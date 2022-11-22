https://ria.ru/20221122/zoloto-1833346910.html

СМИ: Китай купил в России рекордное количество золота

СМИ: Китай купил в России рекордное количество золота - РИА Новости, 22.11.2022

СМИ: Китай купил в России рекордное количество золота

Импорт российского золота в Китай в натуральном выражении в октябре этого года достиг рекордных показателей — более двух тонн стоимостью 124,6 миллиона... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T13:59

2022-11-22T13:59

2022-11-22T17:11

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Импорт российского золота в Китай в натуральном выражении в октябре этого года достиг рекордных показателей — более двух тонн стоимостью 124,6 миллиона долларов, сообщает РБК со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая.Как стало известно из ежемесячной статистики ведомства, эта поставка золота из России стала крупнейшей с 2016 года. Однако основными поставщиками драгоценного металла Китаю остаются Швейцария, Канада, ЮАР и другие государства."За январь—октябрь 2022 года импорт золота в необработанных или полуобработанных формах из России в Китай составил 5,72 тонн, что в 1,9 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Объем поставок в деньгах вырос в 1,8 раза, до 330 миллионов долларов", — пояснили журналисты.Как прокомментировал изданию председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба, в Китай из России традиционно продают золотосодержащий концентрат, нерентабельный для переработки в нашей стране.С июля этого года Евросоюз ввел запрет на покупку российского золота и ювелирных украшений. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20221122/tma-1833242337.html

https://ria.ru/20221121/svinina-1833162761.html

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Ольга Матыс

в мире, экономика, цены на нефть, китай, россия, швейцария, рбк (медиагруппа)