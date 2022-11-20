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В США заявили о росте числа противников военной помощи Украине - РИА Новости, 20.11.2022
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В США заявили о росте числа противников военной помощи Украине
В США заявили о росте числа противников военной помощи Украине - РИА Новости, 20.11.2022
В США заявили о росте числа противников военной помощи Украине
В Республиканской партии растет число противников военной помощи Киеву, написал в статье для Politico бывший специальный помощник президента Джорджа... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T04:16
2022-11-20T12:53
в мире
джо байден
джордж буш (младший)
киев
украина
сша
конгресс сша
республиканская партия сша
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Республиканской партии растет число противников военной помощи Киеву, написал в статье для Politico бывший специальный помощник президента Джорджа Буша-младшего Майкл Аллен."Сейчас 48 процентов республиканцев считают, что Америка делает слишком много для Украины. В марте их было шесть", — отметил автор.По его словам, все больше представителей этой партии голосуют против поддержки Киева или обещают это сделать.Республиканцы неоднократно критиковали президента Джо Байдена за финансовую помощь Киеву, грозя в случае победы на выборах в конгресс ужесточить контроль над выделением средств.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221115/ukraina-1831697285.html
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в мире, джо байден, джордж буш (младший), киев, украина, сша, конгресс сша, республиканская партия сша
В мире, Джо Байден, Джордж Буш (младший), Киев, Украина, США, Конгресс США, Республиканская партия США
04:16 20.11.2022 (обновлено: 12:53 20.11.2022)
 
В США заявили о росте числа противников военной помощи Украине

Экс-помощник Буша Аллен: конгресс проголосует против помощи Киеву в случае рецессии в США

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Республиканской партии растет число противников военной помощи Киеву, написал в статье для Politico бывший специальный помощник президента Джорджа Буша-младшего Майкл Аллен.
"Сейчас 48 процентов республиканцев считают, что Америка делает слишком много для Украины. В марте их было шесть", — отметил автор.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 16:49
В конгрессе США заговорили о резкой смене политики в отношении Украины
По его словам, все больше представителей этой партии голосуют против поддержки Киева или обещают это сделать.

"Желание проголосовать против Украины может лишь усилиться, если в ближайшие месяцы в Соединенных Штатах начнется глубокая рецессия", — предположил Аллен.

Республиканцы неоднократно критиковали президента Джо Байдена за финансовую помощь Киеву, грозя в случае победы на выборах в конгресс ужесточить контроль над выделением средств.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Человек держит флаги США и Украины перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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В миреДжо БайденДжордж Буш (младший)КиевУкраинаСШАКонгресс СШАРеспубликанская партия США
 
 
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