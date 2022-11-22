https://ria.ru/20221122/zaes-1833254326.html

Власти Запорожья отвергли западный вариант зоны безопасности АЭС

Власти Запорожья отвергли западный вариант зоны безопасности АЭС - РИА Новости, 22.11.2022

Власти Запорожья отвергли западный вариант зоны безопасности АЭС

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов счел неприемлемым западный вариант создания... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T09:16

2022-11-22T09:16

2022-11-22T09:16

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

рафаэль гросси

запорожская область

магатэ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов счел неприемлемым западный вариант создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, предусматривающий демилитаризацию Энергодара.Ранее в заявлении на сайте МАГАТЭ отмечалось, что глава агентства Рафаэль Гросси "активизировал консультации" о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС после обстрелов в минувшие выходные. Как ранее заметил Рогов, МАГАТЭ в своем заявлении в очередной раз не указало, что обстрелы велись украинской стороной."Запад вместе с Зеленским пытаются продавить вариант так называемой зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Было бы хорошо, но слово "безопасность" предусматривает демилитаризацию Энергодара, где мы прекрасно понимаем, гарантированно сразу появятся боевики Зеленского. Взяв под контроль атомную станцию, не дай бог, они естественно будут заниматься шантажом куда большего уровня, чем занимаются сегодня", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".По его словам, частота обстрелов Запорожской АЭС снижается только после того, как подавляются украинские огневые позиции на противоположном правом берегу Днепра в Никополе и Марганце.

https://ria.ru/20221122/zaes-1833248969.html

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Варвара Скокшина

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