Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 268 человек

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В результате землетрясения в Чианджуре, Индонезия погибли 268 человек, заявил глава службы контроля стихийных бедствий страны, цитируемый порталом Detik.Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник 21 ноября в юго-западном районе округа Чианджур, провинция Западная Ява. Ранее сообщалось, что оно унесло жизни 252 человек, среди них большинство составляют дети. Как минимум 377 человек ранены, 31 пропал без вести. Более 2300 домов разрушены полностью или получили значительные повреждения. Разрушительная сила землетрясения обусловлена небольшой глубиной залегания его эпицентра. Кроме того, землетрясение вызвало оползень, который накрыл по крайней мере одну деревню."В настоящее время мы знаем, что погибло 268 человек", - заявил глава службы Сухарьянто на онлайн-пресс-конференции во вторник."Данные будут регулярно обновляться", - добавил он.Сухарьянто также сообщил, что число погибших, которые были идентифицированы, составило 122 человека. Процесс идентификации продолжается.Индонезия находится в самой сейсмически активной зоне планеты и является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь 6-7 тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.
Мужчина на месте разрушения от землетрясения в провинции Западная Ява, Индонезия. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В результате землетрясения в Чианджуре, Индонезия погибли 268 человек, заявил глава службы контроля стихийных бедствий страны, цитируемый порталом Detik.
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник 21 ноября в юго-западном районе округа Чианджур, провинция Западная Ява. Ранее сообщалось, что оно унесло жизни 252 человек, среди них большинство составляют дети. Как минимум 377 человек ранены, 31 пропал без вести. Более 2300 домов разрушены полностью или получили значительные повреждения. Разрушительная сила землетрясения обусловлена небольшой глубиной залегания его эпицентра. Кроме того, землетрясение вызвало оползень, который накрыл по крайней мере одну деревню.
"В настоящее время мы знаем, что погибло 268 человек", - заявил глава службы Сухарьянто на онлайн-пресс-конференции во вторник.
"Данные будут регулярно обновляться", - добавил он.
Сухарьянто также сообщил, что число погибших, которые были идентифицированы, составило 122 человека. Процесс идентификации продолжается.
Индонезия находится в самой сейсмически активной зоне планеты и является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь 6-7 тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.
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