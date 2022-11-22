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Запущена платформа с оцифрованным наследием Льва Толстого - РИА Новости, 22.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221122/tolstoy-1833434911.html
Запущена платформа с оцифрованным наследием Льва Толстого
Запущена платформа с оцифрованным наследием Льва Толстого - РИА Новости, 22.11.2022
Запущена платформа с оцифрованным наследием Льва Толстого
Платформа с оцифрованным наследием Льва Толстого "Слово Толстого" доступна пользователям, запуск проекта приурочен к 200-летию писателя, которое будет... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T17:26
2022-11-22T17:26
культура
лев толстой (писатель)
фекла толстая
владимир толстой
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Платформа с оцифрованным наследием Льва Толстого "Слово Толстого" доступна пользователям, запуск проекта приурочен к 200-летию писателя, которое будет отмечаться в 2028 году, рассказала руководитель проекта и глава группы Tolstoy Digital, праправнучка писателя Фекла Толстая."Слово Толстого" — это продолжение большого проекта, которым мы занимаемся, по цифровизации наследия Льва Николаевича. Несколько лет назад мы представляли проект "Весь Толстой в один клик". И те тексты, которые мы получили при помощи волонтеров, сейчас мы переводим на новый уровень цифровой и в так называемое семантическое издание, чтобы можно было уже этим пользоваться", — рассказала она.По ее словам, порталом можно пользоваться с 22 ноября. Проект обеспечивает свободный доступ ко всем произведениям писателя, он оснащен современной системой поиска и навигации и включает в себя справочники и словари. "Всего в указателе к 90-томному собранию сочинений более десяти тысяч персон. Мы пока три тысяч выбрали для вас. Вы можете их искать по алфавиту или по темам", — добавила она.Также Толстая назвала важным развитие толстоведения. "Работа с наследием Толстого вписывается в довольно большую программу, которая сейчас разрабатывается (к 200-летию писателя в 2028 году — Прим. ред.)", — сказала она.В свою очередь, советник президента РФ по вопросам культуры, литературовед, праправнук Льва Толстого Владимир Толстой отметил, что оцифровка и предоставление доступа ко всему, в том числе и рукописному, наследию писателя — важнейшая задача в преддверии юбилея."Наследие Толстого грандиозно по своему масштабу. Мало у кого такой объем рукописного наследия удалось сохранить благодаря тому, что семья передала, что при его жизни рукописи частично начали передаваться в Румянцевскую библиотеку. Потом они все оказались в так называемой стальной комнате – это уникальное хранилище толстовских рукописей, которые нуждаются в том, чтобы быть отсканированными, чтобы тоже была предоставлена возможность доступа", — сказал он.
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лев толстой (писатель), фекла толстая , владимир толстой, россия, книги, новости культуры
Культура, Лев Толстой (писатель), Фекла Толстая , Владимир Толстой, Россия, Книги, Новости культуры
17:26 22.11.2022
 
Запущена платформа с оцифрованным наследием Льва Толстого

Запущена платформа "Слово Толстого" с оцифрованным наследием писателя

© Иван КрамскийПортрет Льва Толстого художника Ивана Крамского
Портрет Льва Толстого художника Ивана Крамского
© Иван Крамский
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Платформа с оцифрованным наследием Льва Толстого "Слово Толстого" доступна пользователям, запуск проекта приурочен к 200-летию писателя, которое будет отмечаться в 2028 году, рассказала руководитель проекта и глава группы Tolstoy Digital, праправнучка писателя Фекла Толстая.
"Слово Толстого" — это продолжение большого проекта, которым мы занимаемся, по цифровизации наследия Льва Николаевича. Несколько лет назад мы представляли проект "Весь Толстой в один клик". И те тексты, которые мы получили при помощи волонтеров, сейчас мы переводим на новый уровень цифровой и в так называемое семантическое издание, чтобы можно было уже этим пользоваться", — рассказала она.
По ее словам, порталом можно пользоваться с 22 ноября. Проект обеспечивает свободный доступ ко всем произведениям писателя, он оснащен современной системой поиска и навигации и включает в себя справочники и словари. "Всего в указателе к 90-томному собранию сочинений более десяти тысяч персон. Мы пока три тысяч выбрали для вас. Вы можете их искать по алфавиту или по темам", — добавила она.
Также Толстая назвала важным развитие толстоведения. "Работа с наследием Толстого вписывается в довольно большую программу, которая сейчас разрабатывается (к 200-летию писателя в 2028 году — Прим. ред.)", — сказала она.
В свою очередь, советник президента РФ по вопросам культуры, литературовед, праправнук Льва Толстого Владимир Толстой отметил, что оцифровка и предоставление доступа ко всему, в том числе и рукописному, наследию писателя — важнейшая задача в преддверии юбилея.
"Наследие Толстого грандиозно по своему масштабу. Мало у кого такой объем рукописного наследия удалось сохранить благодаря тому, что семья передала, что при его жизни рукописи частично начали передаваться в Румянцевскую библиотеку. Потом они все оказались в так называемой стальной комнате – это уникальное хранилище толстовских рукописей, которые нуждаются в том, чтобы быть отсканированными, чтобы тоже была предоставлена возможность доступа", — сказал он.
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