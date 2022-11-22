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Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 268 человек - РИА Новости, 22.11.2022
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Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 268 человек
Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 268 человек - РИА Новости, 22.11.2022
Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 268 человек
В результате землетрясения в Чианджуре, Индонезия погибли 268 человек, заявил глава службы контроля стихийных бедствий страны, цитируемый порталом Detik. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:01
2022-11-22T14:01
в мире
индонезия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В результате землетрясения в Чианджуре, Индонезия погибли 268 человек, заявил глава службы контроля стихийных бедствий страны, цитируемый порталом Detik.Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник 21 ноября в юго-западном районе округа Чианджур, провинция Западная Ява. Ранее сообщалось, что оно унесло жизни 252 человек, среди них большинство составляют дети. Как минимум 377 человек ранены, 31 пропал без вести. Более 2300 домов разрушены полностью или получили значительные повреждения. Разрушительная сила землетрясения обусловлена небольшой глубиной залегания его эпицентра. Кроме того, землетрясение вызвало оползень, который накрыл по крайней мере одну деревню."В настоящее время мы знаем, что погибло 268 человек", - заявил глава службы Сухарьянто на онлайн-пресс-конференции во вторник."Данные будут регулярно обновляться", - добавил он.Сухарьянто также сообщил, что число погибших, которые были идентифицированы, составило 122 человека. Процесс идентификации продолжается.Индонезия находится в самой сейсмически активной зоне планеты и является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь 6-7 тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.
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в мире, индонезия
В мире, Индонезия
14:01 22.11.2022
 
Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 268 человек

Число жертв землетрясения в индонезийской провинции Западная Ява возросло до 268 человек

© AP Photo / Tatan SyuflanaМужчина на месте разрушения от землетрясения в провинции Западная Ява, Индонезия
Мужчина на месте разрушения от землетрясения в провинции Западная Ява, Индонезия - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / Tatan Syuflana
Мужчина на месте разрушения от землетрясения в провинции Западная Ява, Индонезия. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В результате землетрясения в Чианджуре, Индонезия погибли 268 человек, заявил глава службы контроля стихийных бедствий страны, цитируемый порталом Detik.
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник 21 ноября в юго-западном районе округа Чианджур, провинция Западная Ява. Ранее сообщалось, что оно унесло жизни 252 человек, среди них большинство составляют дети. Как минимум 377 человек ранены, 31 пропал без вести. Более 2300 домов разрушены полностью или получили значительные повреждения. Разрушительная сила землетрясения обусловлена небольшой глубиной залегания его эпицентра. Кроме того, землетрясение вызвало оползень, который накрыл по крайней мере одну деревню.
Страшное землетрясение в Индонезии
© AFP 2022 / Aditya Aji

Землетрясение магнитудой 5,6, произошедшее в округе Чанджур 21 ноября, унесло жизни 268 человек.

Последствия землетрясения в провинции Западная Ява, Индонезия
1 из 11

Землетрясение магнитудой 5,6, произошедшее в округе Чанджур 21 ноября, унесло жизни 268 человек.

© AFP 2022 / Aditya Aji
© AP Photo / Tatan Syuflana

Разрушительная сила землетрясения обусловлена тем, что его эпицентр находился на небольшой глубине.

Мужчина на месте разрушения от землетрясения в провинции Западная Ява, Индонезия
2 из 11

Разрушительная сила землетрясения обусловлена тем, что его эпицентр находился на небольшой глубине.

© AP Photo / Tatan Syuflana
© AFP 2022 / ADITYA AJI

Кроме того, землетрясение вызвало оползень, накрывший как минимум одну деревню.

Жители деревни несут раненого после землетрясения в провинции Западная Ява, Индонезия
3 из 11

Кроме того, землетрясение вызвало оползень, накрывший как минимум одну деревню.

© AFP 2022 / ADITYA AJI
© AP Photo / Rangga Firmansyah

Пострадали сотни людей, разрушены или повреждены тысячи домов.

Мужчина на месте разрушения от землетрясения в провинции Западная Ява, Индонезия
4 из 11

Пострадали сотни людей, разрушены или повреждены тысячи домов.

© AP Photo / Rangga Firmansyah
© AP Photo / Tatan Syuflana

Из провинции Чианджур эвакуировали почти 14 тысяч человек.

Последствия землетрясения в провинции Западная Ява, Индонезия
5 из 11

Из провинции Чианджур эвакуировали почти 14 тысяч человек.

© AP Photo / Tatan Syuflana
© AFP 2022 / Aditya Aji

В пострадавший район отправился президент Джоко Видодо, чтобы пообщаться с пострадавшими и оценить масштаб трагедии.

Жители деревни молятся после землетрясения в провинции Западная Ява, Индонезия
6 из 11

В пострадавший район отправился президент Джоко Видодо, чтобы пообщаться с пострадавшими и оценить масштаб трагедии.

© AFP 2022 / Aditya Aji
© AFP 2022 / Adek Berry

В Чианджур направили 400 морских пехотинцев, они помогут с эвакуацией и поиском жертв.

Люди спасают кошку из разрушенного дома после землетрясения в провинции Западная Ява, Индонезия
7 из 11

В Чианджур направили 400 морских пехотинцев, они помогут с эвакуацией и поиском жертв.

© AFP 2022 / Adek Berry
© AFP 2022 / Adek Berry

Планируется, что морская пехота будет дежурить на месте еще неделю-две, так как район остается аварийным.

Спасатель отдыхает в провинции Западная Ява, Индонезия
8 из 11

Планируется, что морская пехота будет дежурить на месте еще неделю-две, так как район остается аварийным.

© AFP 2022 / Adek Berry
© AP Photo

Президент России Владимир Путин выразил индонезийскому лидеру соболезнования в связи с гибелью людей и разрушениями в результате землетрясения.

Пострадавшие от землетрясения получают медицинскую помощь во временном госпитале в Чианджуре, Западная Ява, Индонезия
9 из 11

Президент России Владимир Путин выразил индонезийскому лидеру соболезнования в связи с гибелью людей и разрушениями в результате землетрясения.

© AP Photo
© AP Photo / Tatan Syuflana

Индонезия часто страдает от землетрясений, извержений вулканов и цунами, так как расположена на "Огненном кольце".

Последствия землетрясения в провинции Западная Ява, Индонезия
10 из 11

Индонезия часто страдает от землетрясений, извержений вулканов и цунами, так как расположена на "Огненном кольце".

© AP Photo / Tatan Syuflana
© AFP 2022 / Adek Berry

Это полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров, которая опоясывает Тихий океан.

Последствия землетрясения в провинции Западная Ява, Индонезия
11 из 11

Это полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров, которая опоясывает Тихий океан.

© AFP 2022 / Adek Berry
1 из 11

Землетрясение магнитудой 5,6, произошедшее в округе Чанджур 21 ноября, унесло жизни 268 человек.

© AFP 2022 / Aditya Aji
2 из 11

Разрушительная сила землетрясения обусловлена тем, что его эпицентр находился на небольшой глубине.

© AP Photo / Tatan Syuflana
3 из 11

Кроме того, землетрясение вызвало оползень, накрывший как минимум одну деревню.

© AFP 2022 / ADITYA AJI
4 из 11

Пострадали сотни людей, разрушены или повреждены тысячи домов.

© AP Photo / Rangga Firmansyah
5 из 11

Из провинции Чианджур эвакуировали почти 14 тысяч человек.

© AP Photo / Tatan Syuflana
6 из 11

В пострадавший район отправился президент Джоко Видодо, чтобы пообщаться с пострадавшими и оценить масштаб трагедии.

© AFP 2022 / Aditya Aji
7 из 11

В Чианджур направили 400 морских пехотинцев, они помогут с эвакуацией и поиском жертв.

© AFP 2022 / Adek Berry
8 из 11

Планируется, что морская пехота будет дежурить на месте еще неделю-две, так как район остается аварийным.

© AFP 2022 / Adek Berry
9 из 11

Президент России Владимир Путин выразил индонезийскому лидеру соболезнования в связи с гибелью людей и разрушениями в результате землетрясения.

© AP Photo
10 из 11

Индонезия часто страдает от землетрясений, извержений вулканов и цунами, так как расположена на "Огненном кольце".

© AP Photo / Tatan Syuflana
11 из 11

Это полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров, которая опоясывает Тихий океан.

© AFP 2022 / Adek Berry
"В настоящее время мы знаем, что погибло 268 человек", - заявил глава службы Сухарьянто на онлайн-пресс-конференции во вторник.
"Данные будут регулярно обновляться", - добавил он.
Сухарьянто также сообщил, что число погибших, которые были идентифицированы, составило 122 человека. Процесс идентификации продолжается.
Индонезия находится в самой сейсмически активной зоне планеты и является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь 6-7 тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.
Последствия землетрясения в провинции Западная Ява, Индонезия - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
12:48
Из-за оползня, вызванного землетрясением в Индонезии, погибли 14 человек
 
В миреИндонезия
 
 
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