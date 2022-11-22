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СМИ: Китай купил в России рекордное количество золота - РИА Новости, 22.11.2022
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СМИ: Китай купил в России рекордное количество золота
СМИ: Китай купил в России рекордное количество золота - РИА Новости, 22.11.2022
СМИ: Китай купил в России рекордное количество золота
Импорт российского золота в Китай в натуральном выражении в октябре этого года достиг рекордных показателей — более двух тонн стоимостью 124,6 миллиона... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:59
2022-11-22T17:11
в мире
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цены на нефть
китай
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швейцария
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Импорт российского золота в Китай в натуральном выражении в октябре этого года достиг рекордных показателей — более двух тонн стоимостью 124,6 миллиона долларов, сообщает РБК со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая.Как стало известно из ежемесячной статистики ведомства, эта поставка золота из России стала крупнейшей с 2016 года. Однако основными поставщиками драгоценного металла Китаю остаются Швейцария, Канада, ЮАР и другие государства."За январь—октябрь 2022 года импорт золота в необработанных или полуобработанных формах из России в Китай составил 5,72 тонн, что в 1,9 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Объем поставок в деньгах вырос в 1,8 раза, до 330 миллионов долларов", — пояснили журналисты.Как прокомментировал изданию председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба, в Китай из России традиционно продают золотосодержащий концентрат, нерентабельный для переработки в нашей стране.С июля этого года Евросоюз ввел запрет на покупку российского золота и ювелирных украшений. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
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в мире, экономика, цены на нефть, китай, россия, швейцария, рбк (медиагруппа)
В мире, Экономика, Цены на нефть, Китай, Россия, Швейцария, РБК (медиагруппа), Россия-Китай: Главное
13:59 22.11.2022 (обновлено: 17:11 22.11.2022)
 
СМИ: Китай купил в России рекордное количество золота

РБК: Россия продала в Китай рекордное количество золота

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в медиабанкРазработка золотоносного карьера "Андреевский" на прииске "Пионер" в Амурской области
Разработка золотоносного карьера Андреевский на прииске Пионер в Амурской области - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Разработка золотоносного карьера "Андреевский" на прииске "Пионер" в Амурской области. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Импорт российского золота в Китай в натуральном выражении в октябре этого года достиг рекордных показателей — более двух тонн стоимостью 124,6 миллиона долларов, сообщает РБК со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая.
Как стало известно из ежемесячной статистики ведомства, эта поставка золота из России стала крупнейшей с 2016 года. Однако основными поставщиками драгоценного металла Китаю остаются Швейцария, Канада, ЮАР и другие государства.
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"За январь—октябрь 2022 года импорт золота в необработанных или полуобработанных формах из России в Китай составил 5,72 тонн, что в 1,9 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Объем поставок в деньгах вырос в 1,8 раза, до 330 миллионов долларов", — пояснили журналисты.
Как прокомментировал изданию председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба, в Китай из России традиционно продают золотосодержащий концентрат, нерентабельный для переработки в нашей стране.
С июля этого года Евросоюз ввел запрет на покупку российского золота и ювелирных украшений. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
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