https://ria.ru/20221122/transport-1833362634.html
Минтранс изучает идею создания двух новых ж/д линий в Китай
Минтранс изучает идею создания двух новых ж/д линий в Китай - РИА Новости, 22.11.2022
Минтранс изучает идею создания двух новых ж/д линий в Китай
Минтранс России прорабатывает варианты создания двух новых железнодорожных линий в Китай в Амурской области и Забайкальском крае, сообщил заместитель министра... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:24
2022-11-22T14:24
2022-11-22T17:53
экономика
валентин иванов
китай
россия
амурская область
россия-китай: главное
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Минтранс России прорабатывает варианты создания двух новых железнодорожных линий в Китай в Амурской области и Забайкальском крае, сообщил заместитель министра транспорта РФ Валентин Иванов.Он напомнил об открытии нового железнодорожного пограничного перехода на российско-китайском участке Нижнеленинское-Тунцзян пропускной способностью 5 миллионов тонн ежегодно."В настоящее время прорабатываем вопрос создания еще двух новых железнодорожных линий с погранпереходами российско-китайских участков Джалинда - Мохэ в Амурской области и Приаргунский - Хайлар в Забайкальском крае", - сообщил Иванов во вторник на заседании международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам.По его словам, многое зависит от снятия ковидных ограничений китайской стороной. Иванов пояснил, что снятие этих ограничений позволит в полтора раза увеличить объемы.Замглавы Минтранса рассказал также, что в последние месяцы проведена работа по увеличению пропускной способности пунктов пропуска на российско-китайской границе. "В настоящее время предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции 10 приоритетных пунктов пропуска на китайском направлении", - привел данные он.
https://ria.ru/20221121/svinina-1833162761.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, валентин иванов, китай, россия, амурская область
Экономика, Валентин Иванов, Китай, Россия, Амурская область, Россия-Китай: Главное
14:24 22.11.2022 (обновлено: 17:53 22.11.2022)
Минтранс изучает идею создания двух новых ж/д линий в Китай
Минтранс изучает идею создания новых ж/д линий в Китай в Амурской области и Забайкалье
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Минтранс России прорабатывает варианты создания двух новых железнодорожных линий в Китай в Амурской области и Забайкальском крае, сообщил заместитель министра транспорта РФ Валентин Иванов.
Он напомнил об открытии нового железнодорожного пограничного перехода на российско-китайском участке Нижнеленинское-Тунцзян пропускной способностью 5 миллионов тонн ежегодно.
"В настоящее время прорабатываем вопрос создания еще двух новых железнодорожных линий с погранпереходами российско-китайских участков Джалинда - Мохэ в Амурской области и Приаргунский - Хайлар в Забайкальском крае", - сообщил Иванов во вторник на заседании международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам.
По его словам, многое зависит от снятия ковидных ограничений китайской стороной. Иванов пояснил, что снятие этих ограничений позволит в полтора раза увеличить объемы.
Замглавы Минтранса
рассказал также, что в последние месяцы проведена работа по увеличению пропускной способности пунктов пропуска на российско-китайской границе. "В настоящее время предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции 10 приоритетных пунктов пропуска на китайском направлении", - привел данные он.