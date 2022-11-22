https://ria.ru/20221122/transport-1833362634.html

Минтранс изучает идею создания двух новых ж/д линий в Китай

Минтранс изучает идею создания двух новых ж/д линий в Китай - РИА Новости, 22.11.2022

Минтранс изучает идею создания двух новых ж/д линий в Китай

Минтранс России прорабатывает варианты создания двух новых железнодорожных линий в Китай в Амурской области и Забайкальском крае, сообщил заместитель министра... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T14:24

2022-11-22T14:24

2022-11-22T17:53

экономика

валентин иванов

китай

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Минтранс России прорабатывает варианты создания двух новых железнодорожных линий в Китай в Амурской области и Забайкальском крае, сообщил заместитель министра транспорта РФ Валентин Иванов.Он напомнил об открытии нового железнодорожного пограничного перехода на российско-китайском участке Нижнеленинское-Тунцзян пропускной способностью 5 миллионов тонн ежегодно."В настоящее время прорабатываем вопрос создания еще двух новых железнодорожных линий с погранпереходами российско-китайских участков Джалинда - Мохэ в Амурской области и Приаргунский - Хайлар в Забайкальском крае", - сообщил Иванов во вторник на заседании международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам.По его словам, многое зависит от снятия ковидных ограничений китайской стороной. Иванов пояснил, что снятие этих ограничений позволит в полтора раза увеличить объемы.Замглавы Минтранса рассказал также, что в последние месяцы проведена работа по увеличению пропускной способности пунктов пропуска на российско-китайской границе. "В настоящее время предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции 10 приоритетных пунктов пропуска на китайском направлении", - привел данные он.

https://ria.ru/20221121/svinina-1833162761.html

https://ria.ru/20221122/zoloto-1833346910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, валентин иванов, китай, россия, амурская область