https://ria.ru/20221122/tramp-1833517601.html

Трамп призвал к перевыборам по итогам "бесчестного" голосования в США

Трамп призвал к перевыборам по итогам "бесчестного" голосования в США - РИА Новости, 22.11.2022

Трамп призвал к перевыборам по итогам "бесчестного" голосования в США

Экс-президент США Дональд Трамп призвал к перевыборам по итогам промежуточных выборов, по крайней мере в одном из штатов, а само прошедшее в стране голосование... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T23:49

2022-11-22T23:49

2022-11-22T23:49

в мире

дональд трамп

джо байден

кевин маккарти

сша

невада

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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп призвал к перевыборам по итогам промежуточных выборов, по крайней мере в одном из штатов, а само прошедшее в стране голосование назвал бесчестным."Голосование было бесчестным… им следовало как минимум провести перевыборы в Аризоне", - написал он в своей социальной сети Truth.Президент США Джо Байден 16 ноября поздравил лидера республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти с тем, что его партия выиграла большинство мандатов по итогам предварительных выборов. По прогнозам американских СМИ, республиканцы получают 219 мандатов в палате, то есть станут партией большинства, у демократов - 212 мест.При этом в сенате, согласно прогнозу телеканала CNN, Демократическая партия США получает 50 мест и контроль над верхней палатой конгресса после победы своего кандидата Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада. Демократам нужна половина, то есть 50 мест в сенате для контроля, поскольку верхнюю палату возглавляет вице-президент демократической администрации Камала Харрис.

https://ria.ru/20221120/tramp-1832923631.html

сша

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Наталья Макарова

в мире, дональд трамп, джо байден, кевин маккарти, сша, невада