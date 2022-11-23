https://ria.ru/20221123/amnistiya-1833727780.html
КПРФ предложила амнистировать совершивших преступление по неосторожности
КПРФ предложила амнистировать совершивших преступление по неосторожности - РИА Новости, 23.11.2022
КПРФ предложила амнистировать совершивших преступление по неосторожности
Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму проект постановления об объявлении амнистии в отношении ряда лица, в том числе совершивших преступления по неосторожности РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:00
2022-11-23T17:00
2022-11-23T17:01
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму проект постановления об объявлении амнистии в отношении ряда лица, в том числе совершивших преступления по неосторожности и впервые осужденных к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, документ доступен в электронной думской базе."Постановлением об амнистии предусматривается освобождение от наказания осужденных, совершивших преступление по неосторожности, а также сокращение им срока наказания. Под действие амнистии подпадают осужденные условно, осужденные, которым неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания, и осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы", - указывается в пояснительных материалах.
https://ria.ru/20221118/amnistiya-1832391478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кпрф, госдума рф, россия, общество
КПРФ, Госдума РФ, Россия, Общество
17:00 23.11.2022 (обновлено: 17:01 23.11.2022)
КПРФ предложила амнистировать совершивших преступление по неосторожности
КПРФ внесла в Госдуму проект об амнистии для совершивших преступление по неосторожности