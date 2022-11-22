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США продолжают давление на Иран из-за ядерной программы - РИА Новости, 22.11.2022
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США продолжают давление на Иран из-за ядерной программы
США продолжают давление на Иран из-за ядерной программы - РИА Новости, 22.11.2022
США продолжают давление на Иран из-за ядерной программы
США продолжают оказывать давление на Иран в связи с шагами Тегерана по усилению атомной программы, заявил во вторник в Дохе госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T16:25
2022-11-22T16:25
в мире
энтони блинкен
иран
сша
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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КАИР, 22 ноя – РИА Новости. США продолжают оказывать давление на Иран в связи с шагами Тегерана по усилению атомной программы, заявил во вторник в Дохе госсекретарь США Энтони Блинкен.Комментируя сообщения о том, что Иран начал обогащение урана до 60% на ядерном объекте Фордо, Блинкен заявил, что не может подтвердить сообщения относительно деятельности Тегерана, но Вашингтон тщательно следит за ней."Мы много раз говорили, что лучший способ разрешения вызовов вокруг иранской ядерной программы – дипломатия", - заявил Блинкен на пресс-конференции в Дохе с катарским коллегой.По его словам, дипломатические усилия предпринимаются для поиска способов возвращения к сделке."В то же время мы продолжаем оказывать давление на Иран из-за шагов, которые он предпринимает для усиления атомной программы и которые являются нарушением СВПД, а также шагов Тегерана в других сферах, представляющих значительный вызов для людей по всему миру", - подчеркнул Блинкен.Агентство Student News Network (SNN) сообщило ранее, что Иран начал обогащение урана до 60% на ядерном объекте Фордо, создал новые центробежные каскады IR2M и IR4 на ядерном объекте в Нетензе и Фордо, запустил на этих ядерных объектах новые центрифуги и планирует заменить центрифуги IR-1 на IR-6 в Фордо в ответ на резолюцию МАГАТЭ.Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее выразил надежду на проведение технической встречи с иранскими представителями для решения открытых вопросов. Однако 17 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой указывается на обязанность Ирана сотрудничать с агентством в расследовании в связи с обнаружением следов урана на трех незаявленных объектах.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
https://ria.ru/20221122/evropa-1833411381.html
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РИА Новости
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96
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в мире, энтони блинкен, иран, сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Энтони Блинкен, Иран, США, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
16:25 22.11.2022
 
США продолжают давление на Иран из-за ядерной программы

Блинкен: США продолжают давление на Иран в связи с усилением атомной программы Тегерана

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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КАИР, 22 ноя – РИА Новости. США продолжают оказывать давление на Иран в связи с шагами Тегерана по усилению атомной программы, заявил во вторник в Дохе госсекретарь США Энтони Блинкен.
Комментируя сообщения о том, что Иран начал обогащение урана до 60% на ядерном объекте Фордо, Блинкен заявил, что не может подтвердить сообщения относительно деятельности Тегерана, но Вашингтон тщательно следит за ней.
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"Мы много раз говорили, что лучший способ разрешения вызовов вокруг иранской ядерной программы – дипломатия", - заявил Блинкен на пресс-конференции в Дохе с катарским коллегой.
По его словам, дипломатические усилия предпринимаются для поиска способов возвращения к сделке.
"В то же время мы продолжаем оказывать давление на Иран из-за шагов, которые он предпринимает для усиления атомной программы и которые являются нарушением СВПД, а также шагов Тегерана в других сферах, представляющих значительный вызов для людей по всему миру", - подчеркнул Блинкен.
Агентство Student News Network (SNN) сообщило ранее, что Иран начал обогащение урана до 60% на ядерном объекте Фордо, создал новые центробежные каскады IR2M и IR4 на ядерном объекте в Нетензе и Фордо, запустил на этих ядерных объектах новые центрифуги и планирует заменить центрифуги IR-1 на IR-6 в Фордо в ответ на резолюцию МАГАТЭ.
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее выразил надежду на проведение технической встречи с иранскими представителями для решения открытых вопросов. Однако 17 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой указывается на обязанность Ирана сотрудничать с агентством в расследовании в связи с обнаружением следов урана на трех незаявленных объектах.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
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