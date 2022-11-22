Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде сотрудник МЧС напал на коллегу, сообщил источник - РИА Новости, 22.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221122/volgograd-1833394029.html
В Волгограде сотрудник МЧС напал на коллегу, сообщил источник
В Волгограде сотрудник МЧС напал на коллегу, сообщил источник - РИА Новости, 22.11.2022
В Волгограде сотрудник МЧС напал на коллегу, сообщил источник
Уголовное дело возбуждено против сотрудника МЧС в Волгограде, напавшего на свою коллегу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:33
2022-11-22T15:33
происшествия
волгоград
россия
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
ВОЛГОГРАД, 22 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против сотрудника МЧС в Волгограде, напавшего на свою коллегу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, полиция возбудила уголовное дело против жителя Волгограда, который угрожал убийством своей коллеге, а также нанес ей телесные повреждения. По словам собеседника агентства, конфликт произошел ещё 30 октября. Согласно медицинской экспертизе, девушке причинен легкий вред здоровью."На основании собранных материалов дознавателем возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством", - сообщили в полиции.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идёт о конфликте между сотрудниками МЧС.
https://ria.ru/20221122/prizyvy-1833383199.html
волгоград
россия
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоград, россия, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, Россия, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:33 22.11.2022
 
В Волгограде сотрудник МЧС напал на коллегу, сообщил источник

Источник: в Волгограде возбудили уголовное дело против напавшего на коллегу сотрудника МЧС

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 22 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против сотрудника МЧС в Волгограде, напавшего на свою коллегу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, полиция возбудила уголовное дело против жителя Волгограда, который угрожал убийством своей коллеге, а также нанес ей телесные повреждения. По словам собеседника агентства, конфликт произошел ещё 30 октября. Согласно медицинской экспертизе, девушке причинен легкий вред здоровью.
"На основании собранных материалов дознавателем возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством", - сообщили в полиции.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идёт о конфликте между сотрудниками МЧС.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
15:17Специальная военная операция на Украине
Матросу в Крыму дали условный срок за призывы убивать российских военных
 
ПроисшествияВолгоградРоссияВолгоградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала