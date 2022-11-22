https://ria.ru/20221122/volgograd-1833394029.html
В Волгограде сотрудник МЧС напал на коллегу, сообщил источник
В Волгограде сотрудник МЧС напал на коллегу, сообщил источник - РИА Новости, 22.11.2022
В Волгограде сотрудник МЧС напал на коллегу, сообщил источник
Уголовное дело возбуждено против сотрудника МЧС в Волгограде, напавшего на свою коллегу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:33
2022-11-22T15:33
2022-11-22T15:33
происшествия
волгоград
россия
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 22 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против сотрудника МЧС в Волгограде, напавшего на свою коллегу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, полиция возбудила уголовное дело против жителя Волгограда, который угрожал убийством своей коллеге, а также нанес ей телесные повреждения. По словам собеседника агентства, конфликт произошел ещё 30 октября. Согласно медицинской экспертизе, девушке причинен легкий вред здоровью."На основании собранных материалов дознавателем возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством", - сообщили в полиции.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идёт о конфликте между сотрудниками МЧС.
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происшествия, волгоград, россия, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, Россия, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгограде сотрудник МЧС напал на коллегу, сообщил источник
Источник: в Волгограде возбудили уголовное дело против напавшего на коллегу сотрудника МЧС