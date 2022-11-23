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КПРФ предложила амнистировать совершивших преступление по неосторожности - РИА Новости, 23.11.2022
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КПРФ предложила амнистировать совершивших преступление по неосторожности
КПРФ предложила амнистировать совершивших преступление по неосторожности - РИА Новости, 23.11.2022
КПРФ предложила амнистировать совершивших преступление по неосторожности
Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму проект постановления об объявлении амнистии в отношении ряда лица, в том числе совершивших преступления по неосторожности РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:00
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кпрф
госдума рф
россия
общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму проект постановления об объявлении амнистии в отношении ряда лица, в том числе совершивших преступления по неосторожности и впервые осужденных к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, документ доступен в электронной думской базе."Постановлением об амнистии предусматривается освобождение от наказания осужденных, совершивших преступление по неосторожности, а также сокращение им срока наказания. Под действие амнистии подпадают осужденные условно, осужденные, которым неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания, и осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы", - указывается в пояснительных материалах.
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кпрф, госдума рф, россия, общество
КПРФ, Госдума РФ, Россия, Общество
17:00 23.11.2022 (обновлено: 17:01 23.11.2022)
 
КПРФ предложила амнистировать совершивших преступление по неосторожности

КПРФ внесла в Госдуму проект об амнистии для совершивших преступление по неосторожности

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму проект постановления об объявлении амнистии в отношении ряда лица, в том числе совершивших преступления по неосторожности и впервые осужденных к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, документ доступен в электронной думской базе.
"Постановлением об амнистии предусматривается освобождение от наказания осужденных, совершивших преступление по неосторожности, а также сокращение им срока наказания. Под действие амнистии подпадают осужденные условно, осужденные, которым неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания, и осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы", - указывается в пояснительных материалах.
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