https://ria.ru/20221122/twitter-1833408453.html

Twitter будет шифровать личные переписки

Twitter будет шифровать личные переписки - РИА Новости, 22.11.2022

Twitter будет шифровать личные переписки

Американский миллиардер Илон Маск сообщил, что Twitter будет шифровать личные сообщения и добавит зашифрованные видео- и аудиозвонки между аккаунтами, сообщает... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T16:08

2022-11-22T16:08

2022-11-22T16:17

в мире

технологии

илон маск

сан-франциско

калифорния

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562446_0:55:1201:730_1920x0_80_0_0_4ad0dfe85d0055494f1ca1515d5a6a28.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск сообщил, что Twitter будет шифровать личные сообщения и добавит зашифрованные видео- и аудиозвонки между аккаунтами, сообщает издание Verge со ссылкой на полученную им запись встречи нового владельца платформы с сотрудниками компании.Как сообщается, встреча прошла в штаб-квартире Twitter в Сан-Франциско, на ней Маск рассказал, какие изменения ждут компанию в рамках концепции "Twitter 2.0"."Мы хотим, чтобы пользователи могли общаться, не беспокоясь о своей конфиденциальности, не беспокоясь о том, что из-за утечки данных в Twitter все их прямые сообщения попадут в сеть, не думая о том, что кто-то в Twitter может шпионить за их прямыми сообщениями... Мы также хотим иметь возможность осуществлять аудио- и видеозвонки в чатах", - приводит Verge слова Маска.Ранее, как сообщается, Twitter несколько раз запускал и затем приостанавливал создание зашифрованных сообщений. Но теперь, пишет Verge, Маск намерен внедрить шифрование в качестве главного приоритета платформы. "Должно быть так, чтобы я не мог посмотреть ничьи личные сообщения, если кто-то приставил пистолет к моей голове", - заявил владелец платформы на встрече с сотрудниками.По данным издания, Маск пообщался с создателем мессенджера Signal, известного своей конфиденциальностью за счет шифрования переписок, Мокси Марлинспайком, и тот "потенциально готов помочь" с шифрованием сообщений в Twitter.После приобретения Маском онлайн-платформы в октябре 2022 года за 44 миллиарда долларов Twitter преследует череда изменений как в управлении компанией, так и в политиках самой соцсети.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20221122/mask-1833286353.html

https://ria.ru/20221122/twitter-1833256190.html

сан-франциско

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, илон маск, сан-франциско, калифорния, twitter