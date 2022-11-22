https://ria.ru/20221122/ukraina-1833302912.html

Британцы потребовали от властей прекратить поставлять оружие Украине

Британцы потребовали от властей прекратить поставлять оружие Украине - РИА Новости, 22.11.2022

Британцы потребовали от властей прекратить поставлять оружие Украине

Читатели британского издания Daily Express раскритиковали поставку Киеву ракет Brimstone 2 и продолжение финансовой поддержки Украины. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T11:59

2022-11-22T11:59

2022-11-22T16:34

в мире

джо байден

украина

киев

великобритания

евросоюз

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Express раскритиковали поставку Киеву ракет Brimstone 2 и продолжение финансовой поддержки Украины.Комментаторы недовольны тем, что на их деньги продолжают отправлять военную технику и продлевают конфликт, из-за которого страдают сами жители Соединенного Королевства."А кто будет за это платить? Пока мы тут голодаем и замерзаем", — посетовал один из пользователей."Раньше я поддерживал Украину! Но пожертвованные наши деньги оказываются на офшорных счетах президента и его дружков!" — заявил комментатор."Надеюсь, что, когда это все закончится, нам не нужно будет платить за восстановление Украины. Она хочет в ЕС, так пусть он и платит", — отметил еще один пользователь."Это не наша война, нам нужно прекратить все поставки. Наша страна не может себе этого позволить", — считает участник обсуждения.США и их союзники продолжают отправлять оружие Украине. В мае Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, позволяющий выделять Киеву десятки миллиардов долларов на военную помощь. При этом экс-помощник Джорджа Буша — младшего Майкл Аллен 20 ноября заявил, что в стране растет число противников военной помощи Украине. Сейчас 48 процентов республиканцев считают, что Америка делает слишком много для Киева. В марте их было шесть процентов, объяснил политик.Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221122/pozor-1833235310.html

https://ria.ru/20221122/zelenskiy-1833253965.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221121/stoltenberg-1833143179.html

украина

киев

великобритания

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в мире, джо байден, украина, киев, великобритания, евросоюз