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У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,0

У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 22.11.2022

У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья мексиканского штата Нижняя Калифорния, сообщила Национальная сейсмологическая служба. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T20:03

2022-11-22T20:03

2022-11-22T20:03

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МЕХИКО, 22 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья мексиканского штата Нижняя Калифорния, сообщила Национальная сейсмологическая служба."Предварительно: землетрясение магнитудой 6 в 33 километрах к западу от Висенте Герреро, Нижняя Калифорния ... глубина очага 10 километров", - говорится в сообщении в блоге службы в Twitter.В Национальной службе гражданской защиты сообщили, что установили связь с местными администрациями и комитетами гражданской защиты для предварительной оценки ситуации в зоне землетрясения. Об угрозе цунами не сообщается.

нижняя калифорния (мексика)

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