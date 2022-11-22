https://ria.ru/20221122/vulkany-1833123821.html
"Сейчас полетят бомбы". Ученые ждут опасного события на востоке России
"Сейчас полетят бомбы". Ученые ждут опасного события на востоке России - РИА Новости, 22.11.2022
"Сейчас полетят бомбы". Ученые ждут опасного события на востоке России
На Камчатке активизировались сразу два вулкана — Шивелуч и Ключевская сопка. Специалисты предсказывают сильные извержения. Чем это интересно и есть ли опасность РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T08:00
2022-11-22T08:00
2022-11-22T08:08
наука
космос - риа наука
шивелуч
россия
евразия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
вулканы
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Николай Гурьянов. На Камчатке активизировались сразу два вулкана — Шивелуч и Ключевская сопка. Специалисты предсказывают сильные извержения. Чем это интересно и есть ли опасность для людей — в материале РИА Новости.Сбросить напряжениеШивелуч, самый северный действующий вулкан Евразии, по всем признакам готовится к так называемому пароксизмальному, то есть особо мощному, извержению."Крупного события на Шивелуче мы ждем месяца два, — говорит РИА Новости вулканолог, основатель музея вулканов на Камчатке "Вулканариум" Сергей Самойленко. — Извержение должно быть весьма примечательным, потому что вырос крупный лавовый купол. Очень много горячего вещества".Купол сильно разогрет и светится в темноте. Со склонов сходят раскаленные лавины температурой 1000 градусов Цельсия и пирокластические потоки, формируются грязекаменные. Извержение может начаться в любой момент, и тогда все резко усилится, пояснили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.По словам Самойленко, ученые с нетерпением ждут, когда Шивелуч "сбросит лишний материал". "Для науки каждое такое событие — это информация о механике извержений, о его очаговой системе", — отмечает он."Десять взрывов в час"А Ключевская сопка, самый высокий действующий вулкан континента (4750 метров), — уже извергается. В ночь на 20 ноября в кратере возникло свечение, у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла.Вулкан выбрасывает так называемые бомбы — сгустки лавы, затвердевающие в полете. Частота "залпов" — до десяти в час."Магма поднялась до кратера — почти на пять километров над уровнем моря, — говорит Самойленко. — Для этого потребовалось много энергии. Вылетают бомбы — метров на 200-300 над кратером. Но поскольку вулкан пятикилометровый, это не слишком впечатляет. Если польется лава, произойдет одно из классических вершинных извержений, которые случаются на Ключевском раз в два года".Высокая активность Ключевского может продолжаться от нескольких недель до нескольких месяцев, иногда до года, уточняют ученые."Окрестности цементного завода"Региональное управление МЧС предостерегло от посещений обоих вулканов. Как указали в ведомстве, туристических групп в районе Шивелуча и Ключевской сопки нет, но не исключено, что туда самостоятельно отправятся желающие увидеть извержение вживую — некоторые арендуют для этого "малые воздушные суда"."Даже когда Шивелуч спокоен, туристов там не водится. Он труднодоступный — находится на самом севере Восточного вулканического пояса. Вокруг очень много пыли и очень мало воды. Как у цементного завода. Там крайне некомфортно. После сухого периода сильный ветер поднимает пыльные бури. Туристам, прямо скажем, это скучновато и сложновато. Хотя вулкан, конечно, красивый", — рассуждает Самойленко.А вот Ключевская сопка притягивает альпинистов. "Спасатели призывают гостей и жителей полуострова не предпринимать путешествий к вулканам и тем более не совершать восхождений", — говорится в пресс-релизе местного управления МЧС.Наэлектризованная ситуацияБлижайшие к Шивелучу населенные пункты — Ключи (47 километров) и Усть-Камчатск (87). Даже самые сильные выбросы, скорее всего, не нанесут серьезного урона. Хотя возможен пеплопад — такое здесь уже бывало. Микрочастицы вредны для здоровья людей, выводят из строя технику."Свежий вулканический пепел опасен, так как состоит из мелких и тонких остроугольных обломков пород и вулканического стекла, на поверхности мельчайших частиц пепла удерживается электростатический заряд, а также капельки воды и коррозийных кислот. В связи с этим при пеплопадах воздух заметно электризуется, это может привести к поломке электроприборов", — предупреждает МЧС.Что касается Ключевской сопки, то лава способна растопить ледники, и тогда со склонов сойдут грязевые потоки. Однако эти грязевые реки не затронут поселки.А вот для транспортной инфраструктуры риск есть. Шивелуч угрожает автомобильной дороге между Петропавловском-Камчатским и Усть-Камчатском (населением — 3,5 тысячи человек)."В 2005-м Шивелуч промазал мимо региональной трассы, а в 2010-м разрушил мост и дорогу, — объясняет Самойленко. — Потоки с Ключевского также могут размыть шоссе в двух местах".Выбросы пепла на большую высоту — риск для авиации. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), вулкану Шивелуч присвоен "оранжевый" код авиационной опасности (повышенная активность с большой вероятностью извержения), Ключевскому — "желтый" (активность выше уровня фона).
https://ria.ru/20220831/vulkany-1813244706.html
https://ria.ru/20221013/tektonika-1823386152.html
https://ria.ru/20220429/puls-1785951416.html
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космос - риа наука, шивелуч, россия, евразия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук, вулканы, геология
Наука, Космос - РИА Наука, Шивелуч, Россия, Евразия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук, вулканы, геология
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Николай Гурьянов. На Камчатке активизировались сразу два вулкана — Шивелуч и Ключевская сопка. Специалисты предсказывают сильные извержения. Чем это интересно и есть ли опасность для людей — в материале РИА Новости.
Шивелуч
, самый северный действующий вулкан Евразии
, по всем признакам готовится к так называемому пароксизмальному, то есть особо мощному, извержению.
"Крупного события на Шивелуче мы ждем месяца два, — говорит РИА Новости вулканолог, основатель музея вулканов на Камчатке "Вулканариум" Сергей Самойленко. — Извержение должно быть весьма примечательным, потому что вырос крупный лавовый купол. Очень много горячего вещества".
Купол сильно разогрет и светится в темноте. Со склонов сходят раскаленные лавины температурой 1000 градусов Цельсия и пирокластические потоки, формируются грязекаменные. Извержение может начаться в любой момент, и тогда все резко усилится, пояснили
в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
.
По словам Самойленко, ученые с нетерпением ждут, когда Шивелуч "сбросит лишний материал". "Для науки каждое такое событие — это информация о механике извержений, о его очаговой системе", — отмечает он.
А Ключевская сопка, самый высокий действующий вулкан континента (4750 метров), — уже извергается. В ночь на 20 ноября в кратере возникло свечение, у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла.
Вулкан выбрасывает так называемые бомбы — сгустки лавы, затвердевающие в полете. Частота "залпов" — до десяти в час.
"Магма поднялась до кратера — почти на пять километров над уровнем моря, — говорит Самойленко. — Для этого потребовалось много энергии. Вылетают бомбы — метров на 200-300 над кратером. Но поскольку вулкан пятикилометровый, это не слишком впечатляет. Если польется лава, произойдет одно из классических вершинных извержений, которые случаются на Ключевском раз в два года".
Высокая активность Ключевского может продолжаться от нескольких недель до нескольких месяцев, иногда до года, уточняют ученые.
"Окрестности цементного завода"
Региональное управление МЧС
предостерегло от посещений обоих вулканов. Как указали
в ведомстве, туристических групп в районе Шивелуча и Ключевской сопки нет, но не исключено, что туда самостоятельно отправятся желающие увидеть извержение вживую — некоторые арендуют для этого "малые воздушные суда".
"Даже когда Шивелуч спокоен, туристов там не водится. Он труднодоступный — находится на самом севере Восточного вулканического пояса. Вокруг очень много пыли и очень мало воды. Как у цементного завода. Там крайне некомфортно. После сухого периода сильный ветер поднимает пыльные бури. Туристам, прямо скажем, это скучновато и сложновато. Хотя вулкан, конечно, красивый", — рассуждает Самойленко.
А вот Ключевская сопка притягивает альпинистов. "Спасатели призывают гостей и жителей полуострова не предпринимать путешествий к вулканам и тем более не совершать восхождений", — говорится в пресс-релизе местного управления МЧС.
Наэлектризованная ситуация
Ближайшие к Шивелучу населенные пункты — Ключи (47 километров) и Усть-Камчатск (87). Даже самые сильные выбросы, скорее всего, не нанесут серьезного урона. Хотя возможен пеплопад — такое здесь уже бывало. Микрочастицы вредны для здоровья людей, выводят из строя технику.
"Свежий вулканический пепел опасен, так как состоит из мелких и тонких остроугольных обломков пород и вулканического стекла, на поверхности мельчайших частиц пепла удерживается электростатический заряд, а также капельки воды и коррозийных кислот. В связи с этим при пеплопадах воздух заметно электризуется, это может привести к поломке электроприборов", — предупреждает МЧС.
Что касается Ключевской сопки, то лава способна растопить ледники, и тогда со склонов сойдут грязевые потоки. Однако эти грязевые реки не затронут поселки.
А вот для транспортной инфраструктуры риск есть. Шивелуч угрожает автомобильной дороге между Петропавловском-Камчатским
и Усть-Камчатском (населением — 3,5 тысячи человек).
"В 2005-м Шивелуч промазал мимо региональной трассы, а в 2010-м разрушил мост и дорогу, — объясняет Самойленко. — Потоки с Ключевского также могут размыть шоссе в двух местах".
Выбросы пепла на большую высоту — риск для авиации. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), вулкану Шивелуч присвоен "оранжевый" код авиационной опасности (повышенная активность с большой вероятностью извержения), Ключевскому — "желтый" (активность выше уровня фона).