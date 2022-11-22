https://ria.ru/20221122/zaes-1833332319.html
Российские войска подавили огневые средства ВСУ, обстреливавшие ЗАЭС
Российские войска подавили огневые средства ВСУ, обстреливавшие ЗАЭС - РИА Новости, 22.11.2022
Российские войска подавили огневые средства ВСУ, обстреливавшие ЗАЭС
Киевский режим в понедельник обстрелял промышленную зону Запорожской АЭС восемью крупнокалиберными артиллерийскими снарядами, ответным огнем российских военных... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:22
2022-11-22T13:22
2022-11-22T13:26
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Киевский режим в понедельник обстрелял промышленную зону Запорожской АЭС восемью крупнокалиберными артиллерийскими снарядами, ответным огнем российских военных подразделений огневые средства противника были подавлены, радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Киевский режим продолжил провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение 21 ноября артиллерией ВСУ по промышленной зоне атомной электростанции выпущено 8 крупнокалиберных снарядов", - говорится в сводке военного ведомства.Отмечается, что стрельба велась из подконтрольного украинским военным населенного пункта Марганец Днепропетровской области."Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника были подавлены. Радиационная обстановка на атомной электростанции остается в норме", - подчеркивает Минобороны РФ.
https://ria.ru/20221122/zaes-1833329943.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, Запорожская АЭС
13:22 22.11.2022 (обновлено: 13:26 22.11.2022)
Российские войска подавили огневые средства ВСУ, обстреливавшие ЗАЭС
Минобороны: российские войска подавили огневые средства ВСУ, обстреливавшие ЗАЭС