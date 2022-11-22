https://ria.ru/20221122/tolstoy-1833465094.html
В центре Москвы могут создать хранилище рукописей Льва Толстого
В центре Москвы могут создать хранилище рукописей Льва Толстого - РИА Новости, 22.11.2022
В центре Москвы могут создать хранилище рукописей Льва Толстого
Советник президента РФ по вопросам культуры, литературовед, праправнук Льва Толстого Владимир Толстой рассказал, что мечтает о создании хранилища рукописей... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T18:41
2022-11-22T18:41
2022-11-22T18:41
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Советник президента РФ по вопросам культуры, литературовед, праправнук Льва Толстого Владимир Толстой рассказал, что мечтает о создании хранилища рукописей писателя в центре Москвы."Мечта есть, чтобы где-то в центре Москвы, в районе Пречистенки, появилось открытое хранение, насколько это возможно, рукописей Толстого. Это глобальный проект, о котором можно только мечтать. Мы попытаемся реализовать и его", — сказал он в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Толстой напомнил, что в настоящее время существует другое хранилище толстовских рукописей — Стальная комната. Он отметил, что произведения, находящиеся там, нуждаются в оцифровке, а доступ в хранилище открыт не всем."Права наследия есть у всех, и ни у кого не нужно спрашивать разрешения. Толстой дал это все всему миру, всем исследователям. Хорошо, что есть эти пять лет (перед 200-летним юбилеем писателя в 2028 году — Прим. ред.). Надо максимально постараться за эти годы сделать это доступным", — добавил он.Также Толстой рассказал, что сам по себе указ о праздновании 200-летия Толстого вышел "беспрецедентно рано" — почти за шесть лет до даты. "Следующий, 2023 год, будет 195 лет со дня рождения — это дата, предваряющая юбилей. А к 2028 году хочется сделать очень многое… ", — сказал он.Толстой также выразил надежду, что будет активно продвигаться и развиваться проект "Слово Толстого" — платформа с оцифрованным наследием писателя на основе 90-томного собрания. На портал загружено три тысячи сочинений из десяти тысяч, их можно искать по алфавиту или по темам. Проект обеспечивает свободный доступ ко всем произведениями писателям, а также оснащен современной системой поиска и навигации и включает в себя справочники и словари.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир толстой, лев толстой (писатель), москва, россия, книги, новости культуры
Культура, Владимир Толстой, Лев Толстой (писатель), Москва, Россия, Книги, Новости культуры
В центре Москвы могут создать хранилище рукописей Льва Толстого
Праправнук Льва Толстого: есть планы создать хранилище рукописей писателя в центре Москвы
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Советник президента РФ по вопросам культуры, литературовед, праправнук Льва Толстого Владимир Толстой рассказал, что мечтает о создании хранилища рукописей писателя в центре Москвы.
"Мечта есть, чтобы где-то в центре Москвы, в районе Пречистенки, появилось открытое хранение, насколько это возможно, рукописей Толстого. Это глобальный проект, о котором можно только мечтать. Мы попытаемся реализовать и его", — сказал он в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Толстой напомнил, что в настоящее время существует другое хранилище толстовских рукописей — Стальная комната. Он отметил, что произведения, находящиеся там, нуждаются в оцифровке, а доступ в хранилище открыт не всем.
"Права наследия есть у всех, и ни у кого не нужно спрашивать разрешения. Толстой дал это все всему миру, всем исследователям. Хорошо, что есть эти пять лет (перед 200-летним юбилеем писателя в 2028 году — Прим. ред.). Надо максимально постараться за эти годы сделать это доступным", — добавил он.
Также Толстой рассказал, что сам по себе указ о праздновании 200-летия Толстого вышел "беспрецедентно рано" — почти за шесть лет до даты. "Следующий, 2023 год, будет 195 лет со дня рождения — это дата, предваряющая юбилей. А к 2028 году хочется сделать очень многое… ", — сказал он.
Толстой также выразил надежду, что будет активно продвигаться и развиваться проект "Слово Толстого" — платформа с оцифрованным наследием писателя на основе 90-томного собрания. На портал загружено три тысячи сочинений из десяти тысяч, их можно искать по алфавиту или по темам. Проект обеспечивает
свободный доступ ко всем произведениями писателям, а также оснащен современной системой поиска и навигации и включает в себя справочники и словари.