https://ria.ru/20221122/zelenskiy-1833451827.html

Пользователей Twitter возмутило отмывание денег ЕС в "украинской прачечной"

Пользователей Twitter возмутило отмывание денег ЕС в "украинской прачечной" - РИА Новости, 22.11.2022

Пользователей Twitter возмутило отмывание денег ЕС в "украинской прачечной"

Пользователи Twitter раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о получении 2,5 миллиарда евро от Евросоюза. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T18:04

2022-11-22T18:04

2022-11-22T18:16

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о получении 2,5 миллиарда евро от Евросоюза."Украина получила очередной транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 2,5 миллиарда евро. Весомый вклад в стабильность Украины накануне трудной зимы. Я благодарен ЕС и фон дер Ляйен за солидарность и поддержку. Ожидаем подтверждения программы макрофинансирования в размере 18 миллиардов евро в 2023 году", — написал украинский лидер в официальном Twitter-аккаунте.Однако комментаторы не разделили благодарности украинского президента."Продолжай их отмывать", — съязвил Korku Mensah."Хватит попрошайничать!" — написал canuckinjp."Эти вливания — способ Запада держаться как можно дальше от вмешательства. Они опустошают сараи со старым оружием и платят, чтобы вы воевали. Знайте, кто за вами стоит. Вам следует сесть за стол переговоров и закончить этот конфликт. НАТО и остальным полностью безразлична Украина", — заявил Kosmo."Ну разумеется, ты ждешь 18 миллиардов", — с иронией подметил XRPtime."Хватит. Мы больше не можем раздавать такое количество денег", — высказался Michael."ЕС настолько глуп, что их одурачил и привел к саморазрушению один человек. Как стопроцентная зависимость ЕС от США поможет нациям Европы? Кто-нибудь тут еще способен думать или тут только овцы с промытыми мозгами?" — спросил Bakhtareel.Еврокомиссия ранее предложила новый пакет кредитной помощи Украине на сумму до 18 миллиардов евро, кредиты будут выдаваться на льготных условиях со сроком погашения до 35 лет. Речь идет о поддержке Киева в 2023 году. Эта финансовая помощь "поможет покрыть значительную часть краткосрочных потребностей Украины в финансировании на 2023 год, которые, по оценкам украинских властей и Международного валютного фонда, составляют от трех до четырех миллиардов евро в месяц", отмечается в релизе Еврокомиссии.

https://ria.ru/20221122/es-1833401240.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221122/ukraina-1833426127.html

https://ria.ru/20221122/makropomosch-1833448078.html

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в мире, владимир зеленский, европа, сша, нато, twitter, евросоюз, украина