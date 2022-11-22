Рейтинг@Mail.ru
В Новгородской области увеличат выплаты на первенца - РИА Новости, 22.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221122/vyplaty-1833350312.html
В Новгородской области увеличат выплаты на первенца
В Новгородской области увеличат выплаты на первенца - РИА Новости, 22.11.2022
В Новгородской области увеличат выплаты на первенца
Выплаты молодым матерям при рождении первого ребенка в Новгородской области увеличат до 150 тысяч рублей, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:03
2022-11-22T14:03
общество
андрей никитин (политик)
новгородская область
новгородская областная дума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1832043472_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_090561c53a3f4df9b3529fc2aa23e137.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Выплаты молодым матерям при рождении первого ребенка в Новгородской области увеличат до 150 тысяч рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.Губернатор Новгородской области Андрей Никитин во вторник посетил Парфинский муниципальный район, где на встрече с местными жителями обсуждалась и тема регионального капитала "Первый ребенок"."Региональный капитал точно будет продлен на следующую трехлетку. Потом, учитывая, что цены растут, мы предложим областной думе рассмотреть вопрос об увеличении этой выплаты со следующего года до 150 тысяч с последующей индексацией каждый год", - сказал Никитин, слова которого приводятся в сообщении.Как уточнил глава региона, проект областного закона о продлении регионального капитала "Первый ребенок" будет внесен на рассмотрение Новгородской областной думы в декабре.Региональный капитал "Первый ребенок" действует в Новгородской области с 1 января 2019 года. Выплата в размере 100 тысяч рублей предоставляется молодым мамам в возрасте до 29 лет включительно при рождении первенца. За три с половиной года сертификат "Первый ребенок" получили около 3,3 тысячи семей, в том числе 791 семья – в 2022 году.Средства регионального капитала могут быть использованы на улучшение жилищных условий в пределах территории Новгородской области, а также на оплату услуг по присмотру и уходу за ребенком в организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования.На выплаты по региональному капиталу в 2020-2022 годах из бюджета Новгородской области направлено 73,3 миллиона рублей из областного бюджета, в 2023 году на эти цели планируется направить 42,3 миллиона рублей.
https://ria.ru/20221111/podderzhka-1830825261.html
https://ria.ru/20221110/vyplaty-1830493779.html
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1832043472_186:0:1963:1333_1920x0_80_0_0_097db40db248f6dad1f09607a90cb290.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, андрей никитин (политик), новгородская область, новгородская областная дума
Общество, Андрей Никитин (политик), Новгородская область, Новгородская областная Дума
14:03 22.11.2022
 
В Новгородской области увеличат выплаты на первенца

Выплаты на первенца в Новгородской области увеличат до 150 тысяч рублей

Новорожденный ребенок
Новорожденный ребенок
Новорожденный ребенок. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Выплаты молодым матерям при рождении первого ребенка в Новгородской области увеличат до 150 тысяч рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин во вторник посетил Парфинский муниципальный район, где на встрече с местными жителями обсуждалась и тема регионального капитала "Первый ребенок".
Новгородская область выделит 30 млн рублей на поддержку дружинников - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 15:10
Новгородская область выделит 30 млн рублей на поддержку дружинников
"Региональный капитал точно будет продлен на следующую трехлетку. Потом, учитывая, что цены растут, мы предложим областной думе рассмотреть вопрос об увеличении этой выплаты со следующего года до 150 тысяч с последующей индексацией каждый год", - сказал Никитин, слова которого приводятся в сообщении.
Как уточнил глава региона, проект областного закона о продлении регионального капитала "Первый ребенок" будет внесен на рассмотрение Новгородской областной думы в декабре.
Региональный капитал "Первый ребенок" действует в Новгородской области с 1 января 2019 года. Выплата в размере 100 тысяч рублей предоставляется молодым мамам в возрасте до 29 лет включительно при рождении первенца. За три с половиной года сертификат "Первый ребенок" получили около 3,3 тысячи семей, в том числе 791 семья – в 2022 году.
Средства регионального капитала могут быть использованы на улучшение жилищных условий в пределах территории Новгородской области, а также на оплату услуг по присмотру и уходу за ребенком в организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования.
На выплаты по региональному капиталу в 2020-2022 годах из бюджета Новгородской области направлено 73,3 миллиона рублей из областного бюджета, в 2023 году на эти цели планируется направить 42,3 миллиона рублей.
Женщина с младенцем на руках - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 13:58
Путин дал поручения правительству по выплатам на детей
 
ОбществоАндрей Никитин (политик)Новгородская областьНовгородская областная Дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала