьев выступил за встречу Асада и Эрдогана в России - РИА Новости, 23.11.2022
Лаврентьев выступил за встречу Асада и Эрдогана в России
Возможность встречи президента Сирии Башара Асада с турецким лидером Тайипом Эрдоганом в России всегда существует, такая встреча была бы полезной и символичной, РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T15:13
2022-11-23T15:13
2022-11-23T15:13
война в сирии
в мире
россия
сирия
турция
башар асад
реджеп тайип эрдоган
александр лаврентьев
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АСТАНА, 23 ноя - РИА Новости. Возможность встречи президента Сирии Башара Асада с турецким лидером Тайипом Эрдоганом в России всегда существует, такая встреча была бы полезной и символичной, заявил в среду спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Возможность всегда существует. Мы всегда выступали и даже рассматривали раньше возможность организации такой встречи, но повторюсь, что турецкая сторона считает, что пока на данный момент для этого условия еще не созрели. Но тем не менее, мы полагаем, что такая встреча была бы полезной и символичной, и будем работать в этом направлении дальше", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, есть ли возможность встречи президентов Турции и Сирии в России.
https://ria.ru/20221123/turtsiya-1833614673.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сирия, турция, башар асад, реджеп тайип эрдоган, александр лаврентьев
Война в Сирии, В мире, Россия, Сирия, Турция, Башар Асад, Реджеп Тайип Эрдоган, Александр Лаврентьев
Лаврентьев выступил за встречу Асада и Эрдогана в России
Лаврентьев считает, что встреча Асада и Эрдогана в России была бы полезна и символична