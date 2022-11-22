https://ria.ru/20221122/vzlom-1833518015.html

Глава МВД Молдавии сообщила о взломе своего аккаунта в соцсети

Глава МВД Молдавии сообщила о взломе своего аккаунта в соцсети - РИА Новости, 22.11.2022

Глава МВД Молдавии сообщила о взломе своего аккаунта в соцсети

Глава МВД Молдавии Анна Ревенко заявила во вторник о взломе личного аккаунта в Facebook*, призвав своих подписчиков быть осторожными. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T23:50

2022-11-22T23:50

2022-11-22T23:50

в мире

майя санду

молдавия

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КИШИНЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Глава МВД Молдавии Анна Ревенко заявила во вторник о взломе личного аккаунта в Facebook*, призвав своих подписчиков быть осторожными.Ранее в Кишиневе разразился политический скандал, администрация президента Молдавии сообщила о взломе официального Telegram-канала Майи Санду. В нем постоянно появлялась публикация, в которой рассказывалось о якобы коррупционных деяниях главы минюста Сергея Литвиненко. Также были опубликованы распечатки телефонных переговоров Дорина Речана, советника молдавского президента по безопасности. Литвиненко назвал публикации "фейком", однако ряд чиновников, имена которых фигурировали в переписке, признали, что дискутировали с министром."Сегодня мой личный профиль в Facebook был взломан. В настоящее время я не имею никакого контроля над профилем, и все сообщения, которые там появляются, фальшивые. Я призываю всех граждан быть осторожными и получать информацию только из официальных источников", — написала Ревенко на своей официальной странице.Также во вторник в сети была опубликована переписка в Telegram недавно назначенного министра экономики Думтиру Алайба с другими молдавскими чиновниками.Ранее директор молдавской разведки Службы информации и безопасности Александру Мустяца заявил в интервью кишиневским телеканалам, что за "сливами" переписок молдавских политиков и других официальных лиц могут стоять иностранные спецслужбы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221117/moldaviya-1832162885.html

молдавия

россия

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, майя санду, молдавия, россия, кишинев