https://ria.ru/20221122/voyna-1833364972.html

В Совфеде считают, что Анкаре нужна победоносная война

В Совфеде считают, что Анкаре нужна победоносная война - РИА Новости, 22.11.2022

В Совфеде считают, что Анкаре нужна победоносная война

Заявления президента Турции Тайипа Эрдогана о якобы невыполнении Россией обязательств "по очистке" сирийских регионов от курдских вооруженных формирований... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T14:31

2022-11-22T14:31

2022-11-22T14:31

владимир джабаров

турция

политика

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Заявления президента Турции Тайипа Эрдогана о якобы невыполнении Россией обязательств "по очистке" сирийских регионов от курдских вооруженных формирований нацелены на повышение рейтинга главы государства, Анкаре нужна "победоносная война", сказал РИА Новости во вторник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Я думаю, что Эрдоган находится в сложной ситуации, в следующем году выборы (президента), ему нужна победоносная война", - отметил политик.Сенатор признался, что не слышал о том, что мы должны очистить какие-либо территории от курдов. "Мы боремся с террористами, с курдами борется Эрдоган", - сказал парламентарий.Он также добавил, что турецкие власти не выполнили свое обещание по Идлибу, не очистили его от террористов.По мнению Джабарова, дальше таких заявлений Эрдогана "дело не пойдет". Законодатель отметил, что экономически Турция себя укрепила, на территории страны создается совместно с Россией газовый хаб, что повышает авторитет Анкары.Теперь нужны успехи по военной части, нужна "победоносная операция", заключил Джабаров.Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.

https://ria.ru/20221122/siriya-1833241614.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир джабаров, турция, политика, совет федерации рф