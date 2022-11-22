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В Сети обвинили Зеленского во лжи после слов о ЗАЭС
В Сети обвинили Зеленского во лжи после слов о ЗАЭС - РИА Новости, 22.11.2022
В Сети обвинили Зеленского во лжи после слов о ЗАЭС
Пользователи Twitter раскритиковали публикацию Владимира Зеленского, сделанную после разговора с Эммануэлем Макроном, в которой он предложил создать... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T09:16
2022-11-22T09:16
2022-11-22T14:53
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали публикацию Владимира Зеленского, сделанную после разговора с Эммануэлем Макроном, в которой он предложил создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС.Комментаторы уличили украинского президента во лжи, обвинив Киев в обстреле атомной станции и отмывании западных денег. Также они потребовали извинений за инцидент с упавшими ракетами в Польше."Ну как, соврал ему про то, что это не Украина обстреливает атомную электростанцию и что русские сами себя взрывают?" — задался вопросом комментатор."Запорожье обстреливает Украина", — подчеркнул другой источник обсуждения."А вы ему сказали, что перестанете ее обстреливать?" — съязвил еще один пользователь."Как там проходит отмывание денег?" — с иронией спросил другой пользователь.В Минобороны России сообщили, что украинские войска 19 и 20 ноября выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории ЗАЭС, а также по питающей ее ЛЭП.Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Владимир Путин неоднократно называл ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, владимир зеленский, эммануэль макрон, россия, украина, москва, twitter, магатэ, госдума рф, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Россия, Украина, Москва, Twitter, МАГАТЭ, Госдума РФ, Инцидент с падением ракет в Польше
09:16 22.11.2022 (обновлено: 14:53 22.11.2022)
В Сети обвинили Зеленского во лжи после слов о ЗАЭС
Пользователи Twitter раскритиковали слова Зеленского о статусе Запорожской АЭС
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости.
Пользователи Twitter
раскритиковали публикацию Владимира Зеленского,
сделанную после разговора с Эммануэлем Макроном, в которой он предложил создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС.
Комментаторы уличили украинского президента во лжи, обвинив Киев в обстреле атомной станции и отмывании западных денег. Также они потребовали извинений за инцидент с упавшими ракетами в Польше.
"Ну как, соврал ему про то, что это не Украина обстреливает атомную электростанцию и что русские сами себя взрывают?" — задался вопросом комментатор.
"Запорожье обстреливает Украина", — подчеркнул другой источник обсуждения.
"А вы ему сказали, что перестанете ее обстреливать?" — съязвил еще один пользователь.
"Как насчет того, чтобы просто не обстреливать атомные электростанции", — предложил комментатор.
"Как там проходит отмывание денег?" — с иронией спросил другой пользователь.
В Минобороны России
сообщили, что украинские войска 19 и 20 ноября выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории ЗАЭС, а также по питающей ее ЛЭП.
Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Владимир Путин неоднократно называл ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".