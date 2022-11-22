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"Ингосстрах" выплатил клиентам по страхованию грузов почти 500 млн рублей - РИА Новости, 22.11.2022
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"Ингосстрах" выплатил клиентам по страхованию грузов почти 500 млн рублей
"Ингосстрах" выплатил клиентам по страхованию грузов почти 500 млн рублей - РИА Новости, 22.11.2022
"Ингосстрах" выплатил клиентам по страхованию грузов почти 500 млн рублей
Объем выплат по страхованию грузов СПАО "Ингосстрах" за 9 месяцев 2022 года составил 493 миллиона рублей, компания за этот период урегулировала 11164 страховых... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:18
2022-11-22T13:26
ингосстрах
новости компаний - экономика
россия
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Объем выплат по страхованию грузов СПАО "Ингосстрах" за 9 месяцев 2022 года составил 493 миллиона рублей, компания за этот период урегулировала 11164 страховых случая, сообщает страховщик.К наиболее частым рискам, которые реализовались в этом году при перевозке грузов, относятся хищение, повреждение и просрочка в доставке."Общее количество клиентов "Ингосстраха" по страхованию грузов достигло 3800 юридических и физических лиц. Чаще всего страхуют грузы компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Краснодара. На сегодняшний день страхование грузов наиболее востребовано среди российских и иностранных компаний, занимающихся внешнейторговлей. К видам грузов, которые чаще всего страхуют клиенты компании, относятся продукция сельского хозяйства, оборудование, различные виды товаров народного потребления, транспортные средства и продовольственные товары", - говорится в сообщении.В компании отметили рост количества договоров страхования грузов, заключенных онлайн - через сайт компании. За 9 месяцев текущего года онлайн было заключено 11% от общего числа таких договоров, что на 6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Объем сборов по страхованию грузов онлайн за указанный период составил почти 433,7 миллиона рублей, прирост по сравнению с 9 месяцами 2021 года – 136%. Чаще всего онлайн в качестве грузов страхуют товары народного потребления, одежду, белье, пищевые продукты, медикаменты и медпрепараты.
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ингосстрах, новости компаний - экономика, россия
Ингосстрах, Новости компаний - Экономика, Россия
13:18 22.11.2022 (обновлено: 13:26 22.11.2022)
 

"Ингосстрах" выплатил клиентам по страхованию грузов почти 500 млн рублей

© Depositphotos.com / pressmasterМужчины во время переговоров
Мужчины во время переговоров - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Depositphotos.com / pressmaster
Мужчины во время переговоров
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Объем выплат по страхованию грузов СПАО "Ингосстрах" за 9 месяцев 2022 года составил 493 миллиона рублей, компания за этот период урегулировала 11164 страховых случая, сообщает страховщик.
К наиболее частым рискам, которые реализовались в этом году при перевозке грузов, относятся хищение, повреждение и просрочка в доставке.
"Общее количество клиентов "Ингосстраха" по страхованию грузов достигло 3800 юридических и физических лиц. Чаще всего страхуют грузы компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Краснодара. На сегодняшний день страхование грузов наиболее востребовано среди российских и иностранных компаний, занимающихся внешнейторговлей. К видам грузов, которые чаще всего страхуют клиенты компании, относятся продукция сельского хозяйства, оборудование, различные виды товаров народного потребления, транспортные средства и продовольственные товары", - говорится в сообщении.
В компании отметили рост количества договоров страхования грузов, заключенных онлайн - через сайт компании. За 9 месяцев текущего года онлайн было заключено 11% от общего числа таких договоров, что на 6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Объем сборов по страхованию грузов онлайн за указанный период составил почти 433,7 миллиона рублей, прирост по сравнению с 9 месяцами 2021 года – 136%. Чаще всего онлайн в качестве грузов страхуют товары народного потребления, одежду, белье, пищевые продукты, медикаменты и медпрепараты.
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