https://ria.ru/20221122/vsu-1833323572.html
Американский полковник резко высказался о действиях ВСУ
Американский полковник резко высказался о действиях ВСУ - РИА Новости, 22.11.2022
Американский полковник резко высказался о действиях ВСУ
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью Grayzone раскритиковал действия ВСУ, обстреливающих гражданскую инфраструктуру в Донбассе. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:02
2022-11-22T13:02
2022-11-22T16:22
в мире
дональд трамп
владимир путин
украина
донбасс
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:392:2592:1850_1920x0_80_0_0_2640d7fc72be956c190f048c6e0c52a0.jpg
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью Grayzone раскритиковал действия ВСУ, обстреливающих гражданскую инфраструктуру в Донбассе.Действия армии России "благоразумны и щепетильны", подчеркнул Макгрегор. "Я был директором центра союзных операций в косовской кампании. <…> В Косово мы зашли слишком далеко, а Россия сейчас, наоборот, делает слишком немногое для разрушения", — заявил он.Шестнадцатого ноября Дуглас Макгрегор в интервью телеканалу Fox News рассказал, что европейцы устали отправлять деньги и технику в украинскую "черную дыру". Так он отреагировал на планы главы Пентагона Ллойда Остина встретиться с лидерами 50 стран, чтобы добиться от них дополнительного финансирования для Киева.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221120/poteri-1832821932.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221028/putin-1827676807.html
украина
донбасс
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_1d4274861c3090d15a1c8f441cf36444.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, владимир путин, украина, донбасс, россия, вооруженные силы украины
В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина, Донбасс, Россия, Вооруженные силы Украины
13:02 22.11.2022 (обновлено: 16:22 22.11.2022)
Американский полковник резко высказался о действиях ВСУ
Полковник из США в отставке Макгрегор обвинил ВСУ в обстреле мирных жителей