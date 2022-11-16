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Американский полковник заявил об усталости ЕС от украинской "черной дыры" - РИА Новости, 16.11.2022
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Американский полковник заявил об усталости ЕС от украинской "черной дыры"
Американский полковник заявил об усталости ЕС от украинской "черной дыры" - РИА Новости, 16.11.2022
Американский полковник заявил об усталости ЕС от украинской "черной дыры"
Европейцы устали отправлять деньги и технику в украинскую "черную дыру", такое мнение в эфире телеканала Fox News высказал полковник армии США в отставке Дуглас РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T04:31
2022-11-16T07:42
в мире
ллойд остин
марк милли
украина
россия
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евросоюз
министерство обороны сша
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Европейцы устали отправлять деньги и технику в украинскую "черную дыру", такое мнение в эфире телеканала Fox News высказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.Так он отреагировал на планы главы Пентагона Ллойда Остина встретиться с лидерами 50 стран, чтобы добиться от них дополнительного финансирования для Киева."Министр обороны Остин предпринимает отчаянную попытку побороть утомление от Украины. По правде говоря, европейцы устали вливать в нее деньги. Им надоело отправлять технику в эту черную дыру", - сказал Макгрегор.Полковник также привел недавнее высказывание председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли, заявившего о невозможности победы Украины и допустившего возможность переговоров с Россией."С одной стороны, администрация говорит: давайте потратим больше денег на это проигрышное дело, от которого люди устали. С другой стороны, председатель Объединенного комитета начальников штабов заявляет: что ж, игра почти окончена, так что давайте договариваться", - констатировал Макгрегор.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Глава МИД России Сергей Лавров во вторник на пресс-конференции по итогам саммита G20 на Бали отмечал, что "Евросоюз и НАТО уже давно являются гибридными участниками гибридного конфликта" на Украине, делая заявления о необходимости перехода к мирному урегулированию, но и продолжая поддерживать Киев вооружениями. Российский министр назвал это "политическим раздвоением личности".В Москве с сожалением отмечали, что "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима", заявлял ранее РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков. Лавров указывал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, ллойд остин, марк милли, украина, россия, сша, евросоюз, министерство обороны сша, вооруженные силы сша
В мире, Ллойд Остин, Марк Милли, Украина, Россия, США, Евросоюз, Министерство обороны США, Вооруженные силы США
04:31 16.11.2022 (обновлено: 07:42 16.11.2022)
 
Американский полковник заявил об усталости ЕС от украинской "черной дыры"

Полковник армии США в отставке Макгрегор заявил, что ЕС устал помогать Украине

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Европейцы устали отправлять деньги и технику в украинскую "черную дыру", такое мнение в эфире телеканала Fox News высказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
Так он отреагировал на планы главы Пентагона Ллойда Остина встретиться с лидерами 50 стран, чтобы добиться от них дополнительного финансирования для Киева.
"Министр обороны Остин предпринимает отчаянную попытку побороть утомление от Украины. По правде говоря, европейцы устали вливать в нее деньги. Им надоело отправлять технику в эту черную дыру", - сказал Макгрегор.
Полковник также привел недавнее высказывание председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли, заявившего о невозможности победы Украины и допустившего возможность переговоров с Россией.
"С одной стороны, администрация говорит: давайте потратим больше денег на это проигрышное дело, от которого люди устали. С другой стороны, председатель Объединенного комитета начальников штабов заявляет: что ж, игра почти окончена, так что давайте договариваться", - констатировал Макгрегор.
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Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Глава МИД России Сергей Лавров во вторник на пресс-конференции по итогам саммита G20 на Бали отмечал, что "Евросоюз и НАТО уже давно являются гибридными участниками гибридного конфликта" на Украине, делая заявления о необходимости перехода к мирному урегулированию, но и продолжая поддерживать Киев вооружениями. Российский министр назвал это "политическим раздвоением личности".
В Москве с сожалением отмечали, что "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима", заявлял ранее РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков. Лавров указывал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
В миреЛлойд ОстинМарк МиллиУкраинаРоссияСШАЕвросоюзМинистерство обороны СШАВооруженные силы США
 
 
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