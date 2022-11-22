https://ria.ru/20221122/vystavka-1833314384.html

Спикер Совфеда и президент Кубы открыли выставку картин о Гаване

Спикер Совфеда и президент Кубы открыли выставку картин о Гаване - РИА Новости, 22.11.2022

Спикер Совфеда и президент Кубы открыли выставку картин о Гаване

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во вторник открыли в Совете Федерации выставку российских художников "О, Гавана! РИА Новости, 22.11.2022

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валентина матвиенко

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во вторник открыли в Совете Федерации выставку российских художников "О, Гавана! Транзит..."."Выставка посвящена 500-летию Гаваны и юбилею российско-кубинских дипломатических отношений", - сказала Матвиенко.Она подчеркнула, что особенно рада тому, что "мы открываем ее с большим другом нашей страны - президентом Кубы".Сенатор отметила, что мероприятие подводит итог уникальному путешествию выставки по территории России, ее посетили более 1,5 миллиона человек в 18 городах России.Матвиенко поблагодарила тех, кто принимал участие в организации выставки, отметив, что нашими художниками, которые представили работы о Гаване, двигала любовь к Кубе. Именно поэтому они смогли передать уникальный колорит Гаваны, настроение ее улиц, мастера донесли до нас тепло сердец кубинцев.Сенатор рассказала, что делегация СовФеда в 2019 году находилась с визитом на Кубе, когда страна отмечала 500-летие своей столицы. "Мы еще раз убедились, как близка нам Куба - духом народа, его стремлением к свободе и независимости", - сказала политик.Она полагает, что выставка стала важным гуманитарным проектом, который укрепляет нашу многовековую дружбу с кубинским народом.На выставке, в частности, представлены работы Петра Осовского, Виктора Иванова, Ивана Сущенко. Группа российских художников работала на Кубе, начиная с 2000-х годов.

https://ria.ru/20221122/sanktsii-1833309624.html

https://ria.ru/20221122/kuba-1833283145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

валентина матвиенко, мигель диас-канель бермудес, куба, гавана, россия, совет федерации рф, культура