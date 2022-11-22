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Илон Маск отменил некоторые льготы для сотрудников Twitter - РИА Новости, 22.11.2022
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Илон Маск отменил некоторые льготы для сотрудников Twitter
Илон Маск отменил некоторые льготы для сотрудников Twitter - РИА Новости, 22.11.2022
Илон Маск отменил некоторые льготы для сотрудников Twitter
Владелец Twitter предприниматель и миллиардер Илон Маск отменил ряд льгот для сотрудников компании, следует из информации, опубликованной на портале Verge. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T09:28
2022-11-22T09:28
в мире
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сан-франциско
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Владелец Twitter предприниматель и миллиардер Илон Маск отменил ряд льгот для сотрудников компании, следует из информации, опубликованной на портале Verge.Как сообщается, в частности, речь идет о льготах на оздоровительные услуги, домашний интернет, обучение, дневной уход за детьми."Льготы будут со временем пересмотрены и могут быть добавлены обратно, когда финансовая ситуация компании улучшится", - цитирует портал попавший в его распоряжение внутренний документ.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.После приобретения Маском онлайн-платформы в октябре 2022 года за 44 миллиарда долларов Twitter преследует череда изменений как в управлении компанией, так и в политиках самой соцсети.
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в мире, илон маск, сан-франциско, калифорния, twitter
В мире, Илон Маск, Сан-Франциско, Калифорния, Twitter
09:28 22.11.2022
 
Илон Маск отменил некоторые льготы для сотрудников Twitter

Verge: Илон Маск отменил некоторые льготы для сотрудников Twitter

© AP Photo / Patrick PleulПредприниматель Илон Маск
Предприниматель Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / Patrick Pleul
Предприниматель Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Владелец Twitter предприниматель и миллиардер Илон Маск отменил ряд льгот для сотрудников компании, следует из информации, опубликованной на портале Verge.
Как сообщается, в частности, речь идет о льготах на оздоровительные услуги, домашний интернет, обучение, дневной уход за детьми.
"Льготы будут со временем пересмотрены и могут быть добавлены обратно, когда финансовая ситуация компании улучшится", - цитирует портал попавший в его распоряжение внутренний документ.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
После приобретения Маском онлайн-платформы в октябре 2022 года за 44 миллиарда долларов Twitter преследует череда изменений как в управлении компанией, так и в политиках самой соцсети.
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В миреИлон МаскСан-ФранцискоКалифорнияTwitter
 
 
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