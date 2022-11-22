Рейтинг@Mail.ru
В центре Москвы могут создать хранилище рукописей Льва Толстого - РИА Новости, 22.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221122/tolstoy-1833465094.html
В центре Москвы могут создать хранилище рукописей Льва Толстого
В центре Москвы могут создать хранилище рукописей Льва Толстого - РИА Новости, 22.11.2022
В центре Москвы могут создать хранилище рукописей Льва Толстого
Советник президента РФ по вопросам культуры, литературовед, праправнук Льва Толстого Владимир Толстой рассказал, что мечтает о создании хранилища рукописей... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T18:41
2022-11-22T18:41
культура
владимир толстой
лев толстой (писатель)
москва
россия
книги
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819603687_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_513ccf23fc9d8b770e555173a8580f0d.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Советник президента РФ по вопросам культуры, литературовед, праправнук Льва Толстого Владимир Толстой рассказал, что мечтает о создании хранилища рукописей писателя в центре Москвы."Мечта есть, чтобы где-то в центре Москвы, в районе Пречистенки, появилось открытое хранение, насколько это возможно, рукописей Толстого. Это глобальный проект, о котором можно только мечтать. Мы попытаемся реализовать и его", — сказал он в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Толстой напомнил, что в настоящее время существует другое хранилище толстовских рукописей — Стальная комната. Он отметил, что произведения, находящиеся там, нуждаются в оцифровке, а доступ в хранилище открыт не всем."Права наследия есть у всех, и ни у кого не нужно спрашивать разрешения. Толстой дал это все всему миру, всем исследователям. Хорошо, что есть эти пять лет (перед 200-летним юбилеем писателя в 2028 году — Прим. ред.). Надо максимально постараться за эти годы сделать это доступным", — добавил он.Также Толстой рассказал, что сам по себе указ о праздновании 200-летия Толстого вышел "беспрецедентно рано" — почти за шесть лет до даты. "Следующий, 2023 год, будет 195 лет со дня рождения — это дата, предваряющая юбилей. А к 2028 году хочется сделать очень многое… ", — сказал он.Толстой также выразил надежду, что будет активно продвигаться и развиваться проект "Слово Толстого" — платформа с оцифрованным наследием писателя на основе 90-томного собрания. На портал загружено три тысячи сочинений из десяти тысяч, их можно искать по алфавиту или по темам. Проект обеспечивает свободный доступ ко всем произведениями писателям, а также оснащен современной системой поиска и навигации и включает в себя справочники и словари.
https://ria.ru/20221122/pelevin-1833108274.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819603687_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_261396c0296d7942487b4df7a37a650d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир толстой, лев толстой (писатель), москва, россия, книги, новости культуры
Культура, Владимир Толстой, Лев Толстой (писатель), Москва, Россия, Книги, Новости культуры
18:41 22.11.2022
 
В центре Москвы могут создать хранилище рукописей Льва Толстого

Праправнук Льва Толстого: есть планы создать хранилище рукописей писателя в центре Москвы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСоветник президента РФ по культуре Владимир Толстой
Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Советник президента РФ по вопросам культуры, литературовед, праправнук Льва Толстого Владимир Толстой рассказал, что мечтает о создании хранилища рукописей писателя в центре Москвы.
"Мечта есть, чтобы где-то в центре Москвы, в районе Пречистенки, появилось открытое хранение, насколько это возможно, рукописей Толстого. Это глобальный проект, о котором можно только мечтать. Мы попытаемся реализовать и его", — сказал он в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Толстой напомнил, что в настоящее время существует другое хранилище толстовских рукописей — Стальная комната. Он отметил, что произведения, находящиеся там, нуждаются в оцифровке, а доступ в хранилище открыт не всем.
"Права наследия есть у всех, и ни у кого не нужно спрашивать разрешения. Толстой дал это все всему миру, всем исследователям. Хорошо, что есть эти пять лет (перед 200-летним юбилеем писателя в 2028 году — Прим. ред.). Надо максимально постараться за эти годы сделать это доступным", — добавил он.
Также Толстой рассказал, что сам по себе указ о праздновании 200-летия Толстого вышел "беспрецедентно рано" — почти за шесть лет до даты. "Следующий, 2023 год, будет 195 лет со дня рождения — это дата, предваряющая юбилей. А к 2028 году хочется сделать очень многое… ", — сказал он.
Толстой также выразил надежду, что будет активно продвигаться и развиваться проект "Слово Толстого" — платформа с оцифрованным наследием писателя на основе 90-томного собрания. На портал загружено три тысячи сочинений из десяти тысяч, их можно искать по алфавиту или по темам. Проект обеспечивает свободный доступ ко всем произведениями писателям, а также оснащен современной системой поиска и навигации и включает в себя справочники и словари.
Виктор Пелевин
08:00Культура
Расчет или прозрение: кого разоблачает Пелевин
 
КультураВладимир ТолстойЛев Толстой (писатель)МоскваРоссияКнигиНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала