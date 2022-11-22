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Трамп призвал к перевыборам по итогам "бесчестного" голосования в США - РИА Новости, 22.11.2022
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Трамп призвал к перевыборам по итогам "бесчестного" голосования в США
Трамп призвал к перевыборам по итогам "бесчестного" голосования в США - РИА Новости, 22.11.2022
Трамп призвал к перевыборам по итогам "бесчестного" голосования в США
Экс-президент США Дональд Трамп призвал к перевыборам по итогам промежуточных выборов, по крайней мере в одном из штатов, а само прошедшее в стране голосование... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T23:49
2022-11-22T23:49
в мире
дональд трамп
джо байден
кевин маккарти
сша
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп призвал к перевыборам по итогам промежуточных выборов, по крайней мере в одном из штатов, а само прошедшее в стране голосование назвал бесчестным."Голосование было бесчестным… им следовало как минимум провести перевыборы в Аризоне", - написал он в своей социальной сети Truth.Президент США Джо Байден 16 ноября поздравил лидера республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти с тем, что его партия выиграла большинство мандатов по итогам предварительных выборов. По прогнозам американских СМИ, республиканцы получают 219 мандатов в палате, то есть станут партией большинства, у демократов - 212 мест.При этом в сенате, согласно прогнозу телеканала CNN, Демократическая партия США получает 50 мест и контроль над верхней палатой конгресса после победы своего кандидата Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада. Демократам нужна половина, то есть 50 мест в сенате для контроля, поскольку верхнюю палату возглавляет вице-президент демократической администрации Камала Харрис.
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в мире, дональд трамп, джо байден, кевин маккарти, сша, невада
В мире, Дональд Трамп, Джо Байден, Кевин Маккарти, США, Невада
23:49 22.11.2022
 
Трамп призвал к перевыборам по итогам "бесчестного" голосования в США

Трамп призвал к перевыборам по итогам промежуточных выборов, назвал голосование бесчестным

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп призвал к перевыборам по итогам промежуточных выборов, по крайней мере в одном из штатов, а само прошедшее в стране голосование назвал бесчестным.
"Голосование было бесчестным… им следовало как минимум провести перевыборы в Аризоне", - написал он в своей социальной сети Truth.
Президент США Джо Байден 16 ноября поздравил лидера республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти с тем, что его партия выиграла большинство мандатов по итогам предварительных выборов. По прогнозам американских СМИ, республиканцы получают 219 мандатов в палате, то есть станут партией большинства, у демократов - 212 мест.
При этом в сенате, согласно прогнозу телеканала CNN, Демократическая партия США получает 50 мест и контроль над верхней палатой конгресса после победы своего кандидата Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада. Демократам нужна половина, то есть 50 мест в сенате для контроля, поскольку верхнюю палату возглавляет вице-президент демократической администрации Камала Харрис.
Бывший вице-президент США Майкл Пенс - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
20 ноября, 18:14
Американцы хотят вернуть курс предыдущей администрации, заявил Майк Пенс
 
В миреДональд ТрампДжо БайденКевин МаккартиСШАНевада
 
 
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