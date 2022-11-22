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В Новгородской области увеличат выплаты на первенца

В Новгородской области увеличат выплаты на первенца - РИА Новости, 22.11.2022

В Новгородской области увеличат выплаты на первенца

Выплаты молодым матерям при рождении первого ребенка в Новгородской области увеличат до 150 тысяч рублей, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T14:03

2022-11-22T14:03

2022-11-22T14:03

общество

андрей никитин (политик)

новгородская область

новгородская областная дума

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Выплаты молодым матерям при рождении первого ребенка в Новгородской области увеличат до 150 тысяч рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.Губернатор Новгородской области Андрей Никитин во вторник посетил Парфинский муниципальный район, где на встрече с местными жителями обсуждалась и тема регионального капитала "Первый ребенок"."Региональный капитал точно будет продлен на следующую трехлетку. Потом, учитывая, что цены растут, мы предложим областной думе рассмотреть вопрос об увеличении этой выплаты со следующего года до 150 тысяч с последующей индексацией каждый год", - сказал Никитин, слова которого приводятся в сообщении.Как уточнил глава региона, проект областного закона о продлении регионального капитала "Первый ребенок" будет внесен на рассмотрение Новгородской областной думы в декабре.Региональный капитал "Первый ребенок" действует в Новгородской области с 1 января 2019 года. Выплата в размере 100 тысяч рублей предоставляется молодым мамам в возрасте до 29 лет включительно при рождении первенца. За три с половиной года сертификат "Первый ребенок" получили около 3,3 тысячи семей, в том числе 791 семья – в 2022 году.Средства регионального капитала могут быть использованы на улучшение жилищных условий в пределах территории Новгородской области, а также на оплату услуг по присмотру и уходу за ребенком в организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования.На выплаты по региональному капиталу в 2020-2022 годах из бюджета Новгородской области направлено 73,3 миллиона рублей из областного бюджета, в 2023 году на эти цели планируется направить 42,3 миллиона рублей.

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новгородская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, андрей никитин (политик), новгородская область, новгородская областная дума