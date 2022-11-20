https://ria.ru/20221120/shiveluch-1832841948.html

Камчатский вулкан Шивелуч готовится к мощному извержению

Камчатский вулкан Шивелуч готовится к мощному извержению - РИА Новости, 20.11.2022

Камчатский вулкан Шивелуч готовится к мощному извержению

Вулкан Шивелуч на Камчатке стал чрезвычайно активным, что говорит о подготовке к мощному извержению, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T09:11

2022-11-20T09:11

2022-11-20T09:11

общество

шивелуч

петропавловск-камчатский

российская академия наук

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 ноя – РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке стал чрезвычайно активным, что говорит о подготовке к мощному извержению, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН."Купол вулкана сильно разогрет. В темное время суток наблюдается свечение купола практически по всей его поверхности. Со склонов скатываются раскаленные лавины с температурой 1000 градусов Цельсия, сходят пирокластические потоки. Такое состояние купола наблюдается, как правило, перед мощным пароксизмальным извержением", — приводит пресс-служба института слова директора Алексея Озерова.По словам учёных, ожидается, что со склонов вулкана с высокой скоростью будут сходить пирокластические потоки. Произойдут пепловые выбросы и обвалы."Пеплопады пройдут в близлежащих населенных пунктах. Потоки могут пройти расстояние до 20 километров и перекрыть автотрассу Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск", — говорится в сообщении института.Учёные рекомендовали не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров, отметив, что извержение может начаться в любой момент.Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг, на расстоянии 50 километров от поселка Ключи и 450 километров от города Петропавловск-Камчатский.

https://ria.ru/20220420/kamchatka-1784480286.html

шивелуч

петропавловск-камчатский

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, шивелуч, петропавловск-камчатский, российская академия наук