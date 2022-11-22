https://ria.ru/20221122/ukraina-1833302912.html
Британцы потребовали от властей прекратить поставлять оружие Украине
Британцы потребовали от властей прекратить поставлять оружие Украине - РИА Новости, 22.11.2022
Британцы потребовали от властей прекратить поставлять оружие Украине
Читатели британского издания Daily Express раскритиковали поставку Киеву ракет Brimstone 2 и продолжение финансовой поддержки Украины. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:59
2022-11-22T11:59
2022-11-22T16:34
в мире
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киев
великобритания
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Express раскритиковали поставку Киеву ракет Brimstone 2 и продолжение финансовой поддержки Украины.Комментаторы недовольны тем, что на их деньги продолжают отправлять военную технику и продлевают конфликт, из-за которого страдают сами жители Соединенного Королевства."А кто будет за это платить? Пока мы тут голодаем и замерзаем", — посетовал один из пользователей."Раньше я поддерживал Украину! Но пожертвованные наши деньги оказываются на офшорных счетах президента и его дружков!" — заявил комментатор."Надеюсь, что, когда это все закончится, нам не нужно будет платить за восстановление Украины. Она хочет в ЕС, так пусть он и платит", — отметил еще один пользователь."Это не наша война, нам нужно прекратить все поставки. Наша страна не может себе этого позволить", — считает участник обсуждения.США и их союзники продолжают отправлять оружие Украине. В мае Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, позволяющий выделять Киеву десятки миллиардов долларов на военную помощь. При этом экс-помощник Джорджа Буша — младшего Майкл Аллен 20 ноября заявил, что в стране растет число противников военной помощи Украине. Сейчас 48 процентов республиканцев считают, что Америка делает слишком много для Киева. В марте их было шесть процентов, объяснил политик.Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221122/pozor-1833235310.html
https://ria.ru/20221122/zelenskiy-1833253965.html
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в мире, джо байден, украина, киев, великобритания, евросоюз
В мире, Джо Байден, Украина, Киев, Великобритания, Евросоюз
11:59 22.11.2022 (обновлено: 16:34 22.11.2022)
Британцы потребовали от властей прекратить поставлять оружие Украине
Читатели Daily Express потребовали от властей прекратить поставлять оружие Украине
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости.
Читатели британского издания Daily Express
раскритиковали поставку Киеву ракет Brimstone 2 и продолжение финансовой поддержки Украины.
Комментаторы недовольны тем, что на их деньги продолжают отправлять военную технику и продлевают конфликт, из-за которого страдают сами жители Соединенного Королевства.
"А кто будет за это платить? Пока мы тут голодаем и замерзаем", — посетовал один из пользователей.
"Хватит финансировать эту войну, Великобритания, больше никаких оружия и денег Украине", — пожаловался другой участник обсуждения.
"Раньше я поддерживал Украину! Но пожертвованные наши деньги оказываются на офшорных счетах президента и его дружков!" — заявил комментатор.
"Надеюсь, что, когда это все закончится, нам не нужно будет платить за восстановление Украины. Она хочет в ЕС, так пусть он и платит", — отметил еще один пользователь.
"Это не наша война, нам нужно прекратить все поставки. Наша страна не может себе этого позволить", — считает участник обсуждения.
"То есть ракеты, которые, скорее всего, на жителей Донбасса запустят нацисты, мы называем "помощью"? Хм…" — поинтересовался комментатор.
США
и их союзники продолжают отправлять оружие Украине. В мае Джо Байден
подписал закон о ленд-лизе, позволяющий выделять Киеву десятки миллиардов долларов на военную помощь.
При этом экс-помощник Джорджа Буша — младшего Майкл Аллен 20 ноября заявил
, что в стране растет число противников военной помощи Украине. Сейчас 48 процентов республиканцев считают, что Америка делает слишком много для Киева. В марте их было шесть процентов, объяснил политик.
Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.