13:59 22.11.2022 (обновлено: 17:11 22.11.2022)
СМИ: Китай купил в России рекордное количество золота
РБК: Россия продала в Китай рекордное количество золота
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в медиабанкРазработка золотоносного карьера "Андреевский" на прииске "Пионер" в Амурской области
Разработка золотоносного карьера "Андреевский" на прииске "Пионер" в Амурской области. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Импорт российского золота в Китай в натуральном выражении в октябре этого года достиг рекордных показателей — более двух тонн стоимостью 124,6 миллиона долларов, сообщает РБК со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая.
"За январь—октябрь 2022 года импорт золота в необработанных или полуобработанных формах из России в Китай составил 5,72 тонн, что в 1,9 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Объем поставок в деньгах вырос в 1,8 раза, до 330 миллионов долларов", — пояснили журналисты.
Как прокомментировал изданию председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба, в Китай из России традиционно продают золотосодержащий концентрат, нерентабельный для переработки в нашей стране.
С июля этого года Евросоюз ввел запрет на покупку российского золота и ювелирных украшений. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.