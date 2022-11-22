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В некоторых областях Украины начались отключения света - РИА Новости, 22.11.2022
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В некоторых областях Украины начались отключения света
В некоторых областях Украины начались отключения света - РИА Новости, 22.11.2022
В некоторых областях Украины начались отключения света
В разных регионах Украины проходят отключения энергии — как экстренные, так и обусловленные техническими работами. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:11
2022-11-22T12:32
в мире
украина
одесса
сумская область
дтэк
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В разных регионах Украины проходят отключения энергии — как экстренные, так и обусловленные техническими работами."В Одессе начались экстренные отключения света, сообщают местные власти. По их данным, дефицит мощностей оказался на десять процентов выше от запланированного", — информирует онлайн-издание "Страна".Кроме того, стабилизационные отключения электричества проводятся в Киевской и Черновицкой областях. Энергохолдинг ДТЭК "Киевские региональные электросети" не исключил внеплановых мероприятий в столичном регионе. В компании призвали "дальше потреблять электроэнергию умеренно".В Каменском Днепропетровской области, как заявило АО "ДТЭК Днепровские электросети", обесточены улицы из-за аварии на электросетях.В Волынской и Сумской областях почасовые отключения обусловлены "ненормальной работой" энергосистемы. В компании "НЭК "Укрэнерго" призвали жителей региона минимизировать использование "энергозатратных приборов с 07:00 до 23:00 (с 08:00 мск до конца суток), а местный бизнес попросили максимально отказаться от подсветки вывесок, билбордов, рекламных экранов, стел на фасадах магазинов и не включать кондиционеры.Российские Вооруженные силы с 10 октября практически ежедневно наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, целью становится инфраструктура, которая прямо или косвенно имеет отношение к военному потенциалу киевского режима.В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский признал, что в стране повреждено уже около 40 процентов энергетической инфраструктуры. Это приводит к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221122/zaes-1833248969.html
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в мире, украина, одесса, сумская область, дтэк
В мире, Украина, Одесса, Сумская область, ДТЭК
12:11 22.11.2022 (обновлено: 12:32 22.11.2022)
 
В некоторых областях Украины начались отключения света

В некоторых областях Украины начались экстренные и стабилизационные отключения света

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Линии электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В разных регионах Украины проходят отключения энергии — как экстренные, так и обусловленные техническими работами.
"В Одессе начались экстренные отключения света, сообщают местные власти. По их данным, дефицит мощностей оказался на десять процентов выше от запланированного", — информирует онлайн-издание "Страна".
Кроме того, стабилизационные отключения электричества проводятся в Киевской и Черновицкой областях. Энергохолдинг ДТЭК "Киевские региональные электросети" не исключил внеплановых мероприятий в столичном регионе. В компании призвали "дальше потреблять электроэнергию умеренно".
В Каменском Днепропетровской области, как заявило АО "ДТЭК Днепровские электросети", обесточены улицы из-за аварии на электросетях.
Разрушения на территории завода специальных конструкций АтомЭнергоМаш, по которому ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS, в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
08:41
В Запорожской области назвали заявление МАГАТЭ по ЗАЭС словоблудием
В Волынской и Сумской областях почасовые отключения обусловлены "ненормальной работой" энергосистемы. В компании "НЭК "Укрэнерго" призвали жителей региона минимизировать использование "энергозатратных приборов с 07:00 до 23:00 (с 08:00 мск до конца суток), а местный бизнес попросили максимально отказаться от подсветки вывесок, билбордов, рекламных экранов, стел на фасадах магазинов и не включать кондиционеры.
Российские Вооруженные силы с 10 октября практически ежедневно наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, целью становится инфраструктура, которая прямо или косвенно имеет отношение к военному потенциалу киевского режима.
В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский признал, что в стране повреждено уже около 40 процентов энергетической инфраструктуры. Это приводит к массовым отключениям электроэнергии.
Флаг Великобритании и флаг Украины на здании резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
11:59
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В миреУкраинаОдессаСумская областьДТЭК
 
 
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