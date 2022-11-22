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У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 22.11.2022
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У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,0
У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 22.11.2022
У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья мексиканского штата Нижняя Калифорния, сообщила Национальная сейсмологическая служба. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T20:03
2022-11-22T20:03
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МЕХИКО, 22 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья мексиканского штата Нижняя Калифорния, сообщила Национальная сейсмологическая служба."Предварительно: землетрясение магнитудой 6 в 33 километрах к западу от Висенте Герреро, Нижняя Калифорния ... глубина очага 10 километров", - говорится в сообщении в блоге службы в Twitter.В Национальной службе гражданской защиты сообщили, что установили связь с местными администрациями и комитетами гражданской защиты для предварительной оценки ситуации в зоне землетрясения. Об угрозе цунами не сообщается.
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в мире, нижняя калифорния (мексика), тихий океан, мексика, twitter
В мире, Нижняя Калифорния (Мексика), Тихий океан, Мексика, Twitter
20:03 22.11.2022
 
У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,0

У побережья мексиканского штата Нижняя Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,0

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМексика
Мексика - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МЕХИКО, 22 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья мексиканского штата Нижняя Калифорния, сообщила Национальная сейсмологическая служба.
"Предварительно: землетрясение магнитудой 6 в 33 километрах к западу от Висенте Герреро, Нижняя Калифорния ... глубина очага 10 километров", - говорится в сообщении в блоге службы в Twitter.
В Национальной службе гражданской защиты сообщили, что установили связь с местными администрациями и комитетами гражданской защиты для предварительной оценки ситуации в зоне землетрясения. Об угрозе цунами не сообщается.
Страшное землетрясение в Индонезии
© AFP 2022 / Aditya Aji

Землетрясение магнитудой 5,6, произошедшее в округе Чанджур 21 ноября, унесло жизни 268 человек.

Последствия землетрясения в провинции Западная Ява, Индонезия
1 из 11

Землетрясение магнитудой 5,6, произошедшее в округе Чанджур 21 ноября, унесло жизни 268 человек.

© AFP 2022 / Aditya Aji
© AP Photo / Tatan Syuflana

Разрушительная сила землетрясения обусловлена тем, что его эпицентр находился на небольшой глубине.

Мужчина на месте разрушения от землетрясения в провинции Западная Ява, Индонезия
2 из 11

Разрушительная сила землетрясения обусловлена тем, что его эпицентр находился на небольшой глубине.

© AP Photo / Tatan Syuflana
© AFP 2022 / ADITYA AJI

Кроме того, землетрясение вызвало оползень, накрывший как минимум одну деревню.

Жители деревни несут раненого после землетрясения в провинции Западная Ява, Индонезия
3 из 11

Кроме того, землетрясение вызвало оползень, накрывший как минимум одну деревню.

© AFP 2022 / ADITYA AJI
© AP Photo / Rangga Firmansyah

Пострадали сотни людей, разрушены или повреждены тысячи домов.

Мужчина на месте разрушения от землетрясения в провинции Западная Ява, Индонезия
4 из 11

Пострадали сотни людей, разрушены или повреждены тысячи домов.

© AP Photo / Rangga Firmansyah
© AP Photo / Tatan Syuflana

Из провинции Чианджур эвакуировали почти 14 тысяч человек.

Последствия землетрясения в провинции Западная Ява, Индонезия
5 из 11

Из провинции Чианджур эвакуировали почти 14 тысяч человек.

© AP Photo / Tatan Syuflana
© AFP 2022 / Aditya Aji

В пострадавший район отправился президент Джоко Видодо, чтобы пообщаться с пострадавшими и оценить масштаб трагедии.

Жители деревни молятся после землетрясения в провинции Западная Ява, Индонезия
6 из 11

В пострадавший район отправился президент Джоко Видодо, чтобы пообщаться с пострадавшими и оценить масштаб трагедии.

© AFP 2022 / Aditya Aji
© AFP 2022 / Adek Berry

В Чианджур направили 400 морских пехотинцев, они помогут с эвакуацией и поиском жертв.

Люди спасают кошку из разрушенного дома после землетрясения в провинции Западная Ява, Индонезия
7 из 11

В Чианджур направили 400 морских пехотинцев, они помогут с эвакуацией и поиском жертв.

© AFP 2022 / Adek Berry
© AFP 2022 / Adek Berry

Планируется, что морская пехота будет дежурить на месте еще неделю-две, так как район остается аварийным.

Спасатель отдыхает в провинции Западная Ява, Индонезия
8 из 11

Планируется, что морская пехота будет дежурить на месте еще неделю-две, так как район остается аварийным.

© AFP 2022 / Adek Berry
© AP Photo

Президент России Владимир Путин выразил индонезийскому лидеру соболезнования в связи с гибелью людей и разрушениями в результате землетрясения.

Пострадавшие от землетрясения получают медицинскую помощь во временном госпитале в Чианджуре, Западная Ява, Индонезия
9 из 11

Президент России Владимир Путин выразил индонезийскому лидеру соболезнования в связи с гибелью людей и разрушениями в результате землетрясения.

© AP Photo
© AP Photo / Tatan Syuflana

Индонезия часто страдает от землетрясений, извержений вулканов и цунами, так как расположена на "Огненном кольце".

Последствия землетрясения в провинции Западная Ява, Индонезия
10 из 11

Индонезия часто страдает от землетрясений, извержений вулканов и цунами, так как расположена на "Огненном кольце".

© AP Photo / Tatan Syuflana
© AFP 2022 / Adek Berry

Это полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров, которая опоясывает Тихий океан.

Последствия землетрясения в провинции Западная Ява, Индонезия
11 из 11

Это полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров, которая опоясывает Тихий океан.

© AFP 2022 / Adek Berry
1 из 11

Землетрясение магнитудой 5,6, произошедшее в округе Чанджур 21 ноября, унесло жизни 268 человек.

© AFP 2022 / Aditya Aji
2 из 11

Разрушительная сила землетрясения обусловлена тем, что его эпицентр находился на небольшой глубине.

© AP Photo / Tatan Syuflana
3 из 11

Кроме того, землетрясение вызвало оползень, накрывший как минимум одну деревню.

© AFP 2022 / ADITYA AJI
4 из 11

Пострадали сотни людей, разрушены или повреждены тысячи домов.

© AP Photo / Rangga Firmansyah
5 из 11

Из провинции Чианджур эвакуировали почти 14 тысяч человек.

© AP Photo / Tatan Syuflana
6 из 11

В пострадавший район отправился президент Джоко Видодо, чтобы пообщаться с пострадавшими и оценить масштаб трагедии.

© AFP 2022 / Aditya Aji
7 из 11

В Чианджур направили 400 морских пехотинцев, они помогут с эвакуацией и поиском жертв.

© AFP 2022 / Adek Berry
8 из 11

Планируется, что морская пехота будет дежурить на месте еще неделю-две, так как район остается аварийным.

© AFP 2022 / Adek Berry
9 из 11

Президент России Владимир Путин выразил индонезийскому лидеру соболезнования в связи с гибелью людей и разрушениями в результате землетрясения.

© AP Photo
10 из 11

Индонезия часто страдает от землетрясений, извержений вулканов и цунами, так как расположена на "Огненном кольце".

© AP Photo / Tatan Syuflana
11 из 11

Это полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров, которая опоясывает Тихий океан.

© AFP 2022 / Adek Berry
 
В миреНижняя Калифорния (Мексика)Тихий океанМексикаTwitter
 
 
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