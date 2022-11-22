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В Кремле назвали возможную тему переговоров Путина и президента Кубы

В Кремле назвали возможную тему переговоров Путина и президента Кубы - РИА Новости, 22.11.2022

В Кремле назвали возможную тему переговоров Путина и президента Кубы

Президент России Владимир Путин и кубинский лидер Мигель Диас-Канель на переговорах в Москве могут обсудить определенные аспекты ВТС, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T13:22

2022-11-22T13:22

2022-11-22T14:02

россия

политика

владимир путин

мигель диас-канель

москва

куба

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и кубинский лидер Мигель Диас-Канель на переговорах в Москве могут обсудить определенные аспекты ВТС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Определенные аспекты, безусловно, могут затрагиваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будут ли обсуждаться вопросы военно-технического сотрудничества.Диас-Канель прибыл с рабочим визитом в Москву в субботу вечером, в программе запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20221122/sanktsii-1833309624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, политика, владимир путин, мигель диас-канель, москва, куба, дмитрий песков