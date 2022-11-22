https://ria.ru/20221122/vsu-1833323572.html

Американский полковник резко высказался о действиях ВСУ

Американский полковник резко высказался о действиях ВСУ - РИА Новости, 22.11.2022

Американский полковник резко высказался о действиях ВСУ

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью Grayzone раскритиковал действия ВСУ, обстреливающих гражданскую инфраструктуру в Донбассе. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T13:02

2022-11-22T13:02

2022-11-22T16:22

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью Grayzone раскритиковал действия ВСУ, обстреливающих гражданскую инфраструктуру в Донбассе.Действия армии России "благоразумны и щепетильны", подчеркнул Макгрегор. "Я был директором центра союзных операций в косовской кампании. <…> В Косово мы зашли слишком далеко, а Россия сейчас, наоборот, делает слишком немногое для разрушения", — заявил он.Шестнадцатого ноября Дуглас Макгрегор в интервью телеканалу Fox News рассказал, что европейцы устали отправлять деньги и технику в украинскую "черную дыру". Так он отреагировал на планы главы Пентагона Ллойда Остина встретиться с лидерами 50 стран, чтобы добиться от них дополнительного финансирования для Киева.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221120/poteri-1832821932.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221028/putin-1827676807.html

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в мире, дональд трамп, владимир путин, украина, донбасс, россия, вооруженные силы украины