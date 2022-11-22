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В Кремле назвали возможную тему переговоров Путина и президента Кубы - РИА Новости, 22.11.2022
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В Кремле назвали возможную тему переговоров Путина и президента Кубы
В Кремле назвали возможную тему переговоров Путина и президента Кубы - РИА Новости, 22.11.2022
В Кремле назвали возможную тему переговоров Путина и президента Кубы
Президент России Владимир Путин и кубинский лидер Мигель Диас-Канель на переговорах в Москве могут обсудить определенные аспекты ВТС, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:22
2022-11-22T14:02
россия
политика
владимир путин
мигель диас-канель
москва
куба
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и кубинский лидер Мигель Диас-Канель на переговорах в Москве могут обсудить определенные аспекты ВТС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Определенные аспекты, безусловно, могут затрагиваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будут ли обсуждаться вопросы военно-технического сотрудничества.Диас-Канель прибыл с рабочим визитом в Москву в субботу вечером, в программе запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
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россия, политика, владимир путин, мигель диас-канель, москва, куба, дмитрий песков
Россия, Политика, Владимир Путин, Мигель Диас-Канель, Москва, Куба, Дмитрий Песков
13:22 22.11.2022 (обновлено: 14:02 22.11.2022)
 
В Кремле назвали возможную тему переговоров Путина и президента Кубы

Песков заявил, что Путин и лидер Кубы Диас-Канель могут обсудить определенные аспекты ВТС

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и кубинский лидер Мигель Диас-Канель на переговорах в Москве могут обсудить определенные аспекты ВТС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Определенные аспекты, безусловно, могут затрагиваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будут ли обсуждаться вопросы военно-технического сотрудничества.
Диас-Канель прибыл с рабочим визитом в Москву в субботу вечером, в программе запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
12:21
Президент Кубы осудил антироссийские санкции Запада
 
РоссияПолитикаВладимир ПутинМигель Диас-КанельМоскваКубаДмитрий Песков
 
 
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