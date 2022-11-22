https://ria.ru/20221122/twitter-1833256190.html
Илон Маск отменил некоторые льготы для сотрудников Twitter
Илон Маск отменил некоторые льготы для сотрудников Twitter - РИА Новости, 22.11.2022
Илон Маск отменил некоторые льготы для сотрудников Twitter
Владелец Twitter предприниматель и миллиардер Илон Маск отменил ряд льгот для сотрудников компании, следует из информации, опубликованной на портале Verge. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T09:28
2022-11-22T09:28
2022-11-22T09:28
в мире
илон маск
сан-франциско
калифорния
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823118684_0:8:3074:1737_1920x0_80_0_0_58d12b24c9c00ea068109866bf2b45ab.jpg
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Владелец Twitter предприниматель и миллиардер Илон Маск отменил ряд льгот для сотрудников компании, следует из информации, опубликованной на портале Verge.Как сообщается, в частности, речь идет о льготах на оздоровительные услуги, домашний интернет, обучение, дневной уход за детьми."Льготы будут со временем пересмотрены и могут быть добавлены обратно, когда финансовая ситуация компании улучшится", - цитирует портал попавший в его распоряжение внутренний документ.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.После приобретения Маском онлайн-платформы в октябре 2022 года за 44 миллиарда долларов Twitter преследует череда изменений как в управлении компанией, так и в политиках самой соцсети.
https://ria.ru/20221114/mask-1831274978.html
сан-франциско
калифорния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823118684_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_1d23a83bbc4a6b8ba8f6fe4dda4538ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, илон маск, сан-франциско, калифорния, twitter
В мире, Илон Маск, Сан-Франциско, Калифорния, Twitter
Илон Маск отменил некоторые льготы для сотрудников Twitter
Verge: Илон Маск отменил некоторые льготы для сотрудников Twitter
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости.
Владелец Twitter предприниматель и миллиардер Илон Маск отменил ряд льгот для сотрудников компании, следует из информации, опубликованной на портале Verge
.
Как сообщается, в частности, речь идет о льготах на оздоровительные услуги, домашний интернет, обучение, дневной уход за детьми.
"Льготы будут со временем пересмотрены и могут быть добавлены обратно, когда финансовая ситуация компании улучшится", - цитирует портал попавший в его распоряжение внутренний документ.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско
, штат Калифорния
.
После приобретения Маском онлайн-платформы в октябре 2022 года за 44 миллиарда долларов Twitter преследует череда изменений как в управлении компанией, так и в политиках самой соцсети.