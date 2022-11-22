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Спикер Совфеда и президент Кубы открыли выставку картин о Гаване - РИА Новости, 22.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221122/vystavka-1833314384.html
Спикер Совфеда и президент Кубы открыли выставку картин о Гаване
Спикер Совфеда и президент Кубы открыли выставку картин о Гаване - РИА Новости, 22.11.2022
Спикер Совфеда и президент Кубы открыли выставку картин о Гаване
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во вторник открыли в Совете Федерации выставку российских художников "О, Гавана! РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:35
2022-11-22T16:25
культура
валентина матвиенко
мигель диас-канель бермудес
куба
гавана
россия
совет федерации рф
культура
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во вторник открыли в Совете Федерации выставку российских художников "О, Гавана! Транзит..."."Выставка посвящена 500-летию Гаваны и юбилею российско-кубинских дипломатических отношений", - сказала Матвиенко.Она подчеркнула, что особенно рада тому, что "мы открываем ее с большим другом нашей страны - президентом Кубы".Сенатор отметила, что мероприятие подводит итог уникальному путешествию выставки по территории России, ее посетили более 1,5 миллиона человек в 18 городах России.Матвиенко поблагодарила тех, кто принимал участие в организации выставки, отметив, что нашими художниками, которые представили работы о Гаване, двигала любовь к Кубе. Именно поэтому они смогли передать уникальный колорит Гаваны, настроение ее улиц, мастера донесли до нас тепло сердец кубинцев.Сенатор рассказала, что делегация СовФеда в 2019 году находилась с визитом на Кубе, когда страна отмечала 500-летие своей столицы. "Мы еще раз убедились, как близка нам Куба - духом народа, его стремлением к свободе и независимости", - сказала политик.Она полагает, что выставка стала важным гуманитарным проектом, который укрепляет нашу многовековую дружбу с кубинским народом.На выставке, в частности, представлены работы Петра Осовского, Виктора Иванова, Ивана Сущенко. Группа российских художников работала на Кубе, начиная с 2000-х годов.
https://ria.ru/20221122/sanktsii-1833309624.html
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валентина матвиенко, мигель диас-канель бермудес, куба, гавана, россия, совет федерации рф, культура
Культура, Валентина Матвиенко, Мигель Диас-Канель Бермудес, Куба, Гавана, Россия, Совет Федерации РФ, Культура
12:35 22.11.2022 (обновлено: 16:25 22.11.2022)
 
Спикер Совфеда и президент Кубы открыли выставку картин о Гаване

Матвиенко и Мигель Диас-Канель открыли выставку российских художников о Гаване

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи в здании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи в здании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи в здании Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во вторник открыли в Совете Федерации выставку российских художников "О, Гавана! Транзит...".
"Выставка посвящена 500-летию Гаваны и юбилею российско-кубинских дипломатических отношений", - сказала Матвиенко.
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Она подчеркнула, что особенно рада тому, что "мы открываем ее с большим другом нашей страны - президентом Кубы".
Сенатор отметила, что мероприятие подводит итог уникальному путешествию выставки по территории России, ее посетили более 1,5 миллиона человек в 18 городах России.
"Такой огромный интерес к выставке свидетельствует, что для нас, россиян, навсегда Куба рядом", - отметила спикер.
Матвиенко поблагодарила тех, кто принимал участие в организации выставки, отметив, что нашими художниками, которые представили работы о Гаване, двигала любовь к Кубе. Именно поэтому они смогли передать уникальный колорит Гаваны, настроение ее улиц, мастера донесли до нас тепло сердец кубинцев.
Сенатор рассказала, что делегация СовФеда в 2019 году находилась с визитом на Кубе, когда страна отмечала 500-летие своей столицы. "Мы еще раз убедились, как близка нам Куба - духом народа, его стремлением к свободе и независимости", - сказала политик.
Она полагает, что выставка стала важным гуманитарным проектом, который укрепляет нашу многовековую дружбу с кубинским народом.
"Совет Федерации будет способствовать укреплению нашего взаимодействия в сфере культуры, в целом в гуманитарной сфере", - сказала Матвиенко.
На выставке, в частности, представлены работы Петра Осовского, Виктора Иванова, Ивана Сущенко. Группа российских художников работала на Кубе, начиная с 2000-х годов.
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КультураВалентина МатвиенкоМигель Диас-Канель БермудесКубаГаванаРоссияСовет Федерации РФКультура
 
 
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