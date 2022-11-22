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Власти Запорожья отвергли западный вариант зоны безопасности АЭС - РИА Новости, 22.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221122/zaes-1833254326.html
Власти Запорожья отвергли западный вариант зоны безопасности АЭС
Власти Запорожья отвергли западный вариант зоны безопасности АЭС - РИА Новости, 22.11.2022
Власти Запорожья отвергли западный вариант зоны безопасности АЭС
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов счел неприемлемым западный вариант создания... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T09:16
2022-11-22T09:16
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
рафаэль гросси
запорожская область
магатэ
запорожская аэс
запорожье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов счел неприемлемым западный вариант создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, предусматривающий демилитаризацию Энергодара.Ранее в заявлении на сайте МАГАТЭ отмечалось, что глава агентства Рафаэль Гросси "активизировал консультации" о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС после обстрелов в минувшие выходные. Как ранее заметил Рогов, МАГАТЭ в своем заявлении в очередной раз не указало, что обстрелы велись украинской стороной."Запад вместе с Зеленским пытаются продавить вариант так называемой зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Было бы хорошо, но слово "безопасность" предусматривает демилитаризацию Энергодара, где мы прекрасно понимаем, гарантированно сразу появятся боевики Зеленского. Взяв под контроль атомную станцию, не дай бог, они естественно будут заниматься шантажом куда большего уровня, чем занимаются сегодня", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".По его словам, частота обстрелов Запорожской АЭС снижается только после того, как подавляются украинские огневые позиции на противоположном правом берегу Днепра в Никополе и Марганце.
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в мире, владимир рогов, рафаэль гросси, запорожская область, магатэ, запорожская аэс, запорожье, энергодар
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Рафаэль Гросси, Запорожская область, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Запорожье, Энергодар
09:16 22.11.2022
 
Власти Запорожья отвергли западный вариант зоны безопасности АЭС

Рогов назвал западный вариант зоны безопасности АЭС неприемлемым

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов счел неприемлемым западный вариант создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, предусматривающий демилитаризацию Энергодара.
Ранее в заявлении на сайте МАГАТЭ отмечалось, что глава агентства Рафаэль Гросси "активизировал консультации" о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС после обстрелов в минувшие выходные. Как ранее заметил Рогов, МАГАТЭ в своем заявлении в очередной раз не указало, что обстрелы велись украинской стороной.
"Запад вместе с Зеленским пытаются продавить вариант так называемой зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Было бы хорошо, но слово "безопасность" предусматривает демилитаризацию Энергодара, где мы прекрасно понимаем, гарантированно сразу появятся боевики Зеленского. Взяв под контроль атомную станцию, не дай бог, они естественно будут заниматься шантажом куда большего уровня, чем занимаются сегодня", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".
По его словам, частота обстрелов Запорожской АЭС снижается только после того, как подавляются украинские огневые позиции на противоположном правом берегу Днепра в Никополе и Марганце.
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В Запорожской области назвали заявление МАГАТЭ по ЗАЭС словоблудием
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговРафаэль ГроссиЗапорожская областьМАГАТЭЗапорожская АЭСЗапорожьеЭнергодар
 
 
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