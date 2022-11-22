https://ria.ru/20221122/ssha-1833423545.html

США готовы работать с Токаевым, несмотря на недовольство выборами

США готовы работать с Токаевым, несмотря на недовольство выборами - РИА Новости, 22.11.2022

США готовы работать с Токаевым, несмотря на недовольство выборами

США готовы работать с победившим на выборах президента Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, хотя и считают, что электоральный процесс прошел без достаточной... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T16:45

2022-11-22T16:45

2022-11-22T16:45

в мире

касым-жомарт токаев

сша

казахстан

бюро по демократическим институтам и правам человека

обсе

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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. США готовы работать с победившим на выборах президента Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, хотя и считают, что электоральный процесс прошел без достаточной конкуренции, заявил госдеп.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. Согласно окончательным данным Центризбиркома, победу с 81,31% голосов одержал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Общая итоговая явка на выборах составила 69,44%."Мы ждем возможности работать с президентом Токаевым и его правительством для продвижения наших общих целей", - говорится в распространенном сообщении американского внешнеполитического ведомства.Отмечается, что США разделяют предварительные оценки Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ о том, что хотя день выборов и прошел в спокойной обстановке, самому процессу не хватало "значительной политической конкуренции", кроме того, он сопровождался "ограничением на свободу собраний и выражения мнений". "США призывают правительство Казахстана последовать рекомендациям БДИПЧ на будущих выборах, в том числе парламентских в 2023 году", - говорится в сообщении.США поддерживают предложенные Токаевым реформы и призывают правительство полностью реализовать их, указывает госдеп.

https://ria.ru/20221122/kazakhstan-1833136443.html

https://ria.ru/20221122/bezopasnost-1833308262.html

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в мире, касым-жомарт токаев, сша, казахстан, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе