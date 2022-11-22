https://ria.ru/20221122/turtsiya-1833339019.html

Россия понимает беспокойство Турции по поводу безопасности, заявил Песков

Россия понимает беспокойство Турции по поводу безопасности, заявил Песков - РИА Новости, 22.11.2022

Россия понимает беспокойство Турции по поводу безопасности, заявил Песков

Россия с пониманием относится к обеспокоенностям Турции по безопасности, связанным с ситуацией в Сирии, но призывает все стороны не допускать шагов, которые... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T13:38

2022-11-22T13:38

2022-11-22T13:49

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия с пониманием относится к обеспокоенностям Турции по безопасности, связанным с ситуацией в Сирии, но призывает все стороны не допускать шагов, которые могут осложнить ситуацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы с пониманием и с уважением относимся к обеспокоенности Турции в связи с обеспечением собственной безопасности. Мы считаем, что это законное право Турции", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, , как в Кремле относятся к заявлению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что российская сторона якобы не выполнила обязательства "по очистке" сирийских регионов от курдских вооруженных формирований по договоренности от 2019 года.Песков отметил, что Россия призывает все стороны "воздерживаться от шагов, которые могут привести к серьезной дестабилизации обстановки в целом"."Это может бумерангом вернуться, еще больше осложнить положение дел с безопасностью", - подчеркнул представитель Кремля.Ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Москва призывает Анкару к сдержанности в свете ударов по сирийской территории, нельзя допустить эскалации напряженности.Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.

https://ria.ru/20221122/siriya-1833244957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, реджеп тайип эрдоган, александр лаврентьев, сирия, турция, россия, дмитрий песков