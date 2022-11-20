04:16 20.11.2022 (обновлено: 12:53 20.11.2022)
В США заявили о росте числа противников военной помощи Украине
Экс-помощник Буша Аллен: конгресс проголосует против помощи Киеву в случае рецессии в США
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Республиканской партии растет число противников военной помощи Киеву, написал в статье для Politico бывший специальный помощник президента Джорджа Буша-младшего Майкл Аллен.
"Сейчас 48 процентов республиканцев считают, что Америка делает слишком много для Украины. В марте их было шесть", — отметил автор.
По его словам, все больше представителей этой партии голосуют против поддержки Киева или обещают это сделать.
"Желание проголосовать против Украины может лишь усилиться, если в ближайшие месяцы в Соединенных Штатах начнется глубокая рецессия", — предположил Аллен.
Республиканцы неоднократно критиковали президента Джо Байдена за финансовую помощь Киеву, грозя в случае победы на выборах в конгресс ужесточить контроль над выделением средств.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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