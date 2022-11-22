https://ria.ru/20221122/tolstoy-1833465094.html

В центре Москвы могут создать хранилище рукописей Льва Толстого

В центре Москвы могут создать хранилище рукописей Льва Толстого - РИА Новости, 22.11.2022

В центре Москвы могут создать хранилище рукописей Льва Толстого

Советник президента РФ по вопросам культуры, литературовед, праправнук Льва Толстого Владимир Толстой рассказал, что мечтает о создании хранилища рукописей... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T18:41

2022-11-22T18:41

2022-11-22T18:41

культура

владимир толстой

лев толстой (писатель)

москва

россия

книги

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819603687_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_513ccf23fc9d8b770e555173a8580f0d.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Советник президента РФ по вопросам культуры, литературовед, праправнук Льва Толстого Владимир Толстой рассказал, что мечтает о создании хранилища рукописей писателя в центре Москвы."Мечта есть, чтобы где-то в центре Москвы, в районе Пречистенки, появилось открытое хранение, насколько это возможно, рукописей Толстого. Это глобальный проект, о котором можно только мечтать. Мы попытаемся реализовать и его", — сказал он в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Толстой напомнил, что в настоящее время существует другое хранилище толстовских рукописей — Стальная комната. Он отметил, что произведения, находящиеся там, нуждаются в оцифровке, а доступ в хранилище открыт не всем."Права наследия есть у всех, и ни у кого не нужно спрашивать разрешения. Толстой дал это все всему миру, всем исследователям. Хорошо, что есть эти пять лет (перед 200-летним юбилеем писателя в 2028 году — Прим. ред.). Надо максимально постараться за эти годы сделать это доступным", — добавил он.Также Толстой рассказал, что сам по себе указ о праздновании 200-летия Толстого вышел "беспрецедентно рано" — почти за шесть лет до даты. "Следующий, 2023 год, будет 195 лет со дня рождения — это дата, предваряющая юбилей. А к 2028 году хочется сделать очень многое… ", — сказал он.Толстой также выразил надежду, что будет активно продвигаться и развиваться проект "Слово Толстого" — платформа с оцифрованным наследием писателя на основе 90-томного собрания. На портал загружено три тысячи сочинений из десяти тысяч, их можно искать по алфавиту или по темам. Проект обеспечивает свободный доступ ко всем произведениями писателям, а также оснащен современной системой поиска и навигации и включает в себя справочники и словари.

https://ria.ru/20221122/pelevin-1833108274.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Светлана Вовк

Светлана Вовк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

владимир толстой, лев толстой (писатель), москва, россия, книги, новости культуры