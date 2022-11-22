https://ria.ru/20221122/vulkany-1833123821.html

"Сейчас полетят бомбы". Ученые ждут опасного события на востоке России

"Сейчас полетят бомбы". Ученые ждут опасного события на востоке России - РИА Новости, 22.11.2022

"Сейчас полетят бомбы". Ученые ждут опасного события на востоке России

На Камчатке активизировались сразу два вулкана — Шивелуч и Ключевская сопка. Специалисты предсказывают сильные извержения. Чем это интересно и есть ли опасность РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T08:00

2022-11-22T08:00

2022-11-22T08:08

наука

космос - риа наука

шивелуч

россия

евразия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

вулканы

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Николай Гурьянов. На Камчатке активизировались сразу два вулкана — Шивелуч и Ключевская сопка. Специалисты предсказывают сильные извержения. Чем это интересно и есть ли опасность для людей — в материале РИА Новости.Сбросить напряжениеШивелуч, самый северный действующий вулкан Евразии, по всем признакам готовится к так называемому пароксизмальному, то есть особо мощному, извержению."Крупного события на Шивелуче мы ждем месяца два, — говорит РИА Новости вулканолог, основатель музея вулканов на Камчатке "Вулканариум" Сергей Самойленко. — Извержение должно быть весьма примечательным, потому что вырос крупный лавовый купол. Очень много горячего вещества".Купол сильно разогрет и светится в темноте. Со склонов сходят раскаленные лавины температурой 1000 градусов Цельсия и пирокластические потоки, формируются грязекаменные. Извержение может начаться в любой момент, и тогда все резко усилится, пояснили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.По словам Самойленко, ученые с нетерпением ждут, когда Шивелуч "сбросит лишний материал". "Для науки каждое такое событие — это информация о механике извержений, о его очаговой системе", — отмечает он."Десять взрывов в час"А Ключевская сопка, самый высокий действующий вулкан континента (4750 метров), — уже извергается. В ночь на 20 ноября в кратере возникло свечение, у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла.Вулкан выбрасывает так называемые бомбы — сгустки лавы, затвердевающие в полете. Частота "залпов" — до десяти в час."Магма поднялась до кратера — почти на пять километров над уровнем моря, — говорит Самойленко. — Для этого потребовалось много энергии. Вылетают бомбы — метров на 200-300 над кратером. Но поскольку вулкан пятикилометровый, это не слишком впечатляет. Если польется лава, произойдет одно из классических вершинных извержений, которые случаются на Ключевском раз в два года".Высокая активность Ключевского может продолжаться от нескольких недель до нескольких месяцев, иногда до года, уточняют ученые."Окрестности цементного завода"Региональное управление МЧС предостерегло от посещений обоих вулканов. Как указали в ведомстве, туристических групп в районе Шивелуча и Ключевской сопки нет, но не исключено, что туда самостоятельно отправятся желающие увидеть извержение вживую — некоторые арендуют для этого "малые воздушные суда"."Даже когда Шивелуч спокоен, туристов там не водится. Он труднодоступный — находится на самом севере Восточного вулканического пояса. Вокруг очень много пыли и очень мало воды. Как у цементного завода. Там крайне некомфортно. После сухого периода сильный ветер поднимает пыльные бури. Туристам, прямо скажем, это скучновато и сложновато. Хотя вулкан, конечно, красивый", — рассуждает Самойленко.А вот Ключевская сопка притягивает альпинистов. "Спасатели призывают гостей и жителей полуострова не предпринимать путешествий к вулканам и тем более не совершать восхождений", — говорится в пресс-релизе местного управления МЧС.Наэлектризованная ситуацияБлижайшие к Шивелучу населенные пункты — Ключи (47 километров) и Усть-Камчатск (87). Даже самые сильные выбросы, скорее всего, не нанесут серьезного урона. Хотя возможен пеплопад — такое здесь уже бывало. Микрочастицы вредны для здоровья людей, выводят из строя технику."Свежий вулканический пепел опасен, так как состоит из мелких и тонких остроугольных обломков пород и вулканического стекла, на поверхности мельчайших частиц пепла удерживается электростатический заряд, а также капельки воды и коррозийных кислот. В связи с этим при пеплопадах воздух заметно электризуется, это может привести к поломке электроприборов", — предупреждает МЧС.Что касается Ключевской сопки, то лава способна растопить ледники, и тогда со склонов сойдут грязевые потоки. Однако эти грязевые реки не затронут поселки.А вот для транспортной инфраструктуры риск есть. Шивелуч угрожает автомобильной дороге между Петропавловском-Камчатским и Усть-Камчатском (населением — 3,5 тысячи человек)."В 2005-м Шивелуч промазал мимо региональной трассы, а в 2010-м разрушил мост и дорогу, — объясняет Самойленко. — Потоки с Ключевского также могут размыть шоссе в двух местах".Выбросы пепла на большую высоту — риск для авиации. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), вулкану Шивелуч присвоен "оранжевый" код авиационной опасности (повышенная активность с большой вероятностью извержения), Ключевскому — "желтый" (активность выше уровня фона).

https://ria.ru/20220831/vulkany-1813244706.html

https://ria.ru/20221013/tektonika-1823386152.html

https://ria.ru/20220429/puls-1785951416.html

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космос - риа наука, шивелуч, россия, евразия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук, вулканы, геология