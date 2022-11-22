https://ria.ru/20221122/zaes-1833332319.html

Российские войска подавили огневые средства ВСУ, обстреливавшие ЗАЭС

Российские войска подавили огневые средства ВСУ, обстреливавшие ЗАЭС - РИА Новости, 22.11.2022

Российские войска подавили огневые средства ВСУ, обстреливавшие ЗАЭС

Киевский режим в понедельник обстрелял промышленную зону Запорожской АЭС восемью крупнокалиберными артиллерийскими снарядами, ответным огнем российских военных... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T13:22

2022-11-22T13:22

2022-11-22T13:26

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Киевский режим в понедельник обстрелял промышленную зону Запорожской АЭС восемью крупнокалиберными артиллерийскими снарядами, ответным огнем российских военных подразделений огневые средства противника были подавлены, радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Киевский режим продолжил провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение 21 ноября артиллерией ВСУ по промышленной зоне атомной электростанции выпущено 8 крупнокалиберных снарядов", - говорится в сводке военного ведомства.Отмечается, что стрельба велась из подконтрольного украинским военным населенного пункта Марганец Днепропетровской области."Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника были подавлены. Радиационная обстановка на атомной электростанции остается в норме", - подчеркивает Минобороны РФ.

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Варвара Скокшина

украина, россия, в мире, запорожская аэс