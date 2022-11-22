https://ria.ru/20221122/vzlom-1833518015.html
Глава МВД Молдавии сообщила о взломе своего аккаунта в соцсети
Глава МВД Молдавии сообщила о взломе своего аккаунта в соцсети - РИА Новости, 22.11.2022
Глава МВД Молдавии сообщила о взломе своего аккаунта в соцсети
Глава МВД Молдавии Анна Ревенко заявила во вторник о взломе личного аккаунта в Facebook*, призвав своих подписчиков быть осторожными. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T23:50
2022-11-22T23:50
2022-11-22T23:50
в мире
майя санду
молдавия
россия
кишинев
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КИШИНЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Глава МВД Молдавии Анна Ревенко заявила во вторник о взломе личного аккаунта в Facebook*, призвав своих подписчиков быть осторожными.Ранее в Кишиневе разразился политический скандал, администрация президента Молдавии сообщила о взломе официального Telegram-канала Майи Санду. В нем постоянно появлялась публикация, в которой рассказывалось о якобы коррупционных деяниях главы минюста Сергея Литвиненко. Также были опубликованы распечатки телефонных переговоров Дорина Речана, советника молдавского президента по безопасности. Литвиненко назвал публикации "фейком", однако ряд чиновников, имена которых фигурировали в переписке, признали, что дискутировали с министром."Сегодня мой личный профиль в Facebook был взломан. В настоящее время я не имею никакого контроля над профилем, и все сообщения, которые там появляются, фальшивые. Я призываю всех граждан быть осторожными и получать информацию только из официальных источников", — написала Ревенко на своей официальной странице.Также во вторник в сети была опубликована переписка в Telegram недавно назначенного министра экономики Думтиру Алайба с другими молдавскими чиновниками.Ранее директор молдавской разведки Службы информации и безопасности Александру Мустяца заявил в интервью кишиневским телеканалам, что за "сливами" переписок молдавских политиков и других официальных лиц могут стоять иностранные спецслужбы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, майя санду, молдавия, россия, кишинев
В мире, Майя Санду, Молдавия, Россия, Кишинев
Глава МВД Молдавии сообщила о взломе своего аккаунта в соцсети
Глава МВД Молдавии Ревенко сообщила о взломе своего аккаунта в соцсети
КИШИНЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Глава МВД Молдавии Анна Ревенко заявила во вторник о взломе личного аккаунта в Facebook*, призвав своих подписчиков быть осторожными.
Ранее в Кишиневе
разразился политический скандал, администрация президента Молдавии сообщила о взломе официального Telegram-канала Майи Санду
. В нем постоянно появлялась публикация, в которой рассказывалось о якобы коррупционных деяниях главы минюста Сергея Литвиненко
. Также были опубликованы распечатки телефонных переговоров Дорина Речана, советника молдавского президента по безопасности. Литвиненко назвал публикации "фейком", однако ряд чиновников, имена которых фигурировали в переписке, признали, что дискутировали с министром.
"Сегодня мой личный профиль в Facebook был взломан. В настоящее время я не имею никакого контроля над профилем, и все сообщения, которые там появляются, фальшивые. Я призываю всех граждан быть осторожными и получать информацию только из официальных источников", — написала Ревенко на своей официальной странице.
Также во вторник в сети была опубликована переписка в Telegram недавно назначенного министра экономики Думтиру Алайба с другими молдавскими чиновниками.
Ранее директор молдавской разведки Службы информации и безопасности Александру Мустяца заявил в интервью кишиневским телеканалам, что за "сливами" переписок молдавских политиков и других официальных лиц могут стоять иностранные спецслужбы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.