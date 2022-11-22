https://ria.ru/20221122/twitter-1833266622.html

Уволенные сотрудники Twitter в Африке обвинили компанию в нарушении законов

Уволенные сотрудники Twitter в Африке обвинили компанию в нарушении законов - РИА Новости, 22.11.2022

Уволенные сотрудники Twitter в Африке обвинили компанию в нарушении законов

Сотрудники Twitter, уволенные из африканской штаб-квартиры соцсети в Гане, обвиняют компанию в грубом нарушении законов страны и попытках "заставить замолчать и РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T10:21

2022-11-22T10:21

2022-11-22T10:21

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Сотрудники Twitter, уволенные из африканской штаб-квартиры соцсети в Гане, обвиняют компанию в грубом нарушении законов страны и попытках "заставить замолчать и запугать" их после увольнения, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.Как сообщается, команда уволенных сотрудников наняла адвоката и направила в компанию письмо с требованием действовать в рамках с трудового законодательства западноафриканской страны, предоставить им дополнительное выходное пособие и другие положенные выплаты, соответствующие тем, которые получат другие сотрудники Twitter.Они также обратились к правительству Ганы с петицией, в которой просят принудить Twitter "соблюдать законы страны по сокращению сотрудников и предложить сотрудникам честные и справедливые переговоры и выплаты по сокращению"."Очевидно, что Twitter под руководством Илона Маска намеренно или безответственно нарушает законы Ганы, действует недобросовестно и таким образом, чтобы заставить бывших сотрудников замолчать и запугать их, заставив их принять любые условия, выдвинутые им в одностороннем порядке", - говорится в обращении.Как сообщает CNN, Twitter уволил всех сотрудников, кроме одного, через четыре дня после открытия офиса в Аккре, в Гане, сразу после приобретения компании Маском. Но сотрудники, которых насчитывалось около десятка, по их словам, не получили выходного пособия."Сотрудники огорчены, унижены и запуганы таким поворотом событий. Есть сотрудники не из Ганы, у некоторых молодые семьи, которые переехали сюда работать, а сейчас они бесцеремонно оставлены в тяжелом положении, без средств, необходимых, чтобы вернуться на родину, без возможности связаться с представителями Twitter", - говорится в письме сотрудников к государственному инспектору труда Ганы, на которое ссылается телеканал.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Ранее сообщалось, что от 7,5 тысячи сотрудников Twitter через три с половиной недели работы под началом Маска осталось только 2,7 тысячи.

https://ria.ru/20221122/twitter-1833256190.html

https://ria.ru/20221120/twitter-1832876718.html

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африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, илон маск, гана, африка, аккра, twitter