https://ria.ru/20221120/pomosch-1832827733.html

В США заявили о росте числа противников военной помощи Украине

В США заявили о росте числа противников военной помощи Украине - РИА Новости, 20.11.2022

В США заявили о росте числа противников военной помощи Украине

В Республиканской партии растет число противников военной помощи Киеву, написал в статье для Politico бывший специальный помощник президента Джорджа... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T04:16

2022-11-20T04:16

2022-11-20T12:53

в мире

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республиканская партия сша

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Республиканской партии растет число противников военной помощи Киеву, написал в статье для Politico бывший специальный помощник президента Джорджа Буша-младшего Майкл Аллен."Сейчас 48 процентов республиканцев считают, что Америка делает слишком много для Украины. В марте их было шесть", — отметил автор.По его словам, все больше представителей этой партии голосуют против поддержки Киева или обещают это сделать.Республиканцы неоднократно критиковали президента Джо Байдена за финансовую помощь Киеву, грозя в случае победы на выборах в конгресс ужесточить контроль над выделением средств.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221115/ukraina-1831697285.html

https://ria.ru/20221116/peregovory-1831723841.html

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в мире, джо байден, джордж буш (младший), киев, украина, сша, конгресс сша, республиканская партия сша