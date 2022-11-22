https://ria.ru/20221122/stoltenberg-1833374908.html
Китайцы высмеяли генсека НАТО за его ошибку в заявлении об Украине
Китайцы высмеяли генсека НАТО за его ошибку в заявлении об Украине - РИА Новости, 22.11.2022
Китайцы высмеяли генсека НАТО за его ошибку в заявлении об Украине
Читатели китайского издания "Гуанча" предположили, что Йенс Столтенберг не просто так оговорился на последнем заседании НАТО, заявив, что "никто не должен... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:55
2022-11-22T14:55
2022-11-22T14:55
в мире
йенс столтенберг
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" предположили, что Йенс Столтенберг не просто так оговорился на последнем заседании НАТО, заявив, что "никто не должен поддерживать Украину".Некоторые пользователи портала посчитали, что генеральный секретарь альянса страдает от психического расстройства, а другие думают, что Столтенберг высказал свое истинное мнение."Хех, похоже у НАТО в последнее время средств не хватает, даже на IQ перед выступлением не дали денег", — сыронизировал Dlast."Столтенберг: Когда я это говорил? У меня просто был набит рот! Это все вы извратили, недобросовестные СМИ! Есть необоснованные комментарии от интернет-пользователей сети! И нет у меня никакого песка во рту!" — пошутил Иду в гору драться с тиграми, так что не дома."Что еще за оговорка? Просто сказал то, что на уме", — считает Ван Сяохуэй."То, что это ошибка или оговорка генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга — ложь. Он был не в своем уме и сказал прежде, чем подумал. Он так красноречив, потому что НАТО тоже устала, а экономика стран-членов в ужасном состоянии. Неважно как, но государства альянса больше не могут это продолжать", — подытожил guan_15907978942918.На фоне российской военной операции США и их союзники продолжают отправлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, йенс столтенберг, джо байден, украина, сша, вашингтон (штат), нато, киев, владимир зеленский
В мире, Йенс Столтенберг, Джо Байден, Украина, США, Вашингтон (штат), НАТО, Киев, Владимир Зеленский
Китайцы высмеяли генсека НАТО за его ошибку в заявлении об Украине
Читатели "Гуанча" заподозрили у Столтенберга психическое заболевание после слов об Украине
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости.
Читатели китайского издания "Гуанча"
предположили, что Йенс Столтенберг не просто так оговорился на последнем заседании НАТО, заявив, что "никто не должен поддерживать Украину".
Некоторые пользователи портала посчитали, что генеральный секретарь альянса страдает от психического расстройства, а другие думают, что Столтенберг высказал свое истинное мнение.
"Хех, похоже у НАТО в последнее время средств не хватает, даже на IQ перед выступлением не дали денег", — сыронизировал Dlast.
"У этого парня диагностировано серьезное заболевание: деперсонализация двуличия. Требуется немедленное лечение", — прокомментировал Купил по самой высокой цене.
"Столтенберг: Когда я это говорил? У меня просто был набит рот! Это все вы извратили, недобросовестные СМИ! Есть необоснованные комментарии от интернет-пользователей сети! И нет у меня никакого песка во рту!" — пошутил Иду в гору драться с тиграми, так что не дома.
"Что еще за оговорка? Просто сказал то, что на уме", — считает Ван Сяохуэй.
"Просто он высказал свои истинные чувства. Это только вопрос времени, когда НАТО бросит Украину, так же, как когда-то бросила курдов", — отметил guan_16660734772319.
"То, что это ошибка или оговорка генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга — ложь. Он был не в своем уме и сказал прежде, чем подумал. Он так красноречив, потому что НАТО тоже устала, а экономика стран-членов в ужасном состоянии. Неважно как, но государства альянса больше не могут это продолжать", — подытожил guan_15907978942918.
На фоне российской военной операции США
и их союзники продолжают отправлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден
подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон
выделяет Киеву
десятки миллиардов долларов. Москва
неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>