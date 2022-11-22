https://ria.ru/20221122/zelenskiy-1833253965.html

В Сети обвинили Зеленского во лжи после слов о ЗАЭС

В Сети обвинили Зеленского во лжи после слов о ЗАЭС - РИА Новости, 22.11.2022

В Сети обвинили Зеленского во лжи после слов о ЗАЭС

Пользователи Twitter раскритиковали публикацию Владимира Зеленского, сделанную после разговора с Эммануэлем Макроном, в которой он предложил создать... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T09:16

2022-11-22T09:16

2022-11-22T14:53

в мире

владимир зеленский

эммануэль макрон

россия

украина

москва

twitter

магатэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816785811_120:0:810:388_1920x0_80_0_0_3a53b7350b3f2c5d0a10e24e32879270.jpg

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали публикацию Владимира Зеленского, сделанную после разговора с Эммануэлем Макроном, в которой он предложил создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС.Комментаторы уличили украинского президента во лжи, обвинив Киев в обстреле атомной станции и отмывании западных денег. Также они потребовали извинений за инцидент с упавшими ракетами в Польше."Ну как, соврал ему про то, что это не Украина обстреливает атомную электростанцию и что русские сами себя взрывают?" — задался вопросом комментатор."Запорожье обстреливает Украина", — подчеркнул другой источник обсуждения."А вы ему сказали, что перестанете ее обстреливать?" — съязвил еще один пользователь."Как там проходит отмывание денег?" — с иронией спросил другой пользователь.В Минобороны России сообщили, что украинские войска 19 и 20 ноября выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории ЗАЭС, а также по питающей ее ЛЭП.Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Владимир Путин неоднократно называл ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221122/zapad-1833234814.html

https://ria.ru/20221122/tma-1833242337.html

https://ria.ru/20221122/ssora-1833233771.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, эммануэль макрон, россия, украина, москва, twitter, магатэ, госдума рф, инцидент с падением ракет в польше