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Американский полковник резко высказался о действиях ВСУ - РИА Новости, 22.11.2022
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Американский полковник резко высказался о действиях ВСУ
Американский полковник резко высказался о действиях ВСУ - РИА Новости, 22.11.2022
Американский полковник резко высказался о действиях ВСУ
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью Grayzone раскритиковал действия ВСУ, обстреливающих гражданскую инфраструктуру в Донбассе. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:02
2022-11-22T16:22
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью Grayzone раскритиковал действия ВСУ, обстреливающих гражданскую инфраструктуру в Донбассе.Действия армии России "благоразумны и щепетильны", подчеркнул Макгрегор. "Я был директором центра союзных операций в косовской кампании. &lt;…&gt; В Косово мы зашли слишком далеко, а Россия сейчас, наоборот, делает слишком немногое для разрушения", — заявил он.Шестнадцатого ноября Дуглас Макгрегор в интервью телеканалу Fox News рассказал, что европейцы устали отправлять деньги и технику в украинскую "черную дыру". Так он отреагировал на планы главы Пентагона Ллойда Остина встретиться с лидерами 50 стран, чтобы добиться от них дополнительного финансирования для Киева.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, дональд трамп, владимир путин, украина, донбасс, россия, вооруженные силы украины
В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина, Донбасс, Россия, Вооруженные силы Украины
13:02 22.11.2022 (обновлено: 16:22 22.11.2022)
 
Американский полковник резко высказался о действиях ВСУ

Полковник из США в отставке Макгрегор обвинил ВСУ в обстреле мирных жителей

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью Grayzone раскритиковал действия ВСУ, обстреливающих гражданскую инфраструктуру в Донбассе.
"Русские не стремятся нанести ущерб гражданским, но есть немало свидетельств с другой стороны, как HIMARS использовались для ударов по гражданским в Донецке, Луганске, Крыму", — объяснил военный.
Действия армии России "благоразумны и щепетильны", подчеркнул Макгрегор.
"Я был директором центра союзных операций в косовской кампании. <…> В Косово мы зашли слишком далеко, а Россия сейчас, наоборот, делает слишком немногое для разрушения", — заявил он.
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Шестнадцатого ноября Дуглас Макгрегор в интервью телеканалу Fox News рассказал, что европейцы устали отправлять деньги и технику в украинскую "черную дыру".
Так он отреагировал на планы главы Пентагона Ллойда Остина встретиться с лидерами 50 стран, чтобы добиться от них дополнительного финансирования для Киева.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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