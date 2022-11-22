https://ria.ru/20221122/twitter-1833256190.html

Илон Маск отменил некоторые льготы для сотрудников Twitter

Илон Маск отменил некоторые льготы для сотрудников Twitter - РИА Новости, 22.11.2022

Илон Маск отменил некоторые льготы для сотрудников Twitter

Владелец Twitter предприниматель и миллиардер Илон Маск отменил ряд льгот для сотрудников компании, следует из информации, опубликованной на портале Verge. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T09:28

2022-11-22T09:28

2022-11-22T09:28

в мире

илон маск

сан-франциско

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twitter

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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Владелец Twitter предприниматель и миллиардер Илон Маск отменил ряд льгот для сотрудников компании, следует из информации, опубликованной на портале Verge.Как сообщается, в частности, речь идет о льготах на оздоровительные услуги, домашний интернет, обучение, дневной уход за детьми."Льготы будут со временем пересмотрены и могут быть добавлены обратно, когда финансовая ситуация компании улучшится", - цитирует портал попавший в его распоряжение внутренний документ.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.После приобретения Маском онлайн-платформы в октябре 2022 года за 44 миллиарда долларов Twitter преследует череда изменений как в управлении компанией, так и в политиках самой соцсети.

https://ria.ru/20221114/mask-1831274978.html

сан-франциско

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, илон маск, сан-франциско, калифорния, twitter