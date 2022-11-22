https://ria.ru/20221122/vts-1833332095.html
В Кремле назвали возможную тему переговоров Путина и президента Кубы
В Кремле назвали возможную тему переговоров Путина и президента Кубы - РИА Новости, 22.11.2022
В Кремле назвали возможную тему переговоров Путина и президента Кубы
Президент России Владимир Путин и кубинский лидер Мигель Диас-Канель на переговорах в Москве могут обсудить определенные аспекты ВТС, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:22
2022-11-22T13:22
2022-11-22T14:02
россия
политика
владимир путин
мигель диас-канель
москва
куба
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_0:151:3280:1995_1920x0_80_0_0_5edc94cce291330e44f98dd0139ae8c3.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и кубинский лидер Мигель Диас-Канель на переговорах в Москве могут обсудить определенные аспекты ВТС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Определенные аспекты, безусловно, могут затрагиваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будут ли обсуждаться вопросы военно-технического сотрудничества.Диас-Канель прибыл с рабочим визитом в Москву в субботу вечером, в программе запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20221122/sanktsii-1833309624.html
россия
москва
куба
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_f290d237bf28886a1b8d6efb3b552826.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, владимир путин, мигель диас-канель, москва, куба, дмитрий песков
Россия, Политика, Владимир Путин, Мигель Диас-Канель, Москва, Куба, Дмитрий Песков
13:22 22.11.2022 (обновлено: 14:02 22.11.2022)
В Кремле назвали возможную тему переговоров Путина и президента Кубы
Песков заявил, что Путин и лидер Кубы Диас-Канель могут обсудить определенные аспекты ВТС
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и кубинский лидер Мигель Диас-Канель на переговорах в Москве могут обсудить определенные аспекты ВТС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Определенные аспекты, безусловно, могут затрагиваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будут ли обсуждаться вопросы военно-технического сотрудничества.
Диас-Канель прибыл с рабочим визитом в Москву в субботу вечером, в программе запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.