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Российские войска подавили огневые средства ВСУ, обстреливавшие ЗАЭС - РИА Новости, 22.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221122/zaes-1833332319.html
Российские войска подавили огневые средства ВСУ, обстреливавшие ЗАЭС
Российские войска подавили огневые средства ВСУ, обстреливавшие ЗАЭС - РИА Новости, 22.11.2022
Российские войска подавили огневые средства ВСУ, обстреливавшие ЗАЭС
Киевский режим в понедельник обстрелял промышленную зону Запорожской АЭС восемью крупнокалиберными артиллерийскими снарядами, ответным огнем российских военных... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:22
2022-11-22T13:26
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Киевский режим в понедельник обстрелял промышленную зону Запорожской АЭС восемью крупнокалиберными артиллерийскими снарядами, ответным огнем российских военных подразделений огневые средства противника были подавлены, радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Киевский режим продолжил провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение 21 ноября артиллерией ВСУ по промышленной зоне атомной электростанции выпущено 8 крупнокалиберных снарядов", - говорится в сводке военного ведомства.Отмечается, что стрельба велась из подконтрольного украинским военным населенного пункта Марганец Днепропетровской области."Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника были подавлены. Радиационная обстановка на атомной электростанции остается в норме", - подчеркивает Минобороны РФ.
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украина, россия, в мире, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, Запорожская АЭС
13:22 22.11.2022 (обновлено: 13:26 22.11.2022)
 
Российские войска подавили огневые средства ВСУ, обстреливавшие ЗАЭС

Минобороны: российские войска подавили огневые средства ВСУ, обстреливавшие ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Киевский режим в понедельник обстрелял промышленную зону Запорожской АЭС восемью крупнокалиберными артиллерийскими снарядами, ответным огнем российских военных подразделений огневые средства противника были подавлены, радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Киевский режим продолжил провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение 21 ноября артиллерией ВСУ по промышленной зоне атомной электростанции выпущено 8 крупнокалиберных снарядов", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что стрельба велась из подконтрольного украинским военным населенного пункта Марганец Днепропетровской области.
"Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника были подавлены. Радиационная обстановка на атомной электростанции остается в норме", - подчеркивает Минобороны РФ.
На территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
13:18Специальная военная операция на Украине
Обстрелы ЗАЭС чреваты угрозой экологической безопасности, заявил Песков
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ миреЗапорожская АЭС
 
 
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